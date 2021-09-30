破解入住痛点 创维智控系统之智慧酒店场景评测

作者：谢钧炫

创维智慧酒店场景

【天极网家电老谢】2021年7月，创维集团推出了新产品“全场景智控系统”。这一系统可控制各类家用电器，建立起智慧家庭，还可适用于智慧办公、智慧酒店等应用场景。在创维集团展厅里，有智慧家庭、智慧办公、智慧酒店三个场景，专门展示了创维智控系统在不同场景下的应用。最近我们到创维展厅深入体验了创维智控系统，在前面的评测的文章中，我们已经详细介绍了智慧家庭场景的体验、智慧办公场景的体验，今天我们来体验一下智慧酒店场景。



创维智慧酒店场景

据官方资料，创维全场景智能控制应用系统，是建立在高性能、高拓展、全能型系统级芯片之上，集通信、智能、互联网、移动显示、云云对接、一键切换等技术于一体，采用智能语音、面板触控方式，实现全场景人与设备、设备与设备互联互通、智慧交互的一种控制系统，可以广泛应用于智慧家庭、智慧办公、智慧酒店等全智能场景。创维智控系统已形成一个生态系统――以创维智控系统为核心，形成在不同全场景下的设备、家电、家居等产品互联互通，智慧交互的产业生态系统。



创维智慧酒店场景

走入创维智慧酒店场景，可以看到这是一个酒店客房，房内布置了创维旗下各类家电产品，智能空调、智能电视、智能冰吧、音箱等等，以及智慧酒店场景的核心――创维8英寸壁挂式智控系统。



创维8英寸壁挂式智控系统

这款8英寸壁挂智控产品此前我们在智慧家庭场景中也体验过，它可适用于酒店、餐厅、家庭等场景。在应用于智慧酒店场景时，它可以解决酒店客房的多种使用痛点：

1、照明灯开关标识不清楚，住客不易操作。

2、酒店客房内电视、空调、机顶盒等各种家电遥控器也多，通过这个8英寸平板后，就可统一使用，减少了收纳杂乱的困难，也方便找到。

3、出国旅行，对接酒店人员语言不同的问题。它的UI有英文版，以及本地语言、图像标志，容易操作。

4、解决酒店服务的智能化困难。



创维8英寸壁挂式智控系统

下面我们来详细体验下。