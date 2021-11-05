微烤烘炸！看格兰仕DR空气炸微波炉如何满足“全都要”的成年人

作者：BOBO

“微波炉、烤箱、空气炸锅应该选哪个？有什么区别？”

这是知乎平台上热度很高的一个问题，相似的问题还有很多，这也反映出了，随着厨房小家电产品的日益丰富，不少用户在选购时也都犯了难。

厨房空间有限，烹饪需求却很多，这时候，功能集成型的产品就很好的成全了成“全都要”的成年人。比如格兰仕2021年新款DR空气炸微波炉，它融合了微波炉、烤箱、空气炸锅以及风干机四个高频使用的小家电功能，让用户免去选择的纠结，还能大大节省厨房空间。

格兰仕DR空气炸微波炉



作为“宇宙厨房”主题微波炉，DR也是本次格兰仕双十一活动的热门机型，它不仅沿用了格兰仕航天微波炉“7分钟三人餐”的无烟烹饪技术，在外观设计上也是优等生。

设计上以“太空舱”做造型创意，大视窗格外吸睛，整体气质神秘而浪漫，触摸屏搭配显控一体旋钮，带来科技十足的操控体验。

在广交会上圈粉全球的格兰仕DR空气炸微波炉

・ 重新定义微波炉

微波功能是格兰仕的强项，既有能把微波炉送上天空的硬核技术，也有全产业链自我配套的实力。

这款DR空气炸微波炉配备的是900W变频微波，基本属于台式微波炉里面的天花板。除了翻热之外，多段变频微波，还能快速烹饪早餐、夜宵，如蒸玉米、蒸鱼、煮水饺、煮面等。

3分钟微波蒜蓉金针菇

5分钟微波玉米

7分钟微波蒸鱼

除了烹饪效果惊艳，格兰仕DR空气炸微波炉在操作上也做了升级，旋钮向右可以快速启动微波高火并选择烹饪时间，点击“变频微波”即可进入200-900W功率选择模式，满足更多食材的精细化烹饪需求。

・不仅是一台微波炉，也是一台零食机

除了日常烹饪之外，格兰仕DR空气炸微波炉广受欢迎的原因，就是它的“零食机”属性，一键get空气炸锅、烤箱、风干机三大烹饪神器。

DR的空气炸是通过“热风+空气炸篮”实现的，空气炸篮分为上下两层，上层放置食物，下层集油接屑，特殊的结构设计，让食物无需翻面，也能实现均匀烘炸;

多面网孔，在烤制鸡翅、鸡腿、牛排等肉类时，还能充分沥油，好吃不腻;

通过实际操作发现，这个炸篮真的很方便，不粘油对懒人简直太友好了，不管什么油渣食物渣，都十分容易洗掉。

格兰仕DR空气炸微波炉配了6大空气炸和6大烘干菜单，实现一键启动，最大程度降低用户的操作难度。





空气炸菜单：薯条、排骨、鸡翅、鸡腿、鸡米花、牛排

除了各种空气炸小零食，果干、坚果也是大小朋友的心头好，格兰仕DR空气炸微波炉设置了水果、坚果、根茎、肉干、鱼虾和香料六种模式，可以在家DIY柠檬干、西柚干、猪肉脯、干香菇、干辣椒等。

除此之外，DR还是一台隐藏的烤箱，面板上设有“35-200度定温烘烤”功能，可以实现烤饼干、蛋挞、披萨、烤肉等功能。

格兰仕DR空气炸微波炉还弥补了很多“一体机烧烤无底火”这一劣势，增加底部隐藏式烧烤管进行温度补偿，使烘焙上色更均匀。

在制作烧烤拼盘时，将锡纸烤盘直接放在面板上，启动“定温烘烤”功能，还可以模拟出“滋滋冒油的铁板烧”。

烧烤大集合

小结：

格兰仕DR空气炸微波炉在功能集成的基础上也并不减配，能很好的满足家庭微烤烘炸烹饪需求，是值得入手的厨房小家电。双十一期间，这款产品在各大平台上都有大幅度让利活动，感兴趣的小伙伴可以前往格兰仕官方店铺了解详情，点击进入直播间，还有整点抽奖、抽免单等活动。