得益于较低基数 1-4月线上衣物护理机规模增长303.2%

作者：饶玉

【天极网家电频道】随着用户消费水平的不断提升，大家对衣物护理的需求在逐渐凸显。在此背景之下，智能衣物护理机机作为洗涤护理行业的新物种逐渐兴起。相较于传统的手动护理衣物，智能衣物护理机打破了以往追求服装清洁的单一需求，凭借出色的护衣性能，逐渐成为品质人群护理高端衣物的首选产品。

就行业而言，目前，智能衣物护理机处于导入期阶段，行业规模正在快速扩张。奥维云网监测数据显示，得益于较低的基数，2022年1-4月线上衣物护理机零售量规模同比增长303.2%，零售额同比增长115.8%。

价格方面，奥维云网(AVC)监测数据显示，衣物护理机线下产品均价约17082元，对比之下，线下洗烘一体产品均价为6119元，线下干衣机产品均价为8809元，线上洗烘套装的均价约为9334元。奥维云网(AVC)监测数据显示，2022年一季度线上3000元以下产品零售额份额不断提升，市场份额达到18.8%，较上年提升3.5个百分点。

定位于高端衣物护理的智能衣物护理机，线下产品不断拔高产品定位的同时，中小品牌从线上正在通过低价产品对衣物护理机市场进行渗透。这类产品主打功能点多以基础的杀菌，香氛，蒸汽护理，在容量、功能、材质、使用体验等细节上都与高端产品有一定差距，对比高端产品价格优势明显，更容易被乐于尝鲜用户所接受。

但是低价衣物护理机在产品力客观上略显不足，在一定程度之上可能会影响到衣物护理机整体的产品口碑。目前来看，低端品牌主攻线上，而高端品牌当前专注于线下与前装渠道，同时，对于高端品牌而言，高端洗烘产品同样向护理延伸，如何进一步向消费者强化“高端衣物护理”是需要思考的问题。