缓解空气干燥，如何正确使用空气加湿器需要注意！

作者：饶玉

【天极网家电频道】现在正值春夏交替之际，北方的天气不免还是有些干燥，为了有效的缓解室内空气干燥问题，相信很多小伙伴们在家中或是在办公室中都用上了空气加湿器。将机身小巧的空气加湿器放置在桌面之上，缓缓吹出的湿润空气可以调节室内湿度，缓解干燥之感。但是关于空气加湿器在使用中也是需要注意一些事项的，如何正确使用加湿器需要我们用户去注意，下面我们就一起来看看吧。

一、用水需要注意

首先，空气加湿器用的水就需要注意，并不是什么水都可以放进加湿器去进行使用的。在使用时，不要直接加入自来水，自来水通常含有大量的矿物质，使用会造成一定的空气污染损害加湿器，建议大家使用使用纯净水或者是蒸馏水。

二、不要过度加湿

日常大家使用空气加湿器可以根据天气和室内气温调节加湿器的湿度，空气湿渡过高或者过低都不利于人体健康。普遍倡议室内空气湿度保持在40%-60%，人体感觉良好。如果空气变得湿润，加湿器也就不需要长时间运行，过度加湿不利于人体健康。

三、定期对加湿器进行清洗

加湿器的清洁护理也十分重要哦。加湿器里面加的水不要长时间留存在里面，水长时间留在水箱，会导致矿物质堆积在水箱底部或壁面，日常使用空气加湿器要注意勤加换水。并且，日常使用加湿器时记得对它进行清洗，建议大家在频繁试用之际，可以对家中的加湿器进行清洗，保持干净卫生。

另外，加湿器的放置也是需要注意的，建议加湿器摆放的位置尽量离人和电器都远一点儿。好了，以上就是关于如何正确使用空气加湿器的相关内容，大家在日常使用加湿器的时候可以注意一下。