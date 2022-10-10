TCL格物冰箱Q10深度评测：解锁“宇航级”称号 真三系统分子锁鲜

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】今年7月，我国空间站建造阶段的首个实验舱――问天实验舱随长征B遥三运载火箭造访太空，并成功与天和核心舱前向端口实现对接。问天实验舱的到来，标志着中国天宫空间站“在轨建造”阶段的正式开启。

据了解，问天实验舱是一个能够支持开展空间实验的舱段，里面配备了多个独立支持太空实验以及存放相关生物样品的实验柜，其中的一个重要装置便是“太空冰箱”。我们知道，温度是太空实验中的重要条件，不同生物样品存放的温度大有不同，而这台“太空冰箱”能够做到同时提供不同温度制冷，拥有-80℃、-20℃、+4℃三个温区的独立存储空间，为我国空间站生命、生物科学研究生物样品的存放提供长效保证。

三温区独立储存，听起来是不是很神奇？在我们日常生活中，其实也需要冰箱具备多个独立制冷系统控制、多种温区储存食材的能力。近日，“为健康生活而创新”的TCL家电带来了行业首台拥有三系统四区双宽幅超大变温空间的格物冰箱Q10，将冰箱的功能和作用提升至媲美“宇航级冰箱”的水平。TCL格物冰箱Q10搭载了三套制冷系统，能够做到同时提供四大温区的制冷;双宽幅超大变温空间的搭载，则让这款#TCL格物冰箱Q10#具备了冷冻、冷藏空间任意切换的能力，满足用户更丰富的食材储存需求;分子保鲜、GP+光电超净、十分钟急速净味等前沿科技的加持，也让这款TCL格物冰箱Q10拥有接近宇航空间站般的保鲜、杀菌、净味能力。下面我们将通过详细测评，带大家一起了解一下这款“全球领鲜的好冰箱”――TCL格物冰箱Q10。

分子保鲜黑科技 让食材住进“宇航休眠舱”

太空空间站的食物补给一般在3个月到半年之间，因此空间站对于食材的要求非常高，不仅需要应对长时间的存储，也需要维持食材的新鲜，确保宇航员的营养补给。与太空中执行任务的宇航员相比，我们能够吃上新鲜食材的机会可谓多得多，但是如何对新鲜食材进行保鲜储存，一直是我们生活中面临的难题，也是考验一台冰箱是否好用的重要衡量指标。

近年来，一种运用生物磁场来实现食材保鲜的技术开始应用，这款#TCL格物冰箱Q10#就特别针对食材养鲜创新性采用了分子保鲜科技。分子保鲜科技能够通过生物磁场深层调节食材细胞内营养分子运动状态，让营养分子紧密排列，在细胞外层形成一道防止营养流失的保护层;同时让营养分子保持低速运动，降低代谢损耗，最大限度地延长蔬肉保鲜周期。值得一提的是，分子保鲜科技还能够将保鲜效果作用于所有食材，储存过程无需去除包装，做到真正的长效实用保鲜。

分子保鲜舱保鲜对比测试

分子保鲜科技主要作用于TCL格物冰箱Q10的分子保鲜舱。在分子保鲜舱内，食材如同进入了休眠状态，生物磁场深入细胞层，减少食材营养流失。为了检验TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的食材养鲜能力，我们对此进行了保鲜对比测试。

肉类：牛肉、三文鱼

设置肉类(牛肉和三文鱼)、蔬菜(菠菜)、水果(蓝莓)为对比参照项，将其分成四份分别放置在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内，并设置一定的储存时间，每隔一段时间周期记录三种对比参照项的重量、色泽和气味(状态)变化情况。

四种环境下储存

我们设置的肉类储放时间为两天，但广东的秋日仍是相当炎热，大约6个小时后我们发现常温环境下的牛肉和三文鱼出现异样，开始散发出一股难闻的气味。我们决定将6小时后的、四种环境下的肉类先进行一次对比。重量称量后显示，四种环境下的牛肉重量均未发生变化，但是常温环境下的牛肉颜色已呈深红色，有些地方甚至有发黑的迹象，气味更是不用说，撕开保鲜膜便立马散发出一股腐臭味，其他三种环境下牛肉色泽和气味状态良好，基本与6小时前没有太大的区别。

牛肉、三文鱼储放六小时后状态变化情况

三文鱼的重量稍微发生了一些变化，测得常温环境的三文鱼重量为0.035kg，比6个小时前轻了0.005kg;其他冰箱冷藏室的三文鱼重量为0.060kg，同样比6个小时前轻了0.005kg。色泽和气味方面，常温环境下的三文鱼肉质已经有些发白，而且颜色上比另外三种环境下储存的三文鱼要浅，气味上则有一股发臭、发酸的味道，非常难闻。

牛肉、三文鱼常温环境储放六小时后状态

由于常温环境下的牛肉和三文鱼已经变质，后续的测试中就不再以常温环境的肉类进行对比参照，其他三种环境的肉类继续参与测试，两天后再次观察它们的重量、色泽和气味变化情况。

两天后我们再次称量观察发现，其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的牛肉和三文鱼重量基本没有发生太大的变化，看来肉类储存在上述三种环境下的汁液流失率都很可观。但是色泽方面我们看到其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室储放的牛肉颜色已经变为暗红，氧化发黑的部位明显，牛肉表面愈发没有了光泽，而TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的牛肉虽然也有一些水分流失的情况，但是与原始状态基本没有差别。三文鱼在色泽方面与牛肉呈现出的结果大致相同，其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室内的三文鱼已经逐渐丧失了光泽，尤其其他冰箱冷藏室内的三文鱼更为明显，三文鱼表面上的脂肪纹已经接近于消失。而TCL格物冰箱Q10冷藏室内储存的三文鱼状态依旧良好。

牛肉、三文鱼储放两天后状态变化情况

此外，由于我们在肉类测试的过程中均用保鲜膜对肉类进行密封包裹处理，因此除了常温环境下的肉类因温度过高变质散发异味以外，其他三种环境下的肉类基本没有闻到明显的臭味，所以我们在对肉类进行储存时最好放置在冷冻或冷藏环境下，并且加以保鲜膜覆盖，保证保鲜效果之余也避免产生异味。

通过两天的肉类储存测试，我们可以得出保鲜效果的排名：常温环境<其他冰箱冷藏室 < p=""> <>＜TCL格物冰箱Q10冷藏室＜TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱。得益于深入了细胞内部的养鲜，肉类在TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内犹如进入一个休眠舱，做到高密度渗透锁水以及深层抗氧护色，不管是肉类的自身营养、原始口感、色泽都能得到充分保留，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱对于肉类的冷藏保鲜储存，非常不错。

蔬菜水果：菠菜、蓝莓

随后我们对蔬菜和水果进行了不同环境下的储存测试。依照肉类测试的条件，我们将同一种类的菠菜和蓝莓分别放置在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱下储存三天，对比它们之间的重量、色泽和品相变化情况。

四种环境下储存

一天后我们对四种环境下的菠菜和蓝莓进行称重，菠菜除了常温环境下的重量略微减少了0.005kg以外，其他三种环境下的重量并没有发生变化。但是在色泽上，常温环境下得菠菜菜叶部分已经有少许泛黄，根部也有变软的迹象，其他三种环境下的菠菜状态良好。

菠菜、蓝莓储放一天后状态变化情况

蓝莓的重量也与原始重量没有太大的差别，色泽和品相上粗略地看也接近原始状态，但是拿起蓝莓后我们发现，常温环境下存放的一些蓝莓表面开始有些干瘪，能够用力按压且不能回弹。

第二天我们重复前一天的测试步骤，测得四种环境下的菠菜重量分别为0.040kg、0.075kg、0.080kg、0.095kg，除了TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的菠菜，其他三种环境下的菠菜都发生了不同程度的重量减少变化。其中常温环境下的菠菜变化最为明显，重量直接减少了0.045kg，菠菜叶和根部甚至已经出现发黄、发黑的情况。其他冰箱冷藏室储放的菠菜菜叶部分也出现了明显的水分流失情况，叶子开始干瘪，TCL格物冰箱Q10冷藏室和TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的菠菜保鲜情况相对良好。

菠菜、蓝莓储放两天后状态变化情况

蓝莓的重量依旧没有太大的变化，但是常温环境下的蓝莓干瘪的情况加重，其他冰箱冷藏室里的蓝莓出现表皮变红的现象，TCL格物冰箱Q10冷藏室和TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的蓝莓状态相对良好。

蓝莓储放两天后状态

第三天我们再次对四种环境下的菠菜进行称重，到目前为止菠菜已经分别在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中储存了三天。我们得到重量数据分别是：0.030kg、0.065kg、0.070kg、0.095kg。常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室中储存的菠菜重量持续下降，而TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的菠菜依旧能够保持原始重量。色泽和状态方面，常温环境下的菠菜已经发烂并散发出异味，其他冰箱冷藏室的菠菜失水状况蔓延至根部，TCL格物冰箱Q10冷藏室的菠菜叶子开始干瘪，唯有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的菠菜依旧青绿挺拔。

菠菜、蓝莓储放三天后状态变化情况

蓝莓的重量、色泽、状态同样如此，常温环境下的蓝莓已经明显不能食用，其他冰箱冷藏室的蓝莓变红的程度加深，TCL格物冰箱Q10冷藏室的蓝莓也出现少许发红，唯有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的蓝莓依旧新鲜如初。

总的来说，在对于蔬菜水果的保鲜测试中，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的保鲜效果还是最优，Q10冷藏室的效果也不错，其它冰箱冷藏室稍微差些，当然最差的还是室内常温环境。

在进行保鲜对比测试的过程中，我们突发奇想，既然分子保鲜科技能够深入食材细胞内部进行养鲜，让食材处于“休眠”的状态，那么一些有生命力的、仍存活的海鲜是否能在分子保鲜舱内进行保鲜中进行储存呢？我们购买了两只新鲜的螃蟹，用湿毛巾覆盖放置在分子保鲜舱内，让它们“住”上个三天!

三天后，我们从分子保鲜舱取出螃蟹并为它们“松绑”，它们立马舒展腿脚，“横行霸道”地爬了起来。可见，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱对一些“活物”也有不错的养鲜效果，海鲜自由随即安排上!

当然了，分子保鲜科技目前仍具有较高的技术门槛和成本限制，要想在冰箱内全面应用，仍需进一步的技术突破。对于一些保鲜需求不是太大的食材，TCL格物冰箱Q10则在冷藏室制定了另一套智能完备的食材保鲜方案。

智能恒温养鲜

TCL格物冰箱Q10的冷藏室中搭载了智能恒温养鲜科技，内置AI高灵敏温度传感器，能够多点测控冷藏室内温度，智能感知温度变化，保持冷藏室温度恒定，保证食材的保鲜效果，我们可以根据自身的饮食习惯或规律，合理安排冷藏室和分子保鲜舱的食材储存。

独立三系统&双宽幅变温空间 “三体”科幻照进现实

问天实验舱的“上天”，只是中国天宫空间站“在轨建造”阶段的第一步，后续等待梦天实验舱发射、交会对接后，问天实验舱还将转位，形成空间站三舱“T”构型组合体，进一步“筑梦”中国天宫空间站的建造。而这款“宇航级冰箱”――TCL格物冰箱Q10，也犹如一个三系统“组合体”，打造我们家中的全能食材储存“空间站”。它拥有媲美万元级高配冰箱的独立三系统，内置了三个蒸发器，能够实现冷藏室、冷冻室、变温室独立制冷控温。

独立三系统四温区

与其他三系统冰箱不同的是，TCL格物冰箱Q10拥有两个变温室，单个变温室容量达到105L，共同组成了目前行业最大的210L双宽幅变温空间。单个变温室由单独的制冷系统控制，给予我们更高自由度的冰箱温区调控。

据官方介绍，TCL格物冰箱Q10一共拥有18种空间组合，用户可以根据季节变化对变温室进行调温，将冰箱化身一个“大冷冻”或“大冷藏”空间。此外变温室还拥有精确到±1°C的温度调节，能进行从-18°C到5°C的宽幅调温，我们也可以根据自己的需要将变温室变身成为一个特定的储存空间。譬如我们可以将变温室温度调节至恒定4°C，这时变温室就能充当一个小型的母婴冰箱，可用作储存宝宝所需的母乳、肉泥、果酱等。

4°C母婴专属储存区

干货储存区

宝宝的食材在变温室的独立制冷和控温的加持下，更不易受细菌侵蚀且串味。TCL格物冰箱Q10能够真正做到用心呵护宝宝健康成长。

GP+光电超净&10分钟急速净味 细致入微的除菌净味

空间站虽然是一种失重的环境，但依旧存在着各种细菌及微生物，所以太空随行食品都需要提前进行除菌处理，宇航级冰箱本身也对除菌杀菌有着极高的要求。TCL格物冰箱Q10创新性地将多种杀菌技术融合，带来行业首创的GP+光电超净技术。

该技术将航天级材料石墨烯催化剂与高压电场结合，并作用于UVC深紫外光，在杀菌过程中释放出大量高活性光能电子，瞬时覆盖冰箱内部，渗透生物细胞，带来24小时的强效杀菌。据权威机构检测认证，TCL格物冰箱Q10对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的去除率高达99.999%，对甲型流感病毒2h去除率大于99%，以强悍的杀菌能力时刻守护用户的饮食健康。

除菌实时数显

除菌测试

格物方可致知，为了更直观的了解GP+光电超净技术的除菌效果，我们尝试把细菌带进TCL格物冰箱Q10中，看看GP+光电超净技术是否能够将食材中的细菌杀灭。我们将一个馒头切成四份，两份作为一组，用抚摸过灰尘的手充分按压后放入TCL格物冰箱Q10以及另一台冰箱中，静置1天后取出。

分别在TCL格物冰箱Q10以及其他冰箱中静置一天

取出后我们用密封袋将放置在不同冰箱中的馒头进行密封处理，放置在常温环境下进行下一步储存。

密封后常温环境储存

大约3天后，可以看到两袋馒头都有出现不同程度的霉变，但是放置在其他冰箱的那袋馒头的霉变情况更为严重，而放置在TCL格物冰箱Q10中的馒头经过结合石墨烯催化剂与高压电场的UVC深外紫光照射，霉变情况相对没有那么严重。GP+光电超净技术搭载确实让TCL格物冰箱Q10中拥有不错的杀菌效果。

霉变情况对比

除了细菌滋生的困扰，冰箱所产生的异味也是让我们头疼的重要方面。为此TCL格物冰箱Q10搭载了TCL新型10分钟急速净味技术，运用多元金属离子模块高效吸附异味分子，同时搭载石墨烯协同UVC深紫外光催化分解异味技术，持续高效地净化冰箱内部空气，带来10分钟超99%的急速净化。为此我们进行了净味测试，氨水有着强烈的刺激性臭味，生活中的一些储存在冰箱的肉类或鸡蛋腐臭后也会散发出类似于氨水的味道，测试将从嗅觉和视觉两个维度展开。

净味测试

首先我们从嗅觉的维度来展开，我们将氨水滴洒在一块布上，并邀请同事进行嗅闻体验，氨水难闻的气味瞬间让同事们紧皱眉头，非常难顶。随后我们将布分别放入TCL格物冰箱Q10静置10分钟，10分钟后取出，让同事再一次进行嗅闻体验。这一次布上的氨水气味缓释了许多，那种强刺激性的感觉也大大减弱。

接下来我们从视觉的维度进行净味测试，根据氨水遇酚酞溶液会呈现红色的化学原理，我们事先准备了两份酚酞溶液的试纸，并用两块沾有酚酞溶液的布同时加强视觉效果，当氨水滴落在试纸和布上的时候，我们看到氨水很快就已经呈现出红色。同样计时10分钟，我们将两个样本分别放入TCL格物冰箱Q10以及另一台冰箱中，10分钟后取出对比。

可以看到，无论是试纸还是布，从TCL格物冰箱Q10取出的颜色褪散更为明显，TCL格物冰箱Q10的净味效果确实起到了作用。

5kg/h大冷冻力&-32°C深冷速冻 探索“极冻世界”中的奥秘

低温存储，是太空空间站生物科学实验不可或缺的重要条件。在我们的日常生活中，一些食材的储存也非常需要低温条件。这款TCL格物冰箱Q10就拥有5KG/12H的大冷冻力，能够在12小时内将5公斤的食物从25°C冷冻到-18°C，迅速冷冻食材的同时也能更好的保鲜食物的新鲜度。在常规冷冻模式下，TCL格物冰箱Q10冷冻室还拥有-24°C到-15°C的温度调节区间，我们可以根据实际使用情况对冷冻室温度进行精确到±1°C的调节。

冷冻力测试

我们针对TCL格物冰箱Q10的冷冻性能进行了相关测试。首先我们将一块冷藏状态下5.8°C的牛肉放置在TCL格物冰箱Q10冷冻室内，将冷冻室温度设置为-18°C。实测显示，牛肉从5.8°C冷冻到-18.2°C大约用了7小时30分钟，冷冻速度还是相当快的。

牛肉冷冻前后温度

温度变化折线图

冷冻保鲜测试

紧接着我们将牛肉在-18°C的冷冻环境下储存7天，以测试TCL格物冰箱Q10的冷冻锁鲜效果。7天后我们取出牛肉放入25°C的温水中进行解冻，用吸水纸吸走牛肉表面血水，称重得出牛肉的重量为0.745kg(原始重量为0.765kg)。根据《电冰箱养鲜技术评价规范》中所定义的汁液流失率及计算方法，我们得出牛肉在TCL格物冰箱Q10冷冻室冷冻存储7天后的汁液流失率约为2.6%，远低于评价规范中不超过5%的标准，TCL格物冰箱Q10冷冻室冷冻养鲜效果还是非常不错的。

牛肉冷冻储存7天并化冻后的汁液流失率

-32°C深冷速冻测试

此外，TCL格物冰箱Q10还在冷冻室配备了一个急速锁鲜舱，官方宣称，开启“一键急冻”功能后，冷冻室的温度能够达到-32°C，凝住食材细胞活性，极大程度保留食材营养和口感。为验证数据的真实性，我们对此进行了相关测试。

急速锁鲜舱

我们将感温探头贴在急速锁鲜舱内，以观察急速锁鲜舱内的温度是否真的能够达到-32°C，同时我们将装有42°C白酒的塑料容器放入急速锁鲜舱，据了解，42°C白酒的冰点一般低于-24°C，我们来看看白酒是否能在超低温环境下出现结冰情况。

42°白酒

经过一段时间的测试，感温探头录得急速锁鲜舱内的温度-31.9°C，已经非常接近官方标注的-32°C，考虑到测试过程中的可能出现的能量损耗，-31.9°C的温度已经可以证明TCL格物冰箱Q10在开启“一键急冻”功能后，的确能够达到-32°C的深冷效果。随后我们取出白酒进行观察，可以明显看到白酒里有冰渣子出现，白酒表面覆盖一层薄冰，TCL格物冰箱Q10的深冷效果确实明显。

上文我们只是验证了TCL格物冰箱Q10的深冷效果，那么速冻效果如何呢？我们开启一键急冻功能，将一瓶19摄氏度的啤酒放入极速锁鲜舱内，并在啤酒罐上贴上感温探头来记录它的温度变化。

啤酒半小时前后温度

大约半个小时以后，感温探头显示啤酒的温度已经下降至11.6摄氏度。半个小时就能带来接近10°C的降温，TCL格物冰箱Q10的速冻效果也是相当不错。

青墨岩艺术面板&智能人感科技 超时空极致美学

除了功能上的多样以及性能上的硬核，这款TCL格物冰箱Q10在外观上也是非常吸睛。它融入了传统儒学的“格物致知”理念，赋予冰箱独特的传统气韵，简约实在的外表也秉承了TCL沉稳务实的一贯作风，放置在家中就非常能凸显品味，营造底蕴深厚的国学意境。

面板材质上，TCL格物冰箱Q10采用了青墨岩艺术面板，并与国墨的柔美巧妙融合，复刻自然岩石的刚毅，传递质感美学，远看仿佛是在欣赏峭壁上的岩石切面，近看又如同是在观察岩石上的自然纹理。

青墨岩面板箱门上还拥有一个采用智能人感设计的显示屏，当检测到有人靠近屏幕时，屏幕会自动点亮， 展现冰箱当前各温室的运行状态、温度信息，不同温室则以不同颜色进行区分显示，非常直观，操作简单易上手。同时显示屏的灯光柔和不刺眼，即使是夜晚漆黑环境下点亮，也能做到“柔光唤醒，不伤眼睛”。

智能人感控制面板

评测总结

在实际体验过程中，这款TCL格物冰箱Q10首先给予我们的最直观使用感受是：大，且实用!555L大容量足以应对日常乃至特殊情况下的“囤货”需求，可冷藏冷冻任意切换的双宽幅变温空间更是在食材储存时为我们提供了更多的灵活性;分子保鲜科技、-32°C深冷速冻、智能恒温养鲜的加持，让食材不管是短时冷藏还是长时冷冻，都能保证鲜度及口感;GP+光电超净技术外加10分钟急速净味的搭载，能够高效杀净冰箱内容易滋生的细菌，深度去除食材混合储存产生的异味，给予冰箱一个干净清新的食材储存环境。





作为一款多功能集成、性能极佳的“宇航级”冰箱，TCL格物冰箱Q10十月十日首发上线售价仅7999元，还赠送整机保修3年、压缩机保修10年的售后服务，可谓性价比十足。2022年了还不知道选什么冰箱？这款“全球领鲜的好冰箱”TCL格物Q10值得选择!#TCL格物冰箱Q10# #TCL发布格物Q10全球领鲜的好冰箱# #TCL格物冰箱Q10评测#