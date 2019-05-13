电商五月大惠战 拼多多联手千家品牌打造“万人团”

作者：龚美林

【天极网家电频道】5月是春夏交接的时候，包括劳动节、母亲节、父亲节在内的节日也很多，消费者有一定的购物需求。为此，电商平台借着节日的名头大搞促销活动。一场接着一场的促销活动，一个接着一个的电商节日，电商平台大有不把消费者搞得热血沸腾不罢休的气势。其中，5月里促销力度最大的要数拼多多了。据统计，截至5月12日午间，拼多多已推出3996款“万人团”产品，其中2477款产品达成“限时万人拼团”目标(未统计12日数据)，达成率为61.98%。

据悉，拼多多在5月推出了迄今为止，促销力度最大的“美好生活万人团”活动。期间，拼多多将联合品牌方投入百亿补贴，推出10000款击穿行业价格底线的标品，打造一万个“万人团”，实现一亿人“开拼”、一亿笔品牌订单的活动目标。包括近千家国内外顶尖品牌、拼多多“新品牌计划”成员、“上海老字号新电商计划”联盟成员，以及超过500个产业带优质工厂等品牌商参与了本次“万人团”活动，涉及企业主体近2000家。

据拼多多相关负责人介绍：5月1日至31日期间，平台每天将推出3款“万人拼团”的定制化产品，以及330款限时限量的特价爆款，基本覆盖全品类商品。

活动数据显示，家电数码、日化、母婴类产品拥有最高的达成率：190元的美的电压力锅、89元的苏泊尔煎饼机、54.9元的九阳榨汁机、259.9元的格兰仕微波炉等家电系列标品，成为截至目前的明星产品。汰渍、多芬、七度空间等个护洗护类高频消费品，在平均成团时长上占据明显优势;“上海老字号品牌特惠专场“则在整体成交转化率上维持领先。

关于万人团活动，拼多多相关负责人表示：“平台日活用户数以及用户使用时长的大幅攀升，对各团队的衔接和运转机制提出了更高的要求。我们希望通过此类活动，确保平台机制能对海量的用户需求做出实时响应。另一方面，活动截至目前的结果显示，既有品牌的‘万人团’达成率远高于新品牌和产业带品牌，相关数据和信息，将为包括‘新品牌计划’在内的平台级战略提供宝贵依据。”

极光、TrustData、QuestMobile等第三方数据显示，2019年一季度，拼多多整体用户规模依旧维持高速增长。APPStore、Android系应用商城的数据显示，2019年以来，拼多多下载量长期占据各榜单榜首位置。相关业内人士分析表示，5月期间节假日多，电商开展促销活动，这是旺季到来前的提前预热，电商优惠促销活动也契合了市场需求。

据拼多多方面介绍，‘万人团’大促期间，平台将联手品牌方持续推出重磅产品，包括滚筒洗衣机、空调、家用汽车等系列品牌产品，将以前所未见的低价格、高价值陆续登场。有需要的消费者不妨留意。