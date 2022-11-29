½ü¼¸ÄêÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷ÊÐ³¡ÓöÀä£¬ÈçºÎÖØ»ØÔö³¤Ì¬ÊÆÐèÒª¶àÏò·¢Á¦
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿×÷ÎªÇ°¼¸Äê¼ÒµçÊÐ³¡Ö÷ÍÆµÄÒ»¸öÐÂÐËÈÈË®Æ÷²úÆ·£¬ÁãÀäË®È¼ÆøÈÈË®Æ÷ÊÜµ½ÁË²»ÉÙÊÐ³¡Ïû·ÑÕßµÄ¹Ø×¢£¬ÊÐ³¡Ò²ÏàÓ¦½øÈëµ½¿ìËÙ·¢Õ¹½×¶Î¡£¶øÔÚ½üÁ½ÄêÊ±¼äÀï£¬ÁãÀäË®È¼ÆøÈÈË®Æ÷µÄÈÈ¶È³öÏÖÏÂ½µÌ¬ÊÆ£¬´ó¼Ò¶ÔÓÚÕâ¸öÈ¼ÆøÈÈË®Æ÷ÖÐµÄÏ¸·ÖÆ·Àà²úÆ·µÄ¹Ø×¢¶ÈÒ²´ó·ù¼õÉÙ¡£
¸ù¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍøÈ«ÇþµÀÍÆ×ÜÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2022Äê1-9ÔÂ¶Ô±È2015ÄêÍ¬ÆÚ£¬È¼ÈÈµÄÏúÁ¿Õ¼±ÈÌá¸ß2.9%£¬µçÈÈÏúÁ¿ÏÂ½µ2.9%£¬ÈÈË®Æ÷Æ·ÀàÄÚ²¿½á¹¹Öð½¥·¢Éú¸Ä±ä£¬µç×ªÈ¼³É¿É¼ûÇ÷ÊÆ¡£µ«ÊÇ£¬ÁãÀäË®×÷ÎªÔø¾È¼ÈÈ¿ìËÙ·¢Õ¹µÄÏ¸·ÖÊÐ³¡£¬ÉøÍ¸ÂÊÈ´½øÈëÍ£ÖÍÆÚ£¬Á¬ÐøÁ½ÄêÕûÌåÉøÍ¸ÂÊÍ£ÁôÔÚ37%×óÓÒ¡£
ÊÂÊµÉÏ£¬Ì¸µ½ÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷¡£ºÜ¶àÈË¶ÔÓÚÕâ¸öÐÂÐË²úÆ·²¢²»ÁË½â¡£ÖÚËùÖÜÖª£¬¶ÔÓÚÆÕÍ¨ÈÈË®Æ÷À´Ëµ£¬ÔÚË®ÁúÍ·ºÍÈÈË®Æ÷Ö®¼äÓÐÒ»¶Î¾àÀë£¬²¢ÇÒÔÚ¹ÜÂ·ÖÐ»á²ÐÁôÒ»½ØÀäË®£¬Ã¿´ÎÓÃÈÈË®Ê±¶¼ÒªÏÈµÈÀäË®ÅÅ³öÀ´¡£Õë¶ÔÕâ¸öÊ¹ÓÃÍ´µã£¬ÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷ÔÚÄÚ²¿¼Ó×°ÁËÒ»¸öÑ»·±Ã£¬Ëü¿ÉÒÔ½«Ë®¹ÜÖÐ²ÐÁôµÄÀäË®³éÈëÈÈË®Æ÷¼ÓÈÈ²¢ÔÚ¹ÜÂ·ÖÐÑ»·£¬¼´¿ª¼´ÈÈ£¬²»»áÓÐÀäË®²úÉú¡£
ÆÕÍ¨È¼ÆøÈÈË®Æ÷¼ÓÈÈÖÁÉè¶¨ÎÂ¶ÈÐèÒªÒ»¶¨µÄÊ±¼ä£¬Ò»°ãÀ´Ëµ£¬ÖÁÉÙÒªµÈÉÏ30Ãë²ÅÄÜ³öÈÈË®£¬¶øÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷Ò»°ãÖ»Ðè5¡ª10Ãë£¬³öÈÈË®ËÙ¶ÈÒ²ÓÐ×ÅÏÔÖøµÄÌáÉý¡£¶ÔÓÚÈÈË®Æ÷µÄÊ¹ÓÃÀ´Ëµ£¬¼¸Ê®ÃëµÄÊ±¼ä²î¿ÉÒÔ´øÀ´¸ü¼ÓÊæÊÊµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
¶ø½ü¼¸ÄêÕâ¸öÐÂÐËÏ¸·ÖÆ·ÀàÊÐ³¡Ôö³¤³öÏÖÁËÍ£ÖÍ£¬Ò»·½Ãæ£¬ÓëÆä²úÆ·±¾ÉíÓÐ×ÅºÜ´óµÄ¹ØÏµ¡£ÁãÀäË®È¼ÆøÈÈË®Æ÷µÄ°²×°Ïà¶Ô¸ü¼Ó¸´ÔÓ£¬ÐèÒªÌáÇ°ÆÌÉè»ØË®¹Ü£¬²¢ÇÒÔÚÔËÐÐÊ±ÀäË®²»¶ÏÖØ¸´¼ÓÈÈÔö¼ÓÁËºÄÆøÁ¿£¬Ñ»·±Ã¡¢Ë®±ÃµÈ¶à´ÎÔËÐÐÒ²Ôö¼ÓÁËºÄµçÁ¿¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬ÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷µÄÖ÷ÒªÓÅÊÆ¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ²¢Ã»ÓÐÐÎ³ÉÕæÕýµÄÐèÇó£¬Ïû·ÑÕß¶ÔÆäÈÏÖª³Ì¶ÈÒ²²¢²»¸ß¡£
¶ÔÓÚÏÖ½×¶ÎÊÐ³¡¶øÑÔ£¬ÁãÀäË®ÈÈË®Æ÷ÈçºÎÆÆ¾ÖÊµÏÖÔö³¤£¬ÐèÒªÔÚ²úÆ·ºÍÏû·ÑÁ½¸ö¶Ë¿ÚË«ÖØ·¢Á¦¡£Í¨¹ýÔö¼Ó²úÆ·¸½¼Ó¼ÛÖµ£¬ÓÅ»¯ÉÏÃÅ°²×°µÈÎÊÌâ£¬²¢ÔÚÊÐ³¡²ãÃæ¼Ó´óÍ¶Èë£¬ÍÚ¾òÏû·ÑÐèÇó£¬»òÐí²ÅÄÜÅ¤×ªµ±ÏÂ¾ÖÃæ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â