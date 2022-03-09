“QD”预定年度行业热词 量子点技术能否为智能电视画质性能带来飞跃

作者：Lord_ViTa

每年的春季是各大科技厂商比较热衷的“上新”季节，许多新品的首次亮相和正式开售都会定档在这个关键时间节点，同期也会有AWE等各式大型展会为消费者提供一个体验平台，持续提升新产品、新技术的曝光度。

自2021年底开始，以新名词“QD”为核心的一股热潮就开始席卷智能电视等显示设备的领域，包括三星发布的QD-OLED面板技术，索尼应用该技术发布的新一代OLED电视产品等等。而在3月9日晚19:30，TCL将召开春季发布会，推出三款独特的QD-Mini LED新品智屏，推动液晶电视在视听体验上的全面进化，满足更高层次的用户需求。

那么什么是QD？QD又分别以怎样的形态作用于OLED电视和Mini LED电视呢？我们一起来了解。

QD全称“Quantum Dot”，翻译过来就是量子点，这是一种纳米级别的半导体，通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压，它们便会发出特定频率的光，而发出的光的频率会随着这种半导体的尺寸的改变而变化，因此改变量子点的尺寸就可以控制发出光的颜色。

而量子点技术是指将这一类特殊材料用于电视的发光、显色、成像步骤中，起到增强色域、亮度等综合画质性能的一项技术。我们过去就能在电视产品中看到量子点技术的应用，但将名词“QD”与OLED以及Mini LED结合起来形成新的专有名词，并特指这两类深度融合起来的技术尚属首次。

QD-OLED

对于OLED，我们多次提到过它作为自发光阵营，原理与液晶背光-激发-滤色的技术路线是截然不同的，因此量子点在OLED中扮演的角色也与在液晶中不同。

一般来说，OLED依靠不同配方的有机发光材料实现RGB三种基础色彩的显色，不过也由于不同的有机材料具有参差不齐的使用寿命，由此带来了烧屏等固有缺陷。QD-OLED的有趣之处在于：内部结构不同和尺寸不同的量子点，可以在每个对比度水平上分别组成多种十分精确的色彩。因此它本身能够起到类似液晶分子的显色效果，将其与蓝光纯色自发光层搭配，就能带来图像显示能力，同时规避传统OLED不同有机材料的寿命问题。

本质上看，QD-OLED相当于使用量子点作为“滤光层”，使用蓝色纯色OLED作为“背光层”，看起来似乎颠覆了“OLED没有背光”这个规律，而是采用更近似LCD的结构原理。但OLED本身具有的特性保留下来，TFT层依然控制着作为“背光”的蓝光OLED，维持了单像素控光能力，高对比度、低响应延迟依然能够成为QD-OLED的固有优势。同时，与层层过滤带来亮度损失的液晶层不同，量子点的功能本质不是滤色，而是具有激发显色特性，搭配高能量的蓝光能够拥有良好的亮度表现和广泛的色彩表达范围。同时，即使有“背光层”和“显色层”，QD-OLED仍然有着相对LCD更少的层数，能够做到与一般OLED面板无二的轻薄。

三星Display预计，QD-OLED技术能够达到80%Rec.2020(也称BT.2020)的色域水平，这一标准为超高清电视与HDR内容制定，目前还鲜有设备能够达到其80%的覆盖。作为参考，100%的sRGB/Rec.709仅相当于58%Rec.2020，100%的DCI-P3仅相当于72.9%Rec.2020，可见其色彩性能上限之高。

三星Display将生产55英寸与65英寸的QD-OLED面板用于智能电视领域，包括索尼推出的A95K等新品系列，我们很有可能会在AWE 2022展会上能够亲身体验到这款QD-OLED新品，可以期待。

QD-Mini LED

接下来是QD-Mini LED，这是TCL为我们带来的新概念，同时运用这一概念的新品可能会比QD-OLED电视更快来到我们身边。

从原理上看，QD-Mini LED电视应该没有对Mini LED电视，也就是运用Mini LED背光的液晶电视作出根本性的结构改变，而是将QD技术作为一种在画质层面锦上添花的附加属性，它通常以一种涂层的形式作用于液晶背光，提供相对荧光粉更强的激发显色能力，从而增强电视色域、画面均匀度等性能，我们也曾在TCL与雷鸟的一些电视产品中感受过它的视觉效果。而QD这一项技术带来的提升，也必然伴随着其他方面的提升，对于TCL即将发布的新品智屏的性能，我们依然有着许多可以展开推测的角度。

比如说谈到Mini LED就不得不提的分区背光，这是液晶电视补足对比度短板最有效的方案之一。提升分区背光规格在很大程度上就意味着更高的分区数与更小的单个灯组，而它们的最终目的就是带来近似OLED的像素级控光性能，实现画面整体的明暗有致，提供贴近现实观感的大屏体验。TCL本次发布的QD-Mini LED新品将会提升分区背光规格，这几乎是必然的趋势。

背光规格的提升带来的影响有许多，其中亮度提升应该是最显著的。液晶电视的亮度也几乎是唯一能够稳压OLED一头的参数，我们在介绍DisplayHDR TrueBlack认证时有讨论过，OLED电视以纯粹的“黑”来提升画面对比度，但对于峰值亮度的提升则许多时候受限于有机材料的寿命限制。而对于应用了Mini LED背光技术的液晶电视而言，既可以通过分区背光控制来获得更纯粹的暗场，也能通过无机材料灯组的高可靠性提供更佳的亮度，在具有激发显色特性的量子点加持下还能有锦上添花的效果。

在TCL和雷鸟推出的智能电视中，许多定位更高端的产品系列已经具有1000nit及以上的峰值亮度，我们可以大胆预测，QD-Mini LED新品的峰值亮度将会达到1500nit以上甚至2000nit。

假设一台OLED电视能为我们提供的物理亮度变化范围为0.0001nit-600nit，也就是以大约600nit的亮度变化为我们展现画面细节;另外一台Mini LED电视能提供的物理亮度变化范围是0.05nit-1200nit，暗场虽然没有OLED那么“黑”，但亮场飞跃性的提升能够带来更大的亮度变化范围，从而提供展现更多画面细节的空间，这就是为什么Mini LED拥有比OLED更好的表现明暗场细节的潜力，这种潜力是硬件决定的，同时要将其发挥出来还需要搭配分区光控、画质调校等软件层面的技术，相信TCL也为此做好了准备。

2022年，伴随着国内外电视大厂发力QD技术应用，量子点将为液晶与OLED分别带来更多画质提升的空间，采用Mini LED分区背光的液晶电视已然拥有同OLED电视在多方面展开正面竞争的参数实力。同时借由量子点这种神奇的半导体小颗粒，通过光与电的艺术也展现了更多显示设备形态的可能性，我们可以共同期待。