游戏电视成销售低潮中的“黑马” 创维A23支持全通道120Hz高刷

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2022年上半年中国彩电市场全渠道零售量同比下滑6.2%，零售额规模同比下滑10.5%。电视行业增长乏力，亟需探索新的发展之路。然而，年轻消费群体的迅速崛起给予了电视行业新的发展契机，电视品类的再细分引起了年轻消费者的购买热潮。其中，游戏电视如同一匹黑马异军突起，数据显示，2022年上半年游戏电视零售量份额达到了11.6%，较2021年全年增长了6.3个百分点，游戏电视的“出圈”为彩电企业带来了更多的利润增长，也为行业结构升级带来了新的希望。

游戏电视需求的火爆，也吸引了不少电视厂商迅速入局。今年上半年， 创维发布了A23系列新品电视，它支持全通道120Hz内容高刷显示，并且拥有120HzMEMC。搭载了全程VRR可变刷新率、ALLM自动游戏模式和游戏连接自适应等功能，充分满足用户对于快速操作响应的游戏需求。

游戏电视用户追求的是沉浸感体验，流畅、稳定的画面显示对于一台游戏电视来说必不可少。而“刷新率”是其中的关键要素。刷新率指的是显示设备每秒刷新页面的次数，例如60Hz代表每秒刷新60个画面，刷新率越高，画面看起来越流畅稳定。

创维A23所支持的“全通道120Hz高刷”，配置了120Hz高刷屏体、120Hz解码芯片和满血版HDMI 2.1接口，实现了从传输、解码到显示的全程高刷，无论是观看高速率体育比赛和电影大片，还是外接PS5、Xbox等游戏主机，用户都能获得顺滑的视觉体验。此外，创维A23还支持120Hz MEMC，可以将低帧率片源实时提升，让高速运动画面更流畅，解决画面卡顿以及影像拖尾等问题。

在实际的游戏场景上，创维A23还支持全程VRR可变刷新率，可实时适配不同输入帧率，有效减少图像撕裂和卡顿。同时，创维A23还支持ALLM自动低延迟模式，当检测到用户接入游戏主机(如PS/Xbox/Switch)或正处于游戏场景时，A23会自动切换至低延迟的游戏模式，倾斜系统资源，保障游戏体验。

除了“高刷”体验，创维A23在音画方面的呈现同样不俗。它搭载了V3全功能AI芯片，通过三维画质调校程序，可对画面进行立体化空间识别，实现对画面内多个主体的逐级处理。不仅如此，通过暗场对比增强技术，创维A23能够带来百倍以上的对比度提升，使暗场细节更清晰可见。

值得一提的是，其中的3D LUT电影原彩功能能够以全立体色彩空间的控制方式对色调、饱和度、亮度等进行校准，使90A23实现ΔE=1.2的原彩高色准，表现达到广播级监视器的标准。另外，90A23拥有10 bit色深，可呈现超过10.7亿种色彩，令颜色还原更细腻，过渡更自然。

在音质呈现方面，创维A23搭载了采用航空同系材料的轻旗舰级音响，通过模拟电影院音响系统，使低音更震撼、中音更雄厚、高音更嘹亮。同时它还支持杜比解码外加DTS音效，为用户提供不一样“澎湃音浪”，进一步升级视听体验。

价格方面，创维A23覆盖50英寸、55英寸、65英寸、75英寸四个主流家用尺寸，售价在2000-6000元之间。近日，创维A23更是发布了90英寸版本，进一步丰富了创维游戏电视矩阵。

编辑点评：伴随着次时代主机的发布以及云游戏体验的飞速发展，游戏玩家对于显示设备的更新需求日益高涨。创维A23以全通道120Hz高刷显示、完美的音画表现与多元的使用场景更好地满足了用户的使用需求，如果我们想拥有一款不一样的游戏“大屏”，创维A23值得考虑。