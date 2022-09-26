ÒÕÊõ¸Ð+ÊµÓÃÐÔÁ½Î»Ò»Ìå »Ý¶øÆÖÇ¶ÈëÊ½³øµç¿Æ¼¼´òÔìÆ·ÖÊ½¡¿µÉú»î

Ò»ÈÕÈý²Í£¬ÑÌ»ðËÄ¼¾¡£³ø·¿×÷ÎªÏÖ´ú¼ÒÍ¥Éú»îµÄÐÂÖÐÐÄ£¬ÈËÃÇÔÚ×·Çó¿Õ¼äÃÀ¸ÐµÄÍ¬Ê±Ò²×¢ÖØÅëâ¿µÄ±ã½ÝÐÔ¡£Òò´Ë£¬ÓÃ»§¼ÒÍ¥Ô½À´Ô½¹Ø×¢³ø·¿Éè¼Æ£¬´Ó¿Õ¼äµÄ²¼¾Ö¡¢É«²ÊµÄ´îÅä¡¢³øµçµÄÑ¡ÔñµÈ¸÷·½Ãæ¾«Ï¸¿¼Á¿£¬ÔÚÕâ·½´çÖ®¼äÌ½Ñ°³ø·¿¿Õ¼äµÄ¶àÔª¿ÉÄÜ¡£
»Ý¶øÆÖ×¨ÎªÏÖ´ú³ø·¿ÍÆ³ö³äÂúÉè¼Æ¸ÐÓëÇ°ÑØ¿Æ¼¼µÄ²úÆ·£ºWÏµÁÐÇ¶ÈëÊ½³øµçÓëÅ·ÅµÄÈÏµÁÐÏ´Íë»ú£¬ÄÜ¹»ÎªÃ¿Ò»¸ö×·ÇóÉú»îÆ·ÖÊµÄÓÃ»§´øÀ´ÓäÔÃµÄÃÀÊ³Åëâ¿ÌåÑé£¬Á¬½Ó½¡¿µÃÀºÃµÄ³ø·¿Éú»î¡£
WÏµÁÐÇ¶ÈëÊ½³øµç ´òÔìÃÀÊ³Åëâ¿×ÔÓÉ
Éú»î¾ÍÊÇÓÉ²ñÃ×ÓÍÑÎ½´´×²è¹´ÀÕ³ÉµÄÃÀºÃ»¾í£¬È»¶ø£¬Ò»¸öÔÓÂÒÓµ¼·µÄ³ø·¿¿Õ¼äÖ»»áÏ÷¼õÏÂ³øÕßµÄÅëâ¿ÈÈÇé¡£»Ý¶øÆÖWÏµÁÐ³øµç²úÆ·¿ÉÇ¶Èë±ê×¼¸ß¶È³÷¹ñ£¬ÊÊÓ¦¸÷ÖÖ³ø·¿³¡¾°£¬²»Ðâ¸ÖµÄ¹âÔó¸ÐÓë²£Á§µÄÍ¨Í¸¸ÐÓëÏÖ´ú³ø·¿·ç¸ñ°Ù´î£¬´Ó¿Õ¼äÓëÊÓ¾õÉÏÌáÉýÅëâ¿µÄÓäÔÃ¸Ð¡£
ÆäÖÐ£¬WÏµÁÐÇ¶ÈëÊ½Õô¿¾ÏäÄÚÖÃ40+ÖÇÄÜ²Ëµ¥£¬¿É¸ù¾ÝÊ³²Ä×Ô¶¯µ÷ÕûÎÂ¶ÈÓë¼ÓÈÈÄ£Ê½£¬¼òµ¥²Ù×÷¼´¿É»ñµÃÒ»µÀµÀÃÀÊ³£¬°ïÖú³ø·¿Ð¡°×´ÓÁã¿ªÊ¼ÌáÉýÅëâ¿¼¼ÄÜÓëÐÅÐÄ¡£È«Ïµ²úÆ·ÓµÓÐ¼ÒÓÃ´óÈÝÁ¿£¬ÉÏÏÂ¿¾¹Ü¡¢±³²¿¿¾¹Ü¼°·çÉÈÐÍ¬¹¤×÷ÈÃÊ³ÎïÊÜÈÈ¸ü¾ùÔÈ£¬±êÅäµÄÊ³ÎïÌ½ÕëÖÇÄÜ¼à²â²¢¿ØÖÆ¼ÓÈÈÎÂ¶ÈÓëÊ±¼ä£¬ÈÃÃÀÊ³Åëâ¿¸ü¾ß×¨ÒµË®×¼¡£²»¹ÜÊÇÖÐ²Í»¹ÊÇÎ÷µã£¬Ò»ÈËÇáÊ³»òÊÇ¼ÒÑçÐ¡¾Û£¬WÏµÁÐÇ¶ÈëÊ½³øµç¶¼¿ÉÒÔÇáËÉ·îÉÏÃÀÎ¶Ò»²Í¡£
Å·ÅµÄÈÏµÁÐÏ´Íë»ú ½â¾ö²Íºó¼ÒÎñ·³ÄÕ
¿ì½Ú×àµÄÎïÖÊÉú»îÑ¹ËõÁËÈËÃÇµÄÐÝÏÐÊ±¼ä£¬¾Ó¼Ò×´Ì¬ÏÂ½â·ÅË«ÊÖ¡¢ã«ÒâÉú»î³ÉÎª¸ü¶àÈËµÄÐÄÖ®ËùÏò¡£µ±Åëâ¿³öÃÀÊ³µÄÂú×ã¸ÐÎÞ·¨µÖÏûÃæ¶Ô²ã²ãÍëµúµÄÆ£±¹¸ÐÊ±£¬Ï´Íë³ÉÁË¼ÒÍ¥³ÉÔ±¼äÄãÀ´ÎÒÍù»¥ÏàÍÆÚÃµÄÒ»Ïî·±ÖØ¼ÒÎñ¡£»Ý¶øÆÖÅ·ÅµÄÈÏµÁÐÏ´Íë»úÔòÊÇÕâÏî¼ÒÎñµÄ×¨Òµ°ïÊÖ£¬¼ÈÊµÏÖ½à¾»¸ßÐ§µÄ²Í¾ßÇå½à£¬ÓÖÄÜÓÐÐ§±ÜÃâ¼ÒÍ¥Çé¸ÐÄ¦²Á¡£
Õë¶ÔÖÐ¹ú¼ÒÍ¥µÄ²Í¾ßÊ¹ÓÃÏ°¹ß£¬Å·ÅµÄÈÏ´Íë»ú²ÉÓÃÁ¿ÉíÉè¼ÆµÄÈý²ãÖÐÊ½ÍëÀº£¬ÎªÍë¿êµ¶²æ¡¢¹øÍëÆ°ÅèÌá¹©×¨Êô°²·ÅÎ»ÖÃ£¬ÆäÖÐ£¬ÏÂ²ãÍëÀºÌØÖÆÁ¢Ê½¹ø¼Ü£¬¿ÉÈÝÄÉìÀ¹ø¡¢É°¹øµÈ´óºÅ²Í¾ß£¬¹ø¾ß´¹Ö±¹Ì¶¨£¬ÔÚ¾ÛÁ÷ÔöÑ¹Ö±ÅçÓëÈý²ãÐýÒíÅçÁÜÏµÍ³µÄÇ¿¾¢Ë®Á÷³åÏ´ÏÂ£¬ÈÃËùÓÐ²Í¾ß¶¼ÄÜ½àÁÁÈçÐÂ£¬ÈÃÃ¿Ò»²Í¶¼³äÂúÒÇÊ½¸Ð¡£ÁíÍâ£¬Å·ÅµÄÈÏµÁÐÏ´Íë»úÒÔÇ¶ÈëÊ½Éè¼Æ¡¢¿É¶¨ÖÆ¶àÑù»¯ÃÅ°åÍêÃÀÆõºÏ²»Í¬¼Ò¾Ó·ç¸ñ£¬ºÍÐ³ÏàÈÚÓÚÓÃ»§¼ÒÍ¥µÄÊ±ÉÐ³ø·¿¡£
±à¼µãÆÀ£º½à¾»¸ßÐ§µÄÅëâ¿»·¾³£¬É«ÏãÎ¶¾ãÈ«µÄÒ»ÈÕÈý²Í£¬ÊÇÃ¿Ò»¸öÆ£ÓÚ±¼²¨Ã¦ÂµµÄÏÖ´úÈË¶ÔÃÀºÃÉú»îµÄã¿ã½ÓëÏòÍùÖ®Ò»£¬¼æ¾ßÊ±ÉÐÃÀÑ§ÓëÊµÓÃ¹¦ÄÜµÄ»Ý¶øÆÖW3Ç¶ÈëÊ½³øµçÓëÅ·ÅµÄÈÏµÁÐÏ´Íë»ú£¬ÄÜ¹»ÎªÃ¿Ò»¸öÓÃ»§¼ÒÍ¥³ÊÏÖ¸ßÐ§¡¢ÖÇÄÜ¡¢ÓäÔÃµÄ½¡¿µ³ø·¿¡£´òÔìÀíÏëÖÐµÄ¸ßÆ·ÖÊÉú»î£¬ºÎ²»´Ó³ø·¿¡¢³øµç¿ªÊ¼£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â