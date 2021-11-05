云米AI石墨烯对流电暖器 实现5秒速热

作者：老谢

【天极网家电频道】云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02，采用石墨烯材料发热，可以实现5秒速热，速度极快，功率2200W。支持APP远程操控，24小时定时，断电保护等功能。目前11.11期间促销，京东报价到手449元，下面随小编来了解一下。



云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02

石墨烯是一种高科技材料，它的导热性能极强，用它来加热，速度要比普通加热管快得多。将石墨烯材料应用在电暖器上，形成石墨烯涂层，可以大大提高电暖器的热效率和升温速度，即开即热，全屋快速升温，特别是在寒冷天气时，可以减少等待时间。其功率达到2200W，供暖强劲，适用于16-20平方米面积的房间、客厅。

云米AI石墨烯对流电暖器搭载智能芯片，可以智能控温，实现节能省电。它可以在10-35°C内自由设定温度，达到预设后系统自动进入恒温程序，持久恒温，而且肤感舒适。



云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02，功能设计

云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02设计采用顶部热气出风口，暖气对流循环，可以达到室内快速均匀控温的作用。支持手机APP远程操控，人没到家先开暖器，提前温暖房间。安全方面，它有童锁保护、100℃自动断电保护、45度角倾斜断电保护，可以让用户放心使用。



云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02，手机APP操控

价格：云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02，在11.11期间京东秒杀到手价449元。

编辑点评：石墨烯高科技材料这些年在家电，特别是在电暖器领域开始应用了，速热就是它的特点。享受高科技，选择石墨烯。这款云米AI石墨烯对流电暖器VXDL02，目前促销449元的价格不错，可以考虑。