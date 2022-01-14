8K显示发展势头正盛 海信势不可挡已取得多项佳绩

作者：小戈

【天极网家电频道】随着相关技术不断发展，8K显示技术的应用正不断拓展，对普通用户来说，非常直观的感受是越来越多的智能手机与数码相机加入了8K拍摄功能，bilibili视频平台也在不久前开通了普通用户上传8K视频的权限，大家可以借助8K电视获得更加身临其境的观赏体验。

海信作为全球领先的科技企业，刚刚推出了国内首款8K AI超画质电视，引起高度关注。其实在8K显示领域，海信早有布局，例如凭借ULED多分区动态背光控制技术与第三代8K超解像技术等超画质技术，推出了85U7G-MAX、75U9G-PRO等众多炙手可热ULED 8K电视产品，受到消费者的广泛好评;在今年CES展上，海信还推出了全球首个8K激光显示解决方案。

全自研8K AI画质芯片，海信突破画质细分领域所有技术壁垒

相比4K显示，8K显示不仅需要更优秀的屏幕面板，同时需要强大芯片支撑画面运算数据。近日海信正式发布了中国首颗全自研8K AI画质芯片，突破了画质处理细分领域所有技术壁垒，实现了自主研发和自主可控，在即将到来的电视“画质之争”中取得了领先位置。

这枚芯片已经过五次迭代，可以依托“深度神经网络”实现3300+万像素精确重构，带来更加细腻丝滑的画面;26880背光分区可以实现更加灵活的对比度显示，进一步提升了亮场与暗场的画质细节，让整体画面效果更加真实自然。

在刚刚结束的CES 2022展会中，搭载这枚芯片的MiniLED电视85U9H收获了业内人士与普通消费者的广泛赞誉，因此也成功荣膺CES 2022创新大奖。

有实力有经验，海信将为2021冬奥会8K转播提供技术支持

中央广播电视总台在2020东京奥运会上对相关赛事进行了8K超高清转播，其中精彩的打靶瞬间、迷人的水花消失术等都借助8K显示获得更纤毫毕现地展示，总台体育频道演播室则进行了8K改造，海信31P9F监视器为转播活动提供了强大技术支持。

相比传统显示器，基准级广播监视器在亮度、对比度、色域、高动态范围、使用寿命等方面都有着更加严苛的要求，海信作为国内首家掌握基准级监视器核心技术的显示企业，有足够实力提供优质可靠的显示服务。

东京奥运会期间中央广播电视总台体育频道演播室

中央广播电视总台技术局数据应用部主任、超高清视音频制播呈现国家重点实验室常务副主任梅剑平在海信8K AI画质芯片发布会上表示，总台、海信都参加了国家“科技冬奥”研发计划，将为北京冬奥会献出令世人震撼的中国技术。作为此次国家“科技冬奥”研发计划的重要组成部分，海信打造的基准级广播监视器将应用于北京冬奥会等多项大型活动节目的制作、转播与直播活动，从而保证赛事的播放质量。

值得一提的是，海信除了东京奥运会外还拥有更多8K转播与直播经验，2021年春节联欢晚会直播中，由海信8K超高清电视、超高清基准监视器参与的“8K超高清电视制播呈现平台及应用”成功实现了晚会8K超高清直播，得益于有目共睹的卓越成绩，“8K超高清电视制播呈现平台及应用”荣获2021年度第十四届中国电影电视技术学会科技奖，而且海信视像是唯一一家荣获该奖项一等奖的电视企业，此外在建党100周年、全运会等重大活动中海信8K技术也有令人欣喜的表现。

2022年海信在8K领域还有大动作

在消费端，海信此前推出的8K电视85U7G-MAX、75U9G-PRO等产品，在画质表现上实现新升级，获得市场和行业认可。

以85U7G-MAX为例，其应用了信芯U+超画质芯片旗舰版，相较于4K电视，8K电视分辨率为其4倍，画质算法难度大幅提升，旗舰版芯片可以提供更强的算力来支撑8K显示。同时产品搭载百级全阵列动态背光技术，引入WAVES大师音响、Dolby Vision IQ、IMAX Enhanced等家庭影院“全家桶”，配置全面拉满。作为2020欧洲杯定制款，这款电视受到消费者青睐。

此外，海信ULED 8K超画质电视U9荣获2020年中国电子视像行业协会产品创新奖，国际信息显示学会( The Society for Information Display简称SID)授予海信ULED 8K超画质电视 85U9E“2019年度最佳创新显示器银奖”，这是业内唯一一个获得CDIA奖项的已量产电视产品。

在8K显示领域获得领先优势后，海信迅速对相关应用进行了布局，今年还将推出8K广播级专业监视器和Micro LED电视。