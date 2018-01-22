本周家电圈:继乐视抛售酷派后 酷派或听令新盟主转行房地产

【天极网家电频道】时光飞快，转眼又到回顾本周家电圈大事件的时刻。对于本周家电圈，将继续述说前两周报道的主角，脱离乐视系的酷派或许转行房地产和荣获“2017年度全国政府采购空调最佳品质品牌”的奥克斯与京东合作新目标。同时家电子行业的发展值得我们时刻关注，《电饭锅烹饪米饭评价方法》即将发布利于电饭锅市场朝向良性发展，2017年彩电市场大屏消费呈增长趋势，具体事件详见下文。

继乐视抛售酷派后 酷派或听令新盟主转行房地产

2015年6月18日，酷派以3.508港元/股的价格出售7.8亿股于乐视，乐视一举跃居酷派第二大股东。2016年6月17日，乐视又以1.9港元/股收购5.5亿股酷派股份，前后总计37.9亿港元(约合人民币31.6亿元)，至此，乐视持股比例上升至28.83%，赢得公司第一大股东头衔，当时这场交易轰动一时。然而在2017年还没笑够的乐视屡经风雨已经奄奄一息，与之血脉相连的酷派，该何去何从呢?

2018年1月4日晚间，酷派集团发布公告称，控股股东Leview(乐视子公司)以0.9港元/股抛股威日创投，成交总额约为8.08亿港元， 威日创投取代酷派成为第一大股东。时隔一周，酷派再度公告称，Leview剩余的10.95%的酷派股份出让威日创投，自此，难兄难弟式的乐视和酷派再无瓜葛。

众所周知，当酷派还未脱离将要脱离乐视时，酷派的境遇也是一言难尽!多家银行停止贷款导致资金无法运转，酷派被迫大规模栽员同时诉讼案频频，经此劫难，酷派离终结不远了。值得庆幸的是，新盟主到来，解决遗留债务问题和带来较宽松的融资环境。不过，对于酷派未来的发展之路，盛行两种说法。其一，威日创投入股酷派，主要看重酷派掌握的优质地产资源，酷派将可能转行房地产。其二，酷派仍将发展老本行，并将海外市场作为业务重整的立足点。不论酷派何去何从，我都希望他能探索出新道路重回昨日辉煌。

京东和奥克斯确立销售额150亿的合作目标

1月17日，京东集团高级副总裁兼最新成立的电子文娱事业群总裁闫小兵率队到访奥克斯，双方确立了2018年销售规模突破150亿元的合作目标。

其实，奥克斯和京东的合作由来已久。2010年，奥克斯空调上线京东，是最早在京东销售的空调之一。2011年，奥克斯总部直接向京东供货，奥克斯成为最早与京东实现厂商直接合作的家电企业。2016年，双方的EDI(电子数据交换)项目合作正式上线，奥克斯成为京东空调首个库存、财务、售后等数据完全开放的品牌，奥克斯也对京东完全开放了排产、库存、物流等信息。2018年，克斯以京东GSKA项目最高级别“七星品牌”的身份全方位深化与京东的战略合作。现今，京东和奥克斯之间的合作更加紧密，达到共赢局面，也促使双方确立2018年销售规模突破150亿元的合作目标。

《电饭锅烹饪米饭评价方法》即将发布

据悉，由中国家用电器协会组织制定的《电饭锅烹饪米饭评价方法》(以下简称《方法》)已经定稿，并于近期在中国家用电器协会官网上公开征求意见，该《方法》最快将于春节前发布。

我国物产富饶，米种多达15种，对电饭煲烹饪米饭的性能要求也高。而《方法》的制定，为《电饭煲》烹饪米饭提供了评价方法和标准，规定电饭煲烹饪米饭的理化及感官品质评价方法。米饭理化评价标准主要从外观、均匀性、适口性、香气、滋味、消化性六个方面评价，从平整度、沸孔、质构、弹性、粘性等多个理化指标进行衡量。其感官评价标准则从米饭的香气、色泽、形态、口感和滋味几方面进行评价。《方法》的制定，让电饭煲厂商有章可循，促进电饭煲市场健康发展，是消费者选购电饭煲的有效准绳。

上海大屏平均消费尺寸达59.1寸位居全国首位

日前，苏宁彩电联合奥维云网(AVC)发布了《2017彩电大屏消费报告》。报告显示，2017年家电市场需求放缓，但大屏消费增长趋势却愈加明显，彩电平均消费尺寸已达到57.7英寸，而苏宁平均消费尺寸达到60.9英寸，成为大屏彩电第一销售渠道。上海、北京、浙江等发达地区，走在大屏消费的前端。其中，上海大屏平均消费尺寸达59.1寸，位居全国之首。中怡康的数据表明，针对2017年彩电电商零售分析，60、70英寸电视零售额及零售量市场份额增速远超绝大部分尺寸段电视。

苏宁彩电相关负责人指出，随着电视显示效果和技术的迅速发展，电视屏幕在变大之余，对客厅面积的要求却降低。即便是65寸的大屏幕电视，最佳观看距离也被缩短到2米左右，能够被放到20平米左右的客厅中去。这也是促使彩电平均消费尺寸全国性提升的重要原因。

（ 作者：丹青 责任编辑：姚水 ）

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