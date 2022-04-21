聚焦典型场景 普及头戴影院 创维VR眼镜V901评测

作者：Lord_ViTa

你能想到的典型VR场景有哪些？VR影视、VR游戏、虚拟实景，乃至平行于现实世界的“元宇宙”，随着这些概念在越来越多的科幻作品中登场，一部分基础应用在娱乐、生活中以各自形态中出现，我们已经从VR元年启程走向下一个阶段。但就当下而言，以各式头显等产品为载体的VR依然没有成为一种极具竞争力与替代性的解决方案。

我们对各种信息的获取与数字化的娱乐，依然很大程度上依赖于各式各样的手持设备和架设式的场景设备，举例来说就是手机、电视、PC等产品。VR设备目前更多作为一种新颖的内容呈现方式，或是用于满足特定需求，例如体感运动、实景模拟相关的游戏娱乐甚至军事训练用途。

此外，VR设备本身在硬件组合方面的复杂性也成为普及之路上的阻碍。它必然涉及到显示组件与光学组件的性能，内置传感器与SoC的性能，软件层面的内容生态，乃至作为可穿戴设备的重量、便携性、佩戴舒适性等因素。受限于当前的技术水平，VR设备想要做到面面俱到，必然伴随着高成本与超越消费级的产品定位，消费者将付出比传统显示&娱乐设备高得多的成本，但获得的内容体验可能是相对匮乏和不成熟的。

因此从特定场景出发，诞生出的头戴影院、游戏头显等VR“子类”可能会是当下更具性价比的方案。它们不需要面面俱到的性能，但要能够在易于被消费者接受的预算范围内提供尽可能优良的功能体验，让消费者有选择的理由和意愿。我们近期收到的创维VR眼镜V901就是一款具有高性价比和普及性的头戴影院类产品，让我们通过实际的评测体验来了解一下。

外观设计

V901采用简约的素白色外包装，正面印有产品渲染图、产品名称与创维Logo。“VR一体机”暗示我们这是一款包含了SoC、存储、操作系统等完整功能软硬件，可独立使用的产品。

打开包装取出机身与配件，V901的包装中配有机身、3DoF体感遥控手柄、电池、电源适配器与USB充电线、头戴、目镜擦镜布与使用说明书。

V901的机身本体采用磨砂消光黑色，机身正面有创维Logo与覆盖面积过半的孔状散热网格，承担显示、系统运行等主要功能的硬件都内藏其中。

来到机身穿戴方向的左侧，在接近前缘的位置设置了一个Micro USB接口用于充电与数据传输，以及一个3.5mm耳机接口用于音频输出，在接近后端眼罩处的位置设计有供头戴安装的条状孔位，在机身右侧与顶部的相应位置也设计有孔位。

在穿戴方向的右侧我们可以看到三个功能按键，从上至下分别是返回、确定与Home键，按键表面设计略有区别，以不同的触感来增强盲操作精确性。

机身底部的前缘分布有两处功能眼镜与一个存储扩展插槽。穿戴方向底部的右侧是音量加减键，中间是机身电源键，左侧是Micro SD/TF卡插槽，可支持最大256GB存储扩展，提供海量本地内容空间。

来到V901机身后部的目镜区域，这里也是与我们面部直接接触，提供视听体验的区域。它包括中间的距离传感器，可使屏幕仅在我们穿戴时亮起;两片对应双眼的非球面镜片，以高光学素质带来优质视觉体验;以及外围大面积软质面罩，实际穿戴体验柔软舒适，遮光密闭性良好。

此外根据资料，创维VR眼镜V901的机身整体重量(包括头戴与面罩)约为403.8g，相比同类VR一体机设备重量更轻，可为使用者带来更低的佩戴负担。

功能介绍

作为一款定位头戴影院的VR眼镜，创维V901在功能硬件上进行了精准设计。不同于显示终端性质的VR头显，它没有配备HDMI、DP等外部视频信号接口，而是以内置高性能SoC、SkyUI操作系统、4+64G RAM+ROM组合、2.4/5GHz双频Wi-Fi等功能特性主打线上和本地(包括NAS)的内容呈现。可以说，创维VR眼镜V901是一款可头戴、更便携的“IMAX巨幕影院”，并额外支持体感交互、3D显示等功能。

创维V901采用一块来自京东方的5.5英寸4K(3840*2160)分辨率快速液晶屏，具有72Hz刷新率与高达807的PPI，以视场角为衡量标准的像素密度PPD也达到18，具有细腻生动的画面表现。V901的解码播放能力同样不可小视，它支持H.264、H.265、MPEG4、VP8/9等主流编码格式，支持4K120FPS、8K30FPS视频解码播放，最大支持比特率达到240Mbps，播放4K原盘内容毫无压力。

超高性能建立在创维V901采用的SoC基础上。不同于智能电视、家用投影等常见影音设备采用的MediaTek或MStar SoC，创维V901内置一颗三星Exynos 8895，配备4核猫鼬M2(对标Cortex A73)+4核A53 CPU以及G71 GPU，这颗手机芯片曾运用在三星S8等前代旗舰智能手机中，现在则为创维V901带来了流畅运行、8K解码的能力。

此外，创维V901也拥有内置音频硬件与大容量电池，贴近面部的Mini音响可带来立体环绕声体验，提供更贴近影院的沉浸感，3500mAh容量锂电池搭配低功耗硬件能够带来持久的观影娱乐体验。

传感器方面，创维V901机身与遥控手柄均拥有多传感器支持的体感交互能力。V901内置陀螺仪、重力传感器、罗盘与距离传感器，可随头部转动移动光标和视角;遥控手柄配备3DoF(自由度)硬件，拥有3方向旋转轴感知能力。连接至机身后，用户只需握住手柄，翻转手腕，就可通过手柄按键操作光标、控制界面、以及游玩VR游戏。

使用体验

我们对这款创维VR眼镜V901进行了多种本地和在线资源的体验，包括8K视频解码播放、8K全景、VR游戏等，并拍摄了一些画面素材以供参考。由于目镜是为人眼观看和双目成像设计，设备拍摄不可避免地对画面质量、画面形状等产生影响。

首先是8K视频的解码播放，我们采用了电视评测素材中的8K演示片，实测通过Micro SD卡播放8K内容也能够带来流畅的体验，并且在全景模式下能够更好地展示高分辨率内容的细节，以及充分利用陀螺仪等传感器硬件观察画面各处。

随后是8K全景，我们在这里观看了由创维VR内容制作团队制作的的在线素材，在8K原画清晰度下的实景内容能够在V901中很好地展现出来，并且视角完美适配VR全景的体感交互功能。SkyUI系统中的8K全景分区有众多自然名胜与人文景区的VR全景资源，能够帮助我们足不出户，即可获得身临其境的旅游体验。

在VR游戏方面，我们体验了Space Shooter、Diamond Saber等系统内置游戏，体感遥控手柄在使用时能够带来快捷灵活的操控反馈，游戏体验类似《节奏光剑》等优质的VR游戏，不过体感手柄在自由度方面仍有提升空间，搭载包括旋转轴与平移轴在内的6DoF传感器将能够提供更加全面的操控体验。

总的来说，在体验方面，创维V901更倾向于为观影场景营造良好的氛围，高性能SoC对各种格式、编码、分辨率的影视资源都具有十分广泛的适配能力，同时在系统生态内也有海量的各类资源与第三方内容供用户观看体验，拥有主流智能电视级别的线上资源丰富性。

评测总结

综合看来，这款创维VR眼镜V901拥有成熟的硬件组合方案与不错的显示性能，作为一款普及性的头戴式影院，它能够以高像素密度的4K屏与8K解码能力适配绝大多数高质量的影视资源，同时也通过内置SkyUI与多种第三方应用的适配为用户带来丰富的线上内容体验。

影院级的沉浸画面，通过VR实现的看房、看展览、看演唱会、旅游等功能，头戴影院等VR 设备提供的崭新娱乐形态，恰好适应了疫情期间消费者对于居家生活娱乐日益提升的要求。而创维VR眼镜V901正在京东自营店以一个十分有说服力的价格与广大消费者见面，并可享受白条12期免息、晒单赠礼、viveport商城VIP2个月、延保1年等福利。

让更多人体验到VR在内的扩展现实技术，乃至产生好奇与关注，将会是创维V901这款产品为VR市场产生的另一种价值。我们将会继续期待VR与云计算、元宇宙等互联网前沿技术的结合形态，功能更面面俱到，乃至全面连通虚拟与现实的VR设备可能将彻底改变我们的生活。