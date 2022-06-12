618激光电视怎么选？看完这一篇就够了

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【天极网家电频道】说起家电“新物种”激光电视，相信大家都不会陌生，在客厅空间内享受大屏视觉冲击已成为越来越多家庭的普遍选择。激光电视拥有不同于传统电视的前卫形态，为了让大家更直观地了解此类产品，我们将借助海信激光电视L5G与L9H揭秘激光电视的魅力面纱，618购物狂欢期间，还能享超值福利，不容错过。

海信激光电视技术雄厚，引领行业发展趋势

作为第四代显示技术，激光电视天生具备大屏优势，在60英寸逐渐成为主流大屏尺寸的当下，海信激光电视轻松获得75英寸、80英寸、甚至是100英寸超级大屏，还能做到大屏护眼、屏幕自重小、0贴墙更美观、节能环保等，用户足不出户就能舒舒服服地获得媲美IMAX影院的巨幕体验，电影情节就像在身边发生一样，真实感沉浸感都直接拉满。

超大屏幕是把双刃剑，更“广阔”的显示空间意味着需要用更细腻的画质来填满。海信在激光电视领域耕耘沉淀15年，已经实现激光电视完全自主研发和生产制造，目前已累计申请国内外专利1713件，授权专利708件，专利数量全行业遥遥领先，实际市场数据也验证了海信的成功，其占据2021年激光电视全球出货量的49%，这意味着全球每卖两台激光电视，就有一台是海信激光电视。

从入门到“发烧”，618全享福利

海信激光电视L5G与L9H都搭载LPU数字光学引擎，不同的性能搭配则为大家带来了差异化的选择。

海信激光电视L5G相比传统电视，在各方面都拥有独到优势，如果是考虑替换家里传统电视的朋友，海信L5G是一个可靠的入门选项。

了解过电影制作的朋友一定知道，电影拍摄和后期会采用统一标准进行制作，最终影院也会使用特殊器材采用相同标准进行播放。为此海信激光电视L5G深度应用DLP数字影院技术，能够将片源内容以影院标准进行呈现，对光线的调整，对色彩的优化，对噪点的控制，都将让创作团队的创作理念得到正确的表达，普通用户也将拥有难忘的“光影”冒险之旅。

除画面效果外，电影艺术中优秀的声音呈现也让大家沉醉其中，海信激光电视L5G在音频硬件方面同样给到一份惊喜，2寸麦哲伦折痕全频喇叭配置有1.2L大体积音腔，电影中各种环境音效都能清晰展现，同时HIFI级音质让这款产品可偶尔“客串”蓝牙音箱，为大家带来“令耳朵怀孕”的舒适享受。

许多电视的配套音响拥有立体声效，但实际呈现效果却总有生硬感，大家接受到的只是声音按部就班地将进行释放，欠缺了些真实感。为此海信激光电视L5G强势加入了DTS Virtual:X，震撼的全景环绕声场不仅能从四面八方席卷而来，而且还增加了上方区域的声音维度，进一步提升了声音音效的包围感，Dialog Clarity人声调教则为电影作品注入了灵魂，让人物对白更加饱满生动，张弛有度，让激烈的对手戏更加酣畅淋漓。

更专业强大的配置，更发烧的选择

相比海信激光电视L5G，海信激光电视L9H更具“发烧”气场。

这款设备成像过程中完全没有用到色轮、荧光粉等外部调色措施，所有色彩都由RGB三基色光源自然融合而成，因此实际效果更加纯净通透，也更能真实还原出自然界中的真实色彩。天花板级的107% BT.2020色域再加上刚说到的DLP数字影院技术，能够让电影中的每一种色彩都定点定时地出现在应处的像素点中，从而为大家带来原汁原味的观影体验。

此以外，激光电视还拥有漫反射成像，观看更护眼;机身体积较小，安装维护更方便等一系列优势，海信作为行业领军者，凭借深厚技术与成熟工艺实现了诱惑力满满的价格，海信80L5G与80L9H在618购物狂欢期间分别只需10999元和12999元就能轻松入手，除此之外海信还将带来更多惊喜。

・ 京东：31日晚8点、9日晚8点号、15日晚8点，付尾款抢千元红包

・ 天猫：31日20点，5日20点，10号0点，15日20点，付尾款抢千元红包

・ 尊享： 1.影视VIP季卡 2.12期免息 3.价值1888元SVIP服务

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