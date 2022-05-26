居家办公的幸福感如何提升？这些家电产品你得有

作者：饶玉

【天极网家电频道】平时不想早起上班，居家办公却超想去公司，就问大家有木有。

最近，由于疫情的原因，公司也开始了居家办公，于是我便过上了“睁眼即开工”的生活。每天不用再早起挤地铁了，但是，居家办公生活和工作完全分不开，安排的不好就会把生活和工作都搞得一团糟~

俗话说的好，磨刀不误砍柴工，在居家办公之际，整理好生活，这样才能更加高效的投入到自己的工作中来。居家办公的时光很枯燥，也可以很美好，生活的样子完全取决于自己，如何更好的安排居家办公生活，创造居家办公的幸福感？那几样家电产品可帮了我大忙。

1.烹饪神器空气炸锅

居家办公，一日三餐全靠自己解决，对于我这种不会做饭还不想研习菜谱的当代懒人来说，那相信我，空气炸锅必须要有好嘛姐妹。

早上，往炸锅烤里扔点紫薯红薯，180度、25分钟，不要太简单，关键是好吃还健康。下午茶，也不用再点什么薯条炸鸡了，空气炸锅可以做还少油，口感其实没差太多，有时我也会网食材上到倒点油，这样出来的就不那么的干了，吃出来也更像是油炸的口感。相较于触屏款、智能款的空气炸锅，笔者是比较推荐旋钮定时的哦，出锅前叮的一声，仪式感满满，实用还不贵。

2.净化室内空气的空气净化器

像我住的是单间公寓，油烟机串味、下水道反味是常有的事儿，平时在公司上班也就感觉没什么大的影响，但是，居家办公整天呆在家里，你就会发现清新空气的重要性了，也是因为这个原因才下定决定给屋里添置一台空气净化器的。

平时把空气净化器开上几个小时，绝对能给你倍加清爽的感觉。我夜晚睡觉习惯把窗户紧闭，家里的空气很不流通，这个时候把空气净化器开至睡眠模式运行，比不开的时候要舒服很多。室内的空气质量我们大家平时还是需要注意的，一台空净的存在也会让我们居家的空气环境变得更加的舒适。

3.家里清洁好帮手洗地机

家里面乱糟糟的一片，你还能认真投入到工作中去，对于笔者这种有一丢丢洁癖的人来说恐怕是有点难啊，最起码也得把桌面区域稍稍收拾下才能好好的居家办公啊!我基本上就是头天晚上把家里收拾干净，第二天起来直接开工，要属能提高居家办公幸福感的家电，那在打扫家务上不用耗费太多时间的洗地机肯定是不能少。扫地拖地它都能搞定，不用自己再去弯腰扫地拖地，用起来省时省事。不是说扫地机器人和吸尘器不好用，只是一台能吸地还能拖地的不是更方便更好用嘛。

4.居家观影跳操的投影仪

居家期间，大家有没有跟着刘教练跳操，家中有投影仪的话简直就是太香了，幕布一拉、手机一投，想在家中的客厅、房间里跳都OK，大屏幕看着就是爽，跟家人们一起健身沉浸感氛围感妥妥哒。当然，居家忙完一天的工作，夜晚洗了澡躺在床上用投影仪看一部喜欢的电影，绝对当属工作一天后最放松的时刻了。大家选择智能投影产品时，建议关注一下投影仪的亮度、分辨率及功能，毕竟一款画质不错、功能齐全的投影仪用起来的体验感还是不一样的。

除了笔者上面提到的投影仪、空气炸锅、洗地机、空气净化器等家电，相信大家也有在居家办公期间提升居家幸福感的的一些好物，欢迎评论分享~