艾泊斯家用新风机AC-260：一招儿和室内空气污染说byebye

作者：FZ 责编：FZ

【天极网家电频道】我们每天有三分之一的时间在室外与雾霾、汽车尾气等作斗争，而三分之二的时间则是在室内度过。但你知道吗？此时与我们朝夕相处的“空气”可能伤我们最深。

看似舒适的家中，其实处处都残留着“危险”，比如甲醛、二手烟、苯、静电微尘等等，这些室内空气杀手使我们的空气质量大幅下降，这也是我们在室内待久了会感觉头重、缺氧、犯困的原因之一。

室内空气危害一：二氧化碳堆积

此外，随着气温的下降，公司里都开启了空调取暖，原本开着的窗、门都被怕冷的妹子关闭，此时室内确实变的温暖，但是人们在室内每分每秒的呼吸，都在产生二氧化碳，我们长时间呆在这种密闭的环境中，二氧化碳会超标使人产生不适。

室内空气危害二：甲醛挥发

去年一则“租客突患急性白血病不治身亡”的新闻在网络上引起轰动，经过最后确认，原因就是空气中的“慢性毒药”――甲醛。你千万不要以为，家中装修好后或者进了一批家具后，只要放几盆绿植然后通通风就好了，甲醛房的危害是致命的!

室内空气危害三：雾霾渗入

当然，雾霾问题在近几年也是变本加厉，尤其是进入寒冬后，室外室内的空气变得更加浑浊，开窗通风根本无法缓解，而如果不通风则又是恶性循环……

为了能一次性解决所有室内空气污染问题，家用新风机是不错的选择。可能很多人对于新风系统的认识还停留在安装麻烦上，但如今艾泊斯家用新风机以超强净化系统和简单方便的安装方式呈现在我们面前，令我们为之惊叹。今天我们就来简单聊聊这款产品。

先说安装方式，以艾泊斯家用新风机AC-260为例，它的安装方式有立式安装、壁挂式侧出孔安装、壁挂式后出孔安装、壁挂式下出孔安装或者管道式安装。多种无尘无水的安装方式保证满足大部分家庭的安装需求，这种噪音低、孔径齐、破坏小、开孔快的安装方式，在新风系统中属于最简单的安装方式。

艾泊斯家用新风机AC-260整体依旧为一体式简约设计风格，白色的外观设计与正面金属面板遥相呼应，为家居风格带来更优雅的视觉感受，而四周圆润倒角设计还能防止碰撞，保护家人安全。值得一提的是，在隔音降噪的材质上，本次产品也升级为EPO材质，另外整个腔体内的EPO材质是一体成型的，在噪音方面能够控制的更好。

在性能上，艾泊斯家用新风机AC-260搭载全新升级的AirTurbo2.0增压净化技术，配合内置的高静压EC风机和增压风道，使风机机外静压高达400pa，能够有效排出室内二氧化碳、甲醛等污染气体，并同时有效阻止室外脏空气进入室内，营造室内强正压环境，只要空气能流通，洁净空气即可触达。

通过全屋净化系统，艾泊斯家用新风机AC-260能够解决100~130平方米建筑空间内的污染空气，保证我们在室内时呼吸到的都是清新自然的空气。

滤网设计方面，它的滤网为HEPA Stack滤网结构，第五层为H13/14 HEPA滤网套组，通过创新性的“V字型”设计，使触风面积更大，减小能量损耗降低噪音。此外，H13/14级别对PM2.5的总容尘量也是传统H12/13级别滤网的10余倍。

TVOC滤网主要用以处理空气中的臭氧等常见有害气体;F9中效滤网折高达9公分厚，容尘量大，能够吸附更多细微的污染物，抗菌效果明显;G4初效除尘滤网能够处理灰尘等大颗粒污染物。

最底部的可水洗初效除尘滤网用以处理粗尘、毛发及花粉等大颗粒污染物，值得一提的是，由于该滤网直接设计在出风口处，所以噪音方面会被控制的更出色。

在风道设计上，艾泊斯家用新风机AC-260拥有独有的增压风道，增强风量，配合EC风机提供高效的净化效率，同时降低噪音。

总结：对于艾泊斯家用新风机AC-260这样的创新型新风系统，在安装方面以及其他性能噪音方面都做到了同等产品的领先水平，它的超高颜值也颠覆了用户对于新风系统的传统印象。

如今这款产品正参加“天猫年货合家欢”活动，优惠力度极高，有兴趣的话请点击：https://airproce.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.17.17b6dfc1W5FRxo&user_number_id=2775863280