TCL格物冰箱Q10深度评测：传统美学与现代科技的碰撞 冰箱也能是一件艺术品！

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着视觉文化的盛行，美学概念逐步与家居设计相融合，家电产品作为家居场景中的重要组成部分，已然摒弃了过往简单、固有的设计风格，依托更为超前的设计理念和更加精美的外观工艺，成为人们打造“生活仪式感”的重要落脚点。

然而国人内敛的性格特征以及受极简文化的影响，消费者在家电产品的选择上更倾向于与家居环境色相统一的纯色产品，色彩或许不是勾起我们购买欲望的首要因素,但是家电产品所象征和代表的意境、氛围以及档次，也可以作为产品的第一语言，鲜明的表达出产品的定位与风格，以获取消费者的青睐。

最近我们收到了一款“全球领鲜的好冰箱”――TCL格物冰箱Q10，它将传统儒学理念融入外观设计，以青墨岩艺术面板覆盖机身，兼备智能科技丰富使用体验，今天就带大家看看这款#TCL格物冰箱Q10#，是如何构筑别样的家居美学!

传统元素融合现代科技 一眼即是美

眼睛是参与反馈信息的最直观途径，我们在第一眼看到TCL格物冰箱Q10时就感受到非常不错的视觉冲击，十字复式对向开门的结构让人对它的容量产生无限遐想。

冰箱的面板也很有特色，远看仿佛是在欣赏峭壁上的岩石切面，近看又如同是在观察岩石上的自然纹理。据了解，TCL格物冰箱Q10采用了青墨岩艺术面板，并与国墨的柔美巧妙融合，复刻自然岩石的刚毅，传递质感美学。

除了外观所带来的美学感受，青墨岩面板也拥有作为高端面板材质的实用性用途。在日常使用的过程中，青墨岩面板磨砂般的质感让我们不用担心箱门面板在开启关闭过程中会沾上密密麻麻的指纹或手印，哪怕不慎将面板弄脏，也只需要使用湿毛巾轻轻擦拭，即可将上面的污渍清理干净，冰箱日常清洁维护非常方便。

在TCL格物冰箱Q10的青墨岩面板箱门上，还拥有一个采用智能人感设计的显示屏。当检测到有人靠近屏幕时，屏幕会自动点亮， 展现冰箱当前各温室的运行状态、温度信息，不同温室则以不同颜色进行区分显示，非常直观，操作简单易上手。同时显示屏的灯光柔和不刺眼，即使是夜晚漆黑环境下点亮，也能做到“柔光唤醒，不伤眼睛”。

智能人感控制面板

除了强烈的视觉感受，#TCL格物冰箱Q10#还拥有丰富的设计内涵。要致知，先格物。TCL格物冰箱Q10融入了传统儒学的“格物致知”理念，赋予冰箱独特的传统气韵，简约实在的外表也秉承了TCL沉稳务实的一贯作风，这款TCL格物冰箱Q10放置在家中就非常能凸显品味，营造底蕴深厚的国学意境。

超大容量外加变温分区 一台就足够

拉开TCL格物冰箱Q10的箱门，可以看到冰箱内部多样且精细的分区结构。TCL格物冰箱Q10采用上左冷冻、上右冷藏、下双宽幅变温的布局，共同组成555L的大容量设计，满足家庭的多种食材存储需求。

冷冻室拥有160L的容量，设置有三层置物架以及一个独立的冷冻空间和急速锁鲜舱。其中急速锁鲜舱采用按压式开关，上部拥有一个“一键急冻”按键，开启后可直达-32°C的深冷速冻。

冷冻室和冷藏室

冷藏室则拥有185L的更大容量，同样拥有三层置物架。除此之外，冷藏室还配备了两个密封保鲜盒，可用作独立分储特殊食材。采用TCL先进分子保鲜科技的分子保鲜舱位于冷藏室的最下方，打开后可看到一个金属托盘，柔和蓝光从内往外照射而出。

急速锁鲜舱

密封保鲜盒

分子保鲜舱

位于冰箱上部的金属匀冷风道横向贯穿冷冻、冷藏两室，将冷风均匀输送到冰箱内的每个角落，保证食材储存时的温度相对恒定。

金属匀冷风道

冷冻室和冷藏室箱门两侧还拥有多层搁架，为大瓶冷饮提供了充足的摆放空间。冷藏室箱门一侧还拥有一个独立空间，方便爱美女士存放需冷藏的护肤品或化妆品，非常贴心。

独立空间

接下来是TCL格物冰箱Q10的超宽幅变温室，左右变温室容量各105L，共同组成目前行业最大的210L宽幅变温区。一个变温室拥有三层食材储存空间，内置可自由置入取出的托盘，我们也可以根据食材的重量或高度对托盘的位置进行组合调整。

双宽幅变温空间

可调节托盘

此外，超宽幅变温室还可以进行冷藏或冷冻模式的切换，甚至在不需要的时候，我们还可以选择把它关掉，将其变成常温室。超宽幅变温室在不同的季节能够根据食物储存的需求自由变换，灵活度非常高。

总结

多种因素催化下，人们越来越关注生活中的“美学”表达。冰箱作为家电产品中的“大件”，不仅是食材储存保鲜的场所，也是打造美好家居空间的重要组成部分。

TCL格物冰箱Q10将传统美学映入家居设计，用智能科技升级使用体验，在外观上已是非常“吸睛”的存在。但是不管怎么说，外观只是冰箱选择购买时的加分项，这款全球领鲜的好冰箱――TCL格物冰箱Q10的具体功能又有哪些？接下来天极评测室将会带来相关功能性的详解，敬请期待。#TCL格物冰箱Q10# #TCL发布格物Q10全球领鲜的好冰箱# #TCL格物冰箱Q10评测#