家电周看点：华为智慧屏V Pro新品发布/海尔智家发布2022一季报

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

华为召开折叠屏及全场景新品发布会，高端旗舰华为智慧屏V Pro正式发布;海尔智家发布2022一季报，一季度净利润35.2亿元;中国家用电器协会发布电动牙刷“C”标志，助推行业发展;海信发布2022世界杯官方电视U7H，黑曜屏240Hz超高刷新率加持带来全新体验。

华为智慧屏V Pro新品发布

新产品：4月28日，华为召开折叠屏及全场景新品发布会，在发布会上华为推出具有旗舰音画的全能鸿蒙电视――华为智慧屏V Pro。

点评：作为华为智慧屏V系列高端旗舰产品，华为智慧屏V Pro为用户带来超越内容本身的超感官体验，首发“鸿鹄SuperMiniLED+计算画质”及“HUAWEI SOUND+计算音频”技术，全面提升了华为智慧屏V Pro的音画体验，HarmonyOS的存在也为华为智慧屏V Pro提供丰富的创新智慧体验。此次发布的华为智慧屏V Pro开启了高端电视发展的一个新方向，无论是从音画还是在智能体验方面，我们能够感知到其在高端大屏电视市场的核心竞争力。

海尔智家发布2022一季报

新鲜事：4月28日，海尔智家发布2022一季报，一季报显示，Q1实现营业收入602.5亿元，同比增长10%;归母净利润35.2亿元，同比增长15.1%;毛利率为28.5%，同比提升0.05个百分点。

点评：据财报显示，海尔智家2022年Q1延续了2021年报的高增态势：营收、利润创新高;利润增幅超营收增幅;海外经营利润率持续稳健提升。在行业明显下滑的挑战之下，海尔智家业绩稳中有升。此前，海尔智家发布2021年报，利润增幅超营收增幅，盈利能力持续提升，在原材料价格上涨、疫情反复、海运费上涨等诸多因素影响下，海尔智家通过前瞻性的战略布局实现了有效应对，持续降本提效，营收、利润双高增。超预期的业绩。当下海尔智家持续落地智能家庭战略，对于其未来发展我们拭目以待。

中国家用电器协会发布电动牙刷“C”标志

新鲜事：4月27日，中国家用电器协会召开电动牙刷“C”标志发布会，公布8家企业10个型号的电动牙刷首批获得 “C”标志应用许可，将粘贴“C”标志在市场上进行销售。

点评：伴随着消费水平的提高以及对于健康意识的提高，个人健康护理产品市场规模持续扩大，聚焦电动牙刷市场，需求量正在快速增长。面对目前市面上种类繁多、品牌纷杂的电动牙刷产品，如何挑选到一把优质并合适的电动牙刷并不是容易的事。为了给消费者选购电动牙刷的过程中提供更多指引，此次电动牙刷“C”标志的推出行业多方达到共识，“C”标志的存在是对企业产品优越性的认可，同时加强了用户对于电动牙刷关键性指标的评估。为消费者选购起到很好得到指引作用，助力行业良性发展。

海信发布2022世界杯官方电视U7H

新产品：4月25日，海信举办海信视像线上春季新品发布会，2022年世界杯官方电视U7H等新品正式亮相。

点评：作为2022年世界杯官方电视，海信U7H系列延续了U7一贯的高水准。海信U7H系列采用创新面板架构，推出ULED电视专属定制黑曜屏，针对日益增长的大屏游戏和观赛需求，海信U7H系列还支持240Hz超高刷新，专业影像显示、多声道空间声场等黑科技的加持下，为用户打造全场景超画质体验的同时，为行业画质提升带来新变革。此次海信发布的U7H系列涵盖了多个尺寸段，也为大屏市场带来更加多元化的选择。