Æì½¢Ñ¡No.29£ºÎ¢²¨+ºæ¿¾ Åëâ¿ÓÐ¸ãÍ· Èý¿îÎ¢¿¾Ò»ÌåÎ¢²¨Â¯ÍÆ¼ö

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍøµ÷²éÏÔÊ¾£¬2019Äê-2020ÄêÖÐ¹ú¼Òµç¸÷³¡¾°ÈÝÁ¿µÄÅÅÐò·¢ÉúÁËÐÂµÄ±ä»¯£¬³ø·¿³¡¾°³¬¹ý¿ÍÌü³¡¾°ÅÅÔÚÁËÊ×Î»£¬³ø·¿ÕýÔÚ³ÉÎª¼ÒÍ¥³¡¾°ÖÐ×î´óµÄ¼ÒµçÖÐÐÄ¡£³ø·¿±»ÈËÃÇ¸³ÓèÁË¸ü¶àµÄ¹¦ÄÜÓëÒâÒå£¬ÈËÃÇÔÚÊ¹ÓÃ³ø·¿µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬¶ÔÒûÊ³µÄ×·Çó´Ó½â¾öÎÂ±¥ÉÏÉýµ½ÏíÊÜÃÀÊ³µÄ²ãÃæ£¬¸ü¶àÑù»¯µÄÅëâ¿ÐèÇó±»±í´ï£¬³øµç²úÆ·¹¦ÄÜµÄ³ÐÔØÒ²ÓÐÁË¸ü¶àµÄ¿ÉÄÜ¡£
Æ©ÈçÎÒÃÇÊìÏ¤µÄÎ¢²¨Â¯£¬³ýÁËÎ¢²¨¼ÓÈÈµÄ¹¦ÄÜÍâ£¬Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏ²»ÉÙÎ¢²¨Â¯»¹ÈÚºÏÁËºæ¿¾¡¢ºæ¸É¡¢¿ÕÆøÕ¨µÈ¹¦ÄÜ£¬½«¶àÖÖÅëâ¿¹¦ÄÜ¼¯³ÉÓÚÒ»Éí£¬½â¾öÁË³ø·¿ÔÚ¿Õ¼ä¡¢ÃÀÎ¶¡¢±ã½ÝÖ®¼äµÄÃ¬¶Ü£¬¸øÓèÓÃ»§È«ÐÂµÄÅëâ¿ÌåÑé¡£
µ«ÊÇ£¬ÔÚÎ¢²¨Â¯ÖÐ¼¯³Éºæ¿¾¹¦ÄÜ²¢·ÇÒ»¼þÒ×ÊÂ¡£Ê³ÎïµÄºæ¿¾Ð§¹ûÖ÷ÒªÊÇÀûÓÃ¼ÓÈÈ¹ÜµÄÈÈ·øÉäÀ´¶ÔÊ³Îï½øÐÐ¼ÓÈÈ£¬Ê³ÎïµÄ¼ÓÈÈÊÇÒ»¸öÓÉÍâµ½ÄÚµÄ¹ý³Ì¡£¶øÎ¢²¨Â¯µÄ¼ÓÈÈÔòÊÇÍ¨¹ý´Å¿Ø¹Ü½«µçÄÜ×ª»¯ÎªÎ¢²¨ÄÜ£¬ÀûÓÃ²úÉú¸ßÆµµç´Å³¡£¬ÈÃÊ³Îï·Ö×ÓÔÚ¸ßÆµ´Å³¡ÖÐ·¢ÉúÕð¶¯£¬·Ö×Ó¼äÔÚÏà»¥Åö×²¡¢Ä¦²ÁÖÐ²úÉúÈÈÄÜÈÃÊ³Îï±»¼ÓÈÈ£¬Ê³ÎïµÄ¼ÓÈÈÊÇÒ»¸öÓÉÄÚµ½ÍâµÄ¹ý³Ì¡£
Í¼Ô´ÍøÂç
¸ù¾ÝÉÏÊöÔÀíÎÒÃÇ¿ÉÒÔ·¢ÏÖ£¬´Å¿Ø¹ÜÓë¼ÓÈÈ¹ÜµÄ¼ÓÈÈ¹ý³Ì²»Í¬£¬ÔÚÒ»¸öÇ»ÌåÄÚÍ¬Ê±ÖÃÈë±£Ö¤Î¢²¨¼ÓÈÈ¡¢ºæ¿¾Ð§¹ûµÄ´Å¿Ø¹ÜºÍ¼ÓÈÈ¹Ü£¬²»¹ÜÊÇÔÚ¹¤ÒÕ»òÕß¼¼ÊõÉÏ¶¼ÓÐÄÑ¶È£¬Ö÷ÒªÔòÌåÏÖÔÚºæ¿¾Ð§¹ûµÄ°Ñ¿ØÉÏ¡£Îª½â¾öÕâ¸öÄÑÌâ£¬Ò»Ð©Î¢²¨Â¯Í¨¹ý¼¼ÊõµÄ¸ÄÁ¼£¬ÔÚÇ»ÌåÉÏÏÂ¶¼ÖÃÈë¼ÓÈÈ¹Ü±£Ö¤ºæ¿¾Ð§¹û;Ò»Ð©ÔòÔÚÉÏ¼ÓÈÈ¹ÜµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¨¹ýÎ¢²¨¸¨Öúºæ¿¾¼ÓÈÈ£¬»òÍ¨¹ýµ×²¿Î¢¾§²£Á§À´´«µÝÈÈÁ¿£¬ÒÔÉÏ·½·¨¶¼½ÏºÃµØ»¹ÔÁËÊ³ÎïµÄºæ¿¾Ð§¹û¡£
ÏÂÃæÐ¡±à¸ø´ó¼ÒÍÆ¼öÈý¿îÎ¢²¨Â¯£¬ÓµÓÐ´ó»ðÁ¦±äÆµÎ¢²¨£¬ºæ¿¾¹¦ÄÜÓÅÒì£¬¼Û¸ñÔÚ2000ÔªÒÔÏÂ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»·Á¹Ø×¢Ò»ÏÂ¡£
¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯D90F25MSXLDV-DR(W0) ¾©¶«²Î¿¼¼Û£º1899Ôª
Õâ¿îDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯ÊÇ¸ñÀ¼ÊË¡°ÓîÖæ³ø·¿¡±¸ÅÄîÏÂµÄºÚ¿Æ¼¼²úÆ·£¬ËüÈÚºÏÁËÎ¢²¨Â¯¡¢¿ÕÆøÕ¨¹øºÍ¿¾ÏäµÄ¹¦ÄÜÓÚÒ»Ìå£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚ³ø·¿ÄÚ¾ÍÄÜÏíÊÜµ½¶àÖÖÅëâ¿ÀÖÈ¤¡£
ÔÚÎ¢²¨¼ÓÈÈ¹¦ÄÜÉÏ£¬¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯´îÔØÁË×ÔÑÐµÄ´Å¿Ø¹ÜÒÔ¼°µÚËÄ´ú±äÆµÆ÷£¬¿ÉÒÔÊ¹100W-900W±äÆµÎ¢²¨»ðÁ¦³ÖÐøÊä³ö£¬ÓµÓÐÎåµµ±äÆµ»ðÁ¦£¬¾«×¼Æ¥Åä²»Í¬ÖÖÀàµÄÊ³²Ä£¬×öµ½»ðÁ¦ÅìÅÈ¡¢¸ßÐ§ËÙÈÈ¡£
ÔÚºæ¿¾¹¦ÄÜÉÏ£¬¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯´îÔØÁ¢ÌåÈÈÉøÍ¸¼¼Êõ£¬Ç»ÌåÉÏÏÂ·Ö±ðÅä±¸Á½¸ù¿¾¹Ü£¬Í¨¹ýÉÏÏÂ¹ÜÍ¬Ê±¼ÓÈÈ£¬ÈÈÁ¿Ë²¼äÉøÍ¸£¬¾ùÔÈ¼ÓÈÈÊ³²Ä;ÓµÓÐ35¡ãC¡ª200¡ãC¹ãÓò¾«×¼¿ØÎÂ£¬ºæ¿¾Ê±ÎÂ¶È¿ØÖÆ¸üÎªÎÈ¶¨¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿î¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯»¹ÓµÓÐ¿ÕÆøÕ¨¹¦ÄÜ£¬ËüÍ¨¹ýÑ»··çµÀÉè¼Æ£¬ÒÔ360¡ã¸ßËÙÈÈ·ç´úÌæÓÍÕ¨£¬´ø×ßÊ³Îï±íÃæË®·Ö£¬´òÔìÎÞÓÍËÖ´à¿Ú¸Ð¡£
´ËÍâ,¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯»¹ÓµÓÐÁù´ó¾µä²Ëµ¥£¬ÊíÌõ¡¢ÅÅ¹Ç¡¢¼¦³á¡¢Å£ÅÅµÈ¸ßÆµ²ËÆ·Ò»¼üÆô¶¯£¬ÊµÏÖÃÀÊ³×ÔÓÉ;¸üÓÐÊ³Îïºæ¸É¹¦ÄÜ£¬¼á¹û¡¢Ë®¹û¡¢Èâ¸ÉµÈ×ÔÖÆ½¡¿µÐ¡ÁãÊ³£¬¿ÉÒÔ±£ÁôÓªÑø¡¢¶¨¸ñÐÂÏÊ;´îÔØµÄÄÜ±äÆµÓªÑø½â¶³¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔ½«²»Í¬Ê³²ÄÓÃ×¨ÊôÎÂ¶È½â¶³£¬±£ÁôÊ³ÎïÔ±¾Î¶µÀ£¬ÓªÑøÃÀÎ¶¡£
ÔÚÍâ¹Û·½Ãæ£¬¸ñÀ¼ÊËDR¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯²ÉÓÃ´óÆøµÄÒø»ÒÉ«Ïµ£¬¾¡ÏÔ¼òÔ¼¸ß¼¶£¬´îÅäÔ²ÐÎµÄÇ¶Èë¿ÉÊÓ²£Á§´°£¬Ê¹µÃÕû¸öÎ¢²¨Â¯³äÂúÎ´À´¿Æ¼¼¸Ð;ÓµÓÐ25L´óÈÝÁ¿Ç»Ìå£¬Åä±¸ÁËÉÕ¿¾¼Ü¡¢Õ¨ÀºÍÐ¡¢Õ¤À¸ÅÌµÈ¶à¹¦ÄÜÅä¼þ£¬ÄÜ¹»Âú×ã¶àÈË²»Í¬µÄÃÀÊ³ÐèÇó¡£
ÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3W ¾©¶«²Î¿¼¼Û£º1599Ôª
×÷ÎªÀÏÅÆ¼Òµç³§ÉÌ£¬ÃÀµÄÔÚ²úÆ·Ó²¼þÉÏ²»¶ÏÉý¼¶£¬½øÒ»²½ÍØ¿íÈËÃÇ¶ÔÖÐ¹ú¼ÒÍ¥Åëâ¿³¡¾°µÄÈÏÖª¡£Õâ¿îÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3W½«Î¢²¨Â¯ºÍ¿ÕÆøÕ¨¹ø¹¦ÄÜÊµÏÖ¡°¶þºÏÒ»¡±£¬Ò»»ú¶àÄÜ´øÀ´Åëâ¿ÐÂÌåÑé¡£
ÔÚÎ¢²¨¼ÓÈÈ¹¦ÄÜÉÏ£¬Õâ¿îÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3WÍ¬ÑùÓµÓÐ900W±äÆµ´ó¹¦ÂÊ£¬´îÔØ10%¡ª100%Îå¼¶ÖÇÄÜ±äÆµ»ðÁ¦¼¼Êõ£¬´ó»ð¿ìÖóËøÏÊ£¬Ð¡»ðÂýìÀÊÕÖ£¬¸ßÐ§¸ü½ÚÄÜ¡£´ËÍâ£¬Õâ¿îÎ¢²¨Â¯»¹ÄÜÕë¶Ô²»Í¬Ê³²ÄµÄÌØÐÔ£¬Í¨¹ýÎ¢²¨¿ìËÙ¾ùÔÈ½â¶³£¬±£³ÖÊ³²ÄÏÊÃÀ¿Ú¸ÐºÍÓªÑø¡£²»½öÈç´Ë£¬Î¢²¨Â¯ÊÍ·ÅµÄ¸ßÆµÎ¢²¨£¬ÄÜ¹»ÐÎ³É2450 MHzÎ¢²¨ÈÈÐ§Ó¦£¬¸ßÐ§É±¾ú³ýÎ¶£¬¾Ü¾øÏ¸¾ú²ÐÁô¡£
ÔÚºæ¿¾¹¦ÄÜÉÏ£¬ÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3WÓµÓÐ¶ÀÁ¢Ô¤ÈÈ½¨£¬ÄÜ¹»Îªºæ¿¾Æ¥Åä×¨ÓÐÄ£Ê½£¬¸¨ÒÔÎ¢²¨¼Ó³ÖÄÚÍâÍ¬¿¾£¬ÈÃÎ¢¿¾Ð§ÂÊÌáÉý15%¡£100¡ª240¡ãCµÄ¿í·ùÎÂ¶Èµ÷½Ú£¬¸âµãºæ±º¡¢ÈâÀà¿¾ÖÆ¡¢¿ÕÆøÕ¨¿¾¶¼ÄÜÇáËÉ¸ã¶¨¡£
ÔÚ¿ÕÆøÕ¨¹¦ÄÜÉÏ£¬ÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3W²ÉÓÃÎ¢²¨ÓëÈÈ·ç¿ÕÆøÕ¨¶þºÏÒ»µÄ·½Ê½£¬Í¨¹ý360¡ãÑ»·ÈÈ·çÒÔ¼°È«·½Î»Á¢Ìå·´ÉäÎ¢²¨£¬ÈÃÊ³²ÄÔÚÇ»ÌåÄÚ¾ùÔÈÊÜÈÈ£¬´îÅä×¨ÓÃµÄ¿ÕÆøÕ¨Àº£¬Õ¨Îï¸ü¼ÓËÖ´à¿É¿Ú¡£
´ËÍâ£¬ÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3W»¹ÓµÓÐ30ÖÖ×Ô¶¯²Ëµ¥£¬Ìð¾ÆÄð¡¢Å·°ü¡¢ËáÄÌµÈ¶àÑùÃÀÊ³Ò»¼üËæÐÄÖÆ×÷¡£Ëü»¹´îÔØÁËÃÀµÄÃÀ¾ÓAPP£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÄÚÖÃµÄ×¨ÊôÔÆÊ³Æ×£¬»ñÈ¡¸öÐÔ»¯²ËÆ×ÍÆ¼ö£¬¾¡Ïí×ÔÓÉÅëâ¿µÄÀÖÈ¤¡£
ÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬ÃÀµÄÖÇÄÜ¿ÕÆøÕ¨Î¢²¨Â¯PC23F3W²ÉÓÃÈ«ºÚÉè¼Æ´îÅä½ðÊô°ÑÊÖ£¬Ê®·Ö¾ßÓÐ¸ß¼¶¸Ð¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿îÎ¢²¨Â¯»¹ÓÃºÍÏÒÒôÈ¡´ú´«Í³·äÃùÉù£¬ÓÅ»¯ÓÃ»§Ê¹ÓÃÌåÑé¡£ÔÚÈÝÁ¿ÉÏÔòÍ»ÆÆÁË20LÀ´µ½ÁË23L£¬Ó¦¶Ô¶àÈËÃÀÊ³ÐèÇó²»ÔÙ»°ÏÂ¡£
ËÉÏÂÆ½°åÊ½±äÆµ¼ÒÓÃÎ¢²¨Â¯NN-DF386M ¾©¶«²Î¿¼¼Û£º1899Ôª
×÷Îª¹ú¼ÊÖªÃûµÄ×ÛºÏµç×Ó¼¼ÊõÆóÒµ¼¯ÍÅ£¬ËÉÏÂÒ»Ö±×¢ÖØ²úÆ·µÄÍâ¹Û¼°ÐÔÄÜ£¬ÔÚÏ¸½Ú¼°Æ·ÖÊÉÏ¶¼ÓÐ½ÏºÃµÄ°Ñ¿Ø£¬²úÆ·ÉîÊÜÏû·ÑÕßµÄÐÅÀµ¡£Õâ¿îËÉÏÂÆ½°åÊ½±äÆµ¼ÒÓÃÎ¢²¨Â¯NN-DF386M¼æ±¸Î¢²¨+ÉÕ¿¾¹¦ÄÜ£¬ÔÚµ×²¿ÒÔÎ¢¾§µ×°åÑ¸ÃÍ·¢ÈÈ£¬´òÔì¡°µØÈÈ¡±Î¢²¨¿¾Â¯¡£
ÔÚÎ¢²¨¼ÓÈÈ¹¦ÄÜÉÏ£¬ËÉÏÂÆ½°åÊ½±äÆµ¼ÒÓÃÎ¢²¨Â¯NN-DF386MÓµÓÐ1000W±äÆµÎ¢²¨£¬ÓµÓÐÁùµµ»ðÁ¦µ÷½Ú£¬Ï¸Äå°Ñ¿Ø»ðºò¡£Ëü»¹ÄÜ¹»ÊµÏÖÖÇÄÜ¼ÓÈÈÒÔ¼°ÖÇÄÜ½â¶³£¬Éî¶È»¹ÔÊ³²Ä±¾ÉíÎ¶µÀ¡£
ÔÚºæ¿¾¹¦ÄÜÉÏ£¬Õâ¿îÎ¢²¨Â¯ÔÚÇ»ÌåµÄÉÏ²¿ÄÚÖÃÁËÉýÎÂ¸üÑ¸ËÙµÄ¼Ó´ÖË«Ê¯Ó¢¿¾¹Ü£¬´øÀ´¸üÎª³äÅæµÄÈÈÁ¦¡£¶øÔÚÇ»ÌåµÄÏÂ²¿ÔòÍ¸¹ýÎ¢¾§²£Á§´«µÝÈÈÁ¿£¬ÐÎ³ÉÖ±³å¶øÉÏµÄÈÈÁ¿£¬Ê¹ÈÈÁ¦³äÓ¯°ü¹üÊ³²Ä¡£
´ËÍâ£¬ËÉÏÂÆ½°åÊ½±äÆµ¼ÒÓÃÎ¢²¨Â¯NN-DF386MÄÚÖÃÖÇÄÜ²Ëµ¥£¬ÄÚÖÃ38µÀÔ¤Éè²ËÆ×£¬¿¾¼¦¡¢µ°¸â¡¢±ý¸É¡¢Ÿh·¹µÈ¶àÖÖÃÀÊ³Ò»¼üÖÆ×÷¡£Ëü»¹ÄÜ¼ÇÂ¼ÓÃ»§Åëâ¿µÄ²½Öè£¬²»¶ÏÀ©ÈÝÔ¤Éè²ËÆ×£¬ÈÃÅëâ¿¹ý³Ì¸ü¼ÓÖÇÄÜÊ¡ÐÄ¡£
ÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬Õâ¿îËÉÏÂÆ½°åÊ½±äÆµ¼ÒÓÃÎ¢²¨Â¯NN-DF386MÌØ±ðµØ²ÉÓÃÁËÇåÎú»ÆÉ«¾«¿ØÊýÏÔ£¬×¼È·ÏÔÊ¾ÎÂ¶ÈºÍÊ±¼ä£¬·½±ãÓÃ»§ÊµÊ±ÁË½âÅëâ¿Çé¿ö¡£Ç»ÄÚ²ÉÓÃPCM²Ê¸Ö°å¼¼Êõ¼Ó³ÖµÄÒ×Çå½àÇ»Ìå£¬ÓÍ¹¸Ò»²Á¼´¾»¡£23LµÄÈÝÁ¿´óÐ¡ÊÊÖÐ£¬»¹Åä±¸ÁËÄ§¾µ¿¾ÅÌ¡¢¿¾ÅÌ¡¢¿¾¼ÜµÈ¶à¸öÅä¼þ£¬ÄÜ¹»Âú×ãÒ»°ã¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄÐèÒª¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á