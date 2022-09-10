亲民的波轮or高端的滚筒？如何参考“洗净比”等参数选择洗衣机

作者：Lord_ViTa

选择波轮还是滚筒？这是消费者们在洗衣机领域由来已久的纠结和争论，但我们能发现，两种品类既然能够长期在市场上共存，就必然有着各自的优势领域。

以波轮洗衣机来说，其优势在于价格相对低廉;自重轻方便安装移动;洗衣时间较短。滚筒洗衣机方面，它的优势在于抬升衣物再落下的洗衣方式类似人力的摔打洗衣，不易使衣物缠绕在一起，减少衣物与衣物、衣物与筒壁之间的动摩擦，较为护衣;水耗较低;洗衣模式多样;可兼顾加热、蒸汽、烘干等功能;洗净比较高。总结一下，波轮洗衣机适合高性价比和快速洗衣需求，滚筒洗衣机更能适应长期家用与护衣、杀菌等高端需求。

容量方面，洗衣机的若干公斤容量参数，表达的是能够洗涤的衣物等在干燥状态下的重量最大值，常见容量为6-10公斤不等。一般6公斤左右适合二人以下日常使用，8公斤左右适合一般的三口之家，10公斤及以上比较适合四口及以上的家庭使用。不过在清洗床单、被套等大量床上用品时也要注意容量限制，多次分别洗涤为佳。

外观与审美方面由于较为主观且无法量化，更多取决于消费者自身的喜好。而在智能程序方面，目前市场上的主流品牌洗衣机，其基础功能与模式都达到了比较完备的水平，从这个角度难以体现出差异化。不过在独有功能方面有一些厂商把滚筒洗衣机玩出了花样，除加热洗和烘干功能外，还出现了羊毛织物保护认证、通过臭氧等方案实现的杀菌功能、双滚筒分区等等面向高端定位的特性。

来到“洗净比”方面，这项参数如其字面意义是一项比值，所以不存在单位，它的具体含义来源于另一项比较不常提及的测试项目“洗净率”。洗净率从定义上来说就是以一款洗衣机作为标准，测试其因污染减少的反射率值与因洗涤增加的反射率值，取其比值形成标准洗净率，因此洗净比就是参加测试的洗衣机洗净率与标准洗净率的比值。简单来说，洗净率就是衡量洗衣机洗涤能力，数字越大代表性能越好的一条参数。

不过在笔者看来洗净率和洗净比这两项参数和测试过程中难以控制的变量太多，所以仅能用在同类产品的对比参考中。一方面反射率是一个光学概念，用来衡量衣物的干净程度显得有些越俎代庖，一件深色的衣物洗到掉色，它的反射率也会提高，但与它干净与否完全是两码事;另一方面，一次完整的洗涤过程很大程度上因产品和洗涤程序而异，了解过洗净比这项参数的人会发现滚筒式洗衣机的洗净比通常会达到1.05或以上，许多波轮式洗衣机的洗净比则会在0.9左右，这不单单因为它们之间的洗涤原理不同，还因为滚筒式洗衣机的标准洗涤程序时长通常会比波轮式的标准程序更久。

我们在近期的一次洗衣机评测中就通过测试综合污渍清洁能力的方式，体验了1.10级别洗净比的高端滚筒洗衣机洗衣效果。可以看到，在辣椒酱、沙茶酱、烤肉酱、酱油与可可粉冲调液体的“极限”挑战下，配备多种洗衣模式、搭配专用洗衣机的滚筒洗衣机能够基本上清除大多数常见污渍，对于最为顽固的油性污渍也能起到强大的淡化效果，在多次清洗后完全具有将其洗净的能力。不过相对的，我们所设置的单次洗衣-烘干程序用时长达4小时，这也是选择滚筒洗衣机需要权衡的重要因素。

从以上这些内容中我们可以了解到，“洗净比”对洗衣机而言虽然是一种衡量洗涤能力、洗涤效率的参数，但并不是至关重要，值得优先去参考的一项内容。我们在日常生活中对洗衣机的应用场景十分广泛，更应该看重其各种功能带来的泛用、好用的特点，而不是在标准模式下拥有略高的效果提升，洗衣时长、水耗电耗等因素同样是选购时的重要指标。如果确实有需求，也可以选择独立的烘衣机等专用家电，做到多功能、高效率双管齐下。

洗涤结束后是否残留有污渍、杂色、异味、病菌等等，如今我们在日常使用对洗衣机洗涤效果的标准认定已经形成了一个庞大而复杂的体系，同时它也很难用书面的标准去界定。因此消费者在选择洗衣机产品时一定要擦亮双眼，既不盲信单一指标，也不过度追捧特殊功能，一切以实用为优先。