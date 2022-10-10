TCL格物冰箱Q10深度评测：一台胜三台 拥有真三系统的冰箱到底有多强？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】作为家中的食材储存中心，冰箱是我们生活中不可或缺的一部分。据国家统计局数据显示，2020年中国整体冰箱(柜)百户拥有量已经达到101.8，基本实现了一户一冰箱。然而冰箱的耐用属性让其早早进入存量市场，冰箱的增长销量主要需要依靠消费者的换新需求来驱动，如何解决消费者痛点，挖掘出消费者的隐性需求，将是冰箱发展的关键。

疫情常态化的特殊背景下，消费者换新需求在冰箱的储存和保鲜功能上持续强化。据2022年轻人冰箱报告数据显示，“容量大”和“保鲜强”位居“年轻人最看重的冰箱功能点”中的前两位，依托更大容量以及更长效保鲜，冰箱不仅是家中食材储存的场所，也逐渐成为一个能够给消费者带来居家安全感的产品。

数据来源：【36氪&后浪研究所】2022年轻人冰箱报告

报告还指出，冰箱的大容量储存还衍生出人们对不同温区的细化需求。虽然有过6成的年轻人表示自己需要更多冷藏或冷冻空间，但是季节南北差异或饮食习惯的不同，不少年轻人家里的冰箱出现冷冻室装不完、冷藏室塞不满、或两者反之的情况。冰箱内冷藏冷冻空间的可切换、温度正负可调控，或许能够更好匹配年轻人的使用需求。

近日我们收到了一款“全球领鲜的好冰箱”――TCL格物冰箱Q10，它拥有独立循环制冷的三套系统，成功实现了冷藏空间+冷冻空间+双宽幅变温空间的温控布局，用户可根据季节变化或使用习惯，将TCL格物冰箱Q10化身一个拥有555L容量的“大冷冻”或“大冷藏”冰箱。此外，分子保鲜科技、-32°C深冷速冻、GP+光电超净技术等核心冰箱科技的加持，让这款TCL格物冰箱Q10具备强大的实用性，下面给大家带来#TCL格物冰箱Q10#的功能详解。

独立三系统+双宽幅调温 冰箱也能“百般变化”

冰箱储存食物的原理很简单，我们知道环境温度越低，微生物的生长速度就越慢，一些微生物在达到某一温度界限以下时，生长活动甚至会趋于停止。食材在冰箱内的储存，也就是借助低温环境抑制存储过程中的化学反应和酶反应，从而阻止微生物生长，使食材相对保持原来的状态。

但是，由于不同食材所适宜的储存温度各有不同，冰箱内只有一种温度不能兼容多种食材的储存，而且食材混合储存时非常容易串味，要想保持食材原始状态下更深层次的口感或鲜度，这需要对冰箱内部的温度控制有更高的要求。一般来说，冰箱的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管和蒸发器等部件组合而成，其中蒸发器的主要作用是在冷藏室或冷冻室内通过冷媒气化将空间里的热量吸收并带走，一个蒸发器可以简单代表为一个制冷系统，一台冰箱内的制冷系统数量越多，冰箱的控温表现就越好。

独立三系统

这款#TCL格物冰箱Q10#就拥有媲美万元级高配冰箱的独立三系统，内置了三个蒸发器，能够实现冷藏室、冷冻室、变温室独立制冷控温。与其他三系统冰箱不同的是，TCL格物冰箱Q10拥有两个变温室，单个变温室容量达到105L，共同组成了目前行业最大的双宽幅变温空间。单个变温室由单独的制冷系统控制，给予了用户更高自由度的冰箱温区调控。

独立四温区

据官方介绍，TCL格物冰箱Q10一共拥有18种空间组合，用户可以根据季节变化，在夏天把变温室温度调至0°C以下，将TCL格物冰箱Q10变成一个“大冷冻”冰箱;也可在冬天把变温室温度调至0°C以上，将TCL格物冰箱Q10变成一个“大冷藏”冰箱。

双宽幅变温室±1°C调温

在食材低温储存需求不是太高时，用户还可以将变温室关闭，将其化身成为一个常温储存空间，一室多用。此外，得益于TCL格物冰箱Q10独立三系统的搭载，我们在储存一些自身味道比较大的食材时，还可以将它们归类独立放在不同的变温室，避免食材混合储存而产生异味或相互串味。

冷冻冷藏任意切换

除了可以作为特定季节下更大空间的冷藏室或冷冻室来使用以外，依托精确到±1°C的温度调节以及能从-18°C到5°C的宽幅变温，TCL格物冰箱Q10的双宽幅变温空间还可以充当不同人群的特定储存空间。譬如我们可以将变温室温度调节至恒定4°C，这时变温室就能充当一个小型的母婴冰箱，可用作储存宝宝所需的母乳、肉泥、果酱等。

4°C母婴专属储存区

干货储存区

宝宝的食材在变温室的独立制冷和控温的加持下，更不易受细菌侵蚀且串味。TCL格物冰箱Q10能够真正做到用心呵护宝宝健康成长。

分子保鲜科技 养鲜深入食材内部

目前主要的冰箱保鲜技术有四种，分别是控温保鲜、控湿保鲜、控氧保鲜以及分子保鲜。控温和控湿是较为基础的保鲜方式，控温保鲜是通过温度传感器或独立的制冷系统来精准控制食材的温度，把冰箱冷藏或冷冻的温度变得更加精准;控湿保鲜则是通过保湿膜或补水装置来控制食材水分，阻隔水分的进出，让食材适中处于干燥、中湿、高湿状态。虽然两者都具备一定的保鲜能力，但是具体的保鲜效果只是作用于食材表面，而且保鲜的食材种类或因自身的干湿度而有所限制。

控温、控湿保鲜

日益提升的保鲜需求驱动之下，冰箱厂商正努力寻求更深层次的食材保鲜方案，控氧保鲜技术随之诞生。我们知道食材变质很大一部分原因是与空气中的氧气作用而产生氧化，控氧保鲜则通过阻氧膜降低抽屉中氧气的含量，使氮氧分离，降低储鲜空间内的氧含量，来达到减缓食材氧化的目的。然而，控氧虽然能够做到比控温、控湿更好的保鲜效果，但是食材在储存时也有较多的条件限制，食材必须去除外包装袋才能达到真正的保鲜。这样就导致采用控氧保鲜的储鲜空间或许只能储放一种食材，否则容易导致不同食材之间的串味，控氧保鲜的保鲜实用性和便捷性仍待提升。

控氧保鲜

近年来，一种运用生物磁场来实现食材保鲜的技术开始应用，分子保鲜开始走向前端。这款TCL格物冰箱Q10就采用了创新性的分子保鲜科技，该项技术能够通过生物磁场深层调节食材细胞内营养分子运动状态，让营养分子紧密排列，在细胞外层形成一道防止营养流失的保护层;同时让营养分子保持低速运动，降低代谢损耗，最大限度地延长蔬肉保鲜周期。值得一提的是，分子保鲜科技还能够将保鲜效果作用于所有食材，储存过程无需去除包装，优化了控氧保鲜的缺点，做到真正的长效实用保鲜。

分子保鲜科技主要作用于TCL格物冰箱Q10的分子保鲜舱。在分子保鲜舱内，食材如同进入了休眠状态，生物磁场深入细胞层，减少食材营养流失。据TCL冰箱实验室测试数据显示，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱能够为食材带来“鲜、活、净、养、润、颜”六重保鲜效果，其中三文鱼储存3天的汁液流失率不到1%，养鲜效果优于普通冰箱2倍;菠菜储存7天的失水率小于8%，蔬菜储存一周依旧鲜绿如初;蓝莓储存10天花青素含量提升4%，营养物质不降反增，保鲜的同时也能兼顾健康。TCL格物冰箱Q10无愧是一台全球领鲜的好冰箱。

当然了，分子保鲜科技目前仍具有较高的技术门槛和成本限制，要想在冰箱内全面应用，仍需进一步的技术突破。对于一些保鲜需求不是太大的食材，TCL格物冰箱Q10则在冷藏室制定了另一套智能完备的食材保鲜方案。

智能恒温养鲜

TCL格物冰箱Q10的冷藏室中搭载了智能恒温养鲜科技，内置AI高灵敏温度传感器，能够多点测控冷藏室内温度，智能感知温度变化，保持冷藏室温度恒定，保证食材的保鲜效果，用户可以根据自身的饮食习惯或规律，合理安排冷藏室和分子保鲜舱的食材储存。

-32°C深冷速冻 一键锁住食材营养

中国消费者是最注重“新鲜”的人群之一，尤其对海鲜水产的新鲜程度要求颇高，但是常态化疫情的影响下，一些看似不太“新鲜”的冷冻产品也被“通吃”。越“囤”越多的冷冻生鲜产品，考验起了冰箱冷冻室的能力。

这款TCL格物冰箱Q10拥有5KG/12H的大冷冻力，能够在12小时内将5公斤的食物从25°C冷冻到-18°C，迅速冷冻食材的同时也能更好的保鲜食物的新鲜度。在常规冷冻模式下，TCL格物冰箱Q10冷冻室拥有-24°C到-15°C的温度调节区间，用户可以根据实际使用情况对冷冻室温度进行精确到±1°C的调节。

值得一提的是，TCL格物冰箱Q10在冷冻室内还拥有一个急速锁鲜舱，开启“一键急冻”后。急速锁鲜舱乃至整个冷冻室可直达-32°C的深冷速冻，凝住食材细胞活性，极大程度保留食材营养和口感，对于一些珍贵海鲜的冷冻存储，可谓是十分适用。

-32°C深冷速冻

急速锁鲜舱

GP+光电超净技术 倾心呵护你想要的清新

在不断开合以及食材长时间储存的过程中，看不见的细菌正在冰箱悄悄滋生繁殖。如果我们不慎食用感染了细菌的食物，可能会引起一系列的肠道疾病，对我们的身体健康产生巨大的威胁。如何对冰箱中滋生的细菌进行杀灭处理，这是继容量和保鲜能力后我们普遍关注的一个冰箱功能点。

技术的发展孕育多种杀菌途径，其中使用较为广泛主要有三种，第一种是臭氧杀菌，它通过在冰箱舱室内产生臭氧，再利用臭氧的氧化性破坏细菌的分子结构，进而影响细菌的繁殖功能;第二种则是离子杀菌，它通过放电作用在舱室内产生单一负离子、正负离子或多点离子，使微生物的分子结构发生改变，直至细胞死亡;第三种则通过UVC深紫外光进行杀菌，利用UVC深紫外能释放较高能量来破坏细菌的DNA结构，对细菌直接杀灭。

这款TCL格物冰箱Q10则创新性地将多种杀菌技术融合，带来行业首创的GP+光电超净技术。该技术将航天级材料石墨烯催化剂与高压电场结合，并作用于UVC深紫外光，在杀菌过程中释放出大量高活性光能电子，瞬时覆盖冰箱内部，渗透生物细胞，带来24小时的强效杀菌。

据权威机构检测认证，TCL格物冰箱Q10对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的去除率高达99.999%，对甲型流感病毒2h去除率大于99%，以强悍的杀菌能力时刻守护用户的饮食健康。

除菌实时数显

除了细菌滋生的困扰，冰箱所产生的异味也是让用户头疼的重要方面。为此TCL格物冰箱Q10搭载了TCL新型10分钟急速净味技术，运用多元金属离子模块高效吸附异味分子，同时搭载石墨烯协同UVC深紫外光催化分解异味技术，持续高效地净化冰箱内部空气，带来10分钟超99%的急速净化。即使是将榴莲、生鱼等自身味道较重的食材放入冰箱，也不会影响其他食材的一并储存。

总结

依托独立的三系统以及双宽幅变温空间的运用，TCL格物冰箱Q10的确具备“一台胜三台”的能力。此外分子保鲜科技以及GP+光电超净的加持，让#TCL格物冰箱Q10#不管是在食材养鲜还是杀菌净味方面也都呈现出作为一台高端冰箱的实力，接下来我们将通过具体的实测，来验证这款TCL格物冰箱Q10是否真的像说的那样那么强，敬请期待!#TCL格物冰箱Q10# #TCL发布格物Q10全球领鲜的好冰箱# #TCL格物冰箱Q10评测#