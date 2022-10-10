TCL格物冰箱Q10深度评测：优胜多维对比 搭载分子保鲜科技的冰箱到底有多硬核？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】此前我们对#TCL格物冰箱Q10#的具体功能做了详细的介绍与解析，今天我们就通过具体的实测，来验证这款“全球领鲜的好冰箱”――TCL格物冰箱Q10的分子保鲜科技、-32度深冷速冻、GP+光电超净技术以及10分钟急速净味的实际效果。

分子保鲜舱保鲜对比测试

分子保鲜科技是应用在#TCL格物冰箱Q10#冷藏室分子保鲜舱的独特技术，它能够通过生物磁场延长食材的保鲜周期，并最大限度地避免营养流失。我们设置肉类(牛肉和三文鱼)、蔬菜(菠菜)、水果(蓝莓)为对比参照项，将其分成四份分别放置在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内，并设置一定的储存时间，每隔一段时间周期记录三种对比参照项的重量、色泽和气味(状态)变化情况。

牛肉、三文鱼保鲜对比

我们先看牛肉和三文鱼在分子保鲜舱内的保鲜效果，为了防止两种不同肉类之间的相互串味，我们在放入分子保鲜舱前将其用保鲜膜进行密封包裹，由于分子保鲜科技能够带来直达细胞层面的养鲜，因此肉类不用去除包装袋也能得到不错的保鲜效果。

四种环境下储存

首先我们测得放置在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的四块牛肉的原始重量分别为0.100kg、0.105kg、0.095kg、0.095kg。三文鱼则参照牛肉的测试流程，测得原始重量为0.040kg、0.065kg、0.040kg、0.050kg。

牛肉原始状态重量

三文鱼原始状态重量

我们设置的肉类储放时间为两天，但广东的秋日仍是相当炎热，大约6个小时后我们发现储存在常温环境下的牛肉和三文鱼出现异样，开始散发出一股难闻的气味。我们决定将6小时后的、四种环境下的肉类先进行一次对比。重量称量后显示，四种环境下的牛肉重量均未发生变化，但是常温环境下的牛肉颜色已呈深红色，有些地方甚至有发黑的迹象，气味更是不用说，撕开保鲜膜变立马散发出一股腐臭味，其他三种环境下牛肉色泽和气味状态良好，基本与6小时前没有太大的区别。

牛肉、三文鱼储放六小时后状态变化情况

三文鱼的重量稍微发生了一些变化，测得常温环境下的三文鱼重量为0.035kg，比6个小时前轻了0.005kg;其他冰箱冷藏室内的三文鱼重量为0.060kg，同样比6个小时前轻了0.005kg。色泽和气味方面，常温环境下的三文鱼肉质已经有些发白，而且颜色上比另外三种环境下储存的三文鱼要浅。气味上则有一股发臭、发酸的味道，非常难闻。

牛肉、三文鱼常温环境下储放六小时后状态

由于常温环境下的牛肉和三文鱼已经变质，后续的测试中就不再以常温环境下的肉类进行对比参照，其他三种环境下的肉类继续参与测试，一天后再次观察它们的重量、色泽和气味变化情况。

一天后我们再次称量三种环境下的肉类重量，发现牛肉的重量依旧较之前没有发生变化，但是在其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室储放的牛肉表面有些被氧化发黑(其他冰箱冷藏室更为明显)，而且肉质略显干瘪，有明显水分流失的迹象。TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的牛肉状态良好。

牛肉、三文鱼储放一天后状态变化情况

三文鱼的重量也没有发生变化，但是在其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室储放的三文鱼没有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的新鲜，前两者三文鱼上的脂肪线变浅，光泽也比不上TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的三文鱼。

牛肉、三文鱼在其他冰箱及格物冰箱冷藏室中的储存状态

两天后重量上只有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的牛肉没有发生变化，依旧保持在0.095kg，其他冰箱冷藏室内的牛肉重量为0.0100kg，重量下降了0.005kg，TCL格物冰箱Q10冷藏室内的牛肉重量为0.090kg，重量同样下降了0.005kg。色泽方面我们明显看到其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室储放的牛肉颜色已经变为暗红，氧化发黑的部位更为明显，牛肉表面愈发没有了光泽，而TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的牛肉虽然也有一些水分流失的情况，但是与原始状态基本没有差别。三文鱼的重量较前一天没有发生变化，但是色泽方面我们可以看到其他冰箱冷藏室以及TCL格物冰箱Q10冷藏室内的三文鱼已经逐渐丧失了光泽，尤其其他冰箱冷藏室内的三文鱼更为明显，而且三文鱼表面上的脂肪纹已经接近于消失。同样的，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的三文鱼虽然也有一些水分流失的情况，但是与原始状态基本没有差别。

牛肉、三文鱼储放两天后状态变化情况

通过两天的肉类储存测试，我们可以得出保鲜效果的排名：常温环境<其他冰箱冷藏室＜ < p=""> <>＜TCL格物冰箱Q10冷藏室＜TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱。得益于深入了细胞内部的养鲜，肉类在TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内犹如进入一个休眠舱，做到高密度渗透锁水以及深层抗氧护色，不管是肉类的自身营养、原始口感、色泽都能得到充分保留，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱对于肉类的冷藏保鲜储存，非常不错，无愧是一台“全球领鲜的好冰箱”。

菠菜、蓝莓保鲜对比

随后我们对蔬菜和水果进行了不同环境下的储存测试。依照肉类测试的条件，我们将同一种类的菠菜和蓝莓分别放置在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱下储存三天，对比它们之间的重量、色泽和品相变化情况。

四种环境下储存

首先我们对原始状态下的菠菜和蓝莓进行称重，测得需要放置在四种环境下的菠菜重量分别是0.085kg、0.085kg、0.085kg、0.095kg，蓝莓重量分别为0.070kg、0.060kg、0.065kg、0.070kg。

菠菜原始重量

蓝莓原始重量

一天后我们再次对四种环境下的菠菜和蓝莓进行称重，菠菜除了常温环境下的重量略微减少了0.005kg以外，其他三种环境下的重量并没有发生变化。但是在色泽上，常温环境下得菠菜菜叶部分已经有少许泛黄，根部也有变软的迹象，其他三种环境下的菠菜状态良好。

菠菜、蓝莓储放一天后状态变化情况

蓝莓的重量也与原始重量没有太大的差别，色泽和品相上粗略地看也接近原始状态，但是拿起蓝莓后我们发现，常温环境下存放的一些蓝莓表面开始有些干瘪，能够用力按压且不能回弹。

第二天我们重复前一天的测试步骤，测得四种环境下的菠菜重量分别为0.040kg、0.075kg、0.080kg、0.095kg，除了TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内的菠菜，其他三种环境下的菠菜都发生了不同程度的重量减少变化。其中常温环境下的菠菜变化最为明显，重量直接减少了0.045kg，菠菜叶和根部甚至已经出现发黄、发黑的情况。其他冰箱冷藏室储放的菠菜菜叶部分也出现了明显的水分流失情况，叶子开始干瘪，TCL格物冰箱Q10冷藏室和TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的菠菜保鲜情况相对良好。

菠菜、蓝莓储放两天后状态变化情况

蓝莓的重量依旧没有太大的变化，但是常温环境下的蓝莓干瘪的情况加重，其他冰箱冷藏室里的蓝莓出现表皮变红的现象，TCL格物冰箱Q10冷藏室和TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的蓝莓状态相对良好。

蓝莓在常温环境及其他冰箱冷藏室中的储存状态

第三天我们再次对四种环境下的菠菜进行称重，到目前为止菠菜已经分别在常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室、TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中储存了三天。我们得到重量数据分别是：0.030kg、0.065kg、0.070kg、0.095kg。常温环境、其他冰箱冷藏室、TCL格物冰箱Q10冷藏室中储存的菠菜重量持续下降，而TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的菠菜依旧能够保持原始重量。色泽和状态方面，常温环境下的菠菜已经发烂并散发出异味，其他冰箱冷藏室的菠菜失水状况蔓延至根部，TCL格物冰箱Q10冷藏室的菠菜叶子开始干瘪，唯有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的菠菜依旧青绿挺拔。

菠菜、蓝莓储放三天后状态变化情况

蓝莓的重量、色泽、状态同样如此，常温环境下的蓝莓已经明显不能食用，其他冰箱冷藏室的蓝莓变红的程度加深，TCL格物冰箱Q10冷藏室的蓝莓也出现少许发红，唯有TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱中的蓝莓依旧新鲜如初。

菠菜、蓝莓在分子保鲜舱储放3天后状态

总的来说，在对于蔬菜水果的保鲜测试中，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱的保鲜效果还是最优，Q10冷藏室的效果也不错，其它冰箱冷藏室稍微差些，当然最差的还是室内常温环境。

在对TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱进行保鲜测试的过程中，我们突发奇想，既然分子保鲜科技能够深入食材细胞内部进行养鲜，让食材处于“休眠”的状态，那么一些有生命力的、仍存活的海鲜是否能在TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱内进行保鲜储存呢？我们在市场上购买了两只新鲜的螃蟹，用湿毛巾覆盖放置在分子保鲜舱内，让它们“住”上个三天!

3天后，我们从分子保鲜舱取出螃蟹并为它们“松绑”，它们立马舒展腿脚，“横行霸道”地爬了起来。可见，TCL格物冰箱Q10分子保鲜舱对一些“活物”也有不错的养鲜效果，海鲜自由随即安排上!

活螃蟹在分子保鲜舱放置3天后

冷冻室保鲜及-32℃速冻测试

疫情常态化背景下，想要“囤货”以备无患，那么冰箱的冷冻室配置也得跟上。冰箱的冷冻室除了可以放得足够多外，也需要足够“冻”，快速冷冻保鲜食材。这款TCL格物冰箱Q10拥有5kg/12h的大冷冻力，下面我们就对它的冷冻性能进行测试。

首先我们将一块冷藏状态下5.8°C的牛肉放置在TCL格物冰箱Q10冷冻室内，将冷冻室温度设置为-18°C。实测显示，牛肉从5.8°C冷冻到-18.2°C大约用了7小时30分钟，冷冻速度还是相当快的。

牛肉冷冻前后温度

温度变化折线图

紧接着我们将牛肉在-18°C的冷冻环境下储存7天，以测试TCL格物冰箱Q10的冷冻锁鲜效果。7天后我们取出牛肉放入25°C的温水中进行解冻，用吸水纸吸走牛肉表面血水，称重得出牛肉的重量为0.745kg(原始重量为0.765kg)。根据《电冰箱养鲜技术评价规范》中所定义的汁液流失率及计算方法，我们得出牛肉在TCL格物冰箱Q10冷冻室冷冻存储7天后的汁液流失率约为2.6%，远低于评价规范中不超过5%的标准，TCL格物冰箱Q10冷冻室冷冻养鲜效果还是非常不错的。

牛肉冷冻7天前后重量

牛肉冷冻储存7天并化冻后的汁液流失率

此外，TCL格物冰箱Q10还在冷冻室配备了一个急速锁鲜舱，官方宣称，开启“一键急冻”功能后，冷冻室的温度能够达到-32°C，为验证数据的真实性，我们对此进行了相关测试。我们将感温探头贴在急速锁鲜舱内，以观察急速锁鲜舱内的温度是否真的能够达到-32°C，同时我们将装有42°C白酒的塑料容器放入急速锁鲜舱，据了解，42°C白酒的冰点一般低于-24°C，我们来看看白酒是否能在超低温环境下出现结冰情况。

42°白酒

经过一段时间的测试，感温探头录得急速锁鲜舱内的温度-31.9°C，已经非常接近官方标注的-32°C，考虑到测试过程中的可能出现的能量损耗，-31.9°C的温度已经可以证明TCL格物冰箱Q10在开启“一键急冻”功能后，的确能够达到-32°C的深冷效果。随后我们取出白酒进行观察，可以明显看到白酒里有冰渣子出现，白酒表面覆盖一层薄冰，TCL格物冰箱Q10的深冷效果确实明显。

上文我们只是验证了TCL格物冰箱Q10的深冷效果，那么速冻效果如何呢？我们开启一键急冻功能，将一瓶19摄氏度的啤酒放入极速锁鲜舱内，并在啤酒罐上贴上感温探头来记录它的温度变化。

啤酒半小时前后温度

大约半个小时以后，感温探头显示啤酒的温度已经下降至11.6摄氏度。半个小时就能带来接近10°C的降温，TCL格物冰箱Q10的速冻效果相当不错。

杀菌净味测试

在功能详解篇中我们提到TCL格物冰箱Q10依托GP+光电超净技术杀灭冰箱中可能存在的细菌，这次我们尝试把细菌带进TCL格物冰箱Q10中，看看GP+光电超净技术是否能够将细菌杀灭。

我们将一个馒头并切成四份，两份作为一组，用抚摸过灰尘的手充分按压后放入TCL格物冰箱Q10以及另一台冰箱中，静置1天后取出。

取出后我们用密封袋将放置在不同冰箱中的馒头进行密封处理，放置在常温环境下进行下一步储存。

密封后常温环境储存

大约3天后，可以看到两袋馒头出现不同程度的霉变，但是放入其他冰箱的那袋馒头的霉变情况更为严重，而放置在TCL格物冰箱Q10中的馒头经过结合石墨烯催化剂与高压电场的UVC深外紫光照射，霉变情况相对没有那么严重。GP+光电超净技术搭载确实让TCL格物冰箱Q10中拥有不错的杀菌效果。

霉变情况对比

除此之外，一些难闻的气味总是伴随着细菌的滋生而产生。TCL格物冰箱Q10官方宣称拥有10分钟急速净味效果，能够持续高效地净化冰箱内部的空气，我们对此进行了净味测试。我们知道氨水有着强烈的刺激性臭味，生活中的一些储存在冰箱的肉类或鸡蛋腐臭后也会散发出类似于氨水的味道，于是我们使用氨水进行关于TCL格物冰箱Q10的净味测试。

氨水遇酚酞溶液变红

首先我们从嗅觉的维度来展开，我们将氨水滴洒在一块布上，并邀请同事进行嗅闻体验，氨水难闻的气味瞬间让同事们紧皱眉头，非常难顶。随后我们将布分别放入TCL格物冰箱Q10静置10分钟，10分钟后取出，让同事再一次进行嗅闻体验。这一次布上的氨水气味缓释了许多，那种强刺激性的感觉也大大减弱。

接下来我们从视觉的维度进行净味测试，根据氨水遇酚酞溶液会呈现红色的化学原理，我们事先准备了两份酚酞溶液的试纸，并用两块沾有酚酞溶液的布同时加强视觉效果，当氨水滴落在试纸和布上的时候，我们看到氨水很快就已经呈现出红色。同样计时10分钟，我们将两个样本分别放入TCL格物冰箱Q10以及另一台冰箱中，10分钟后取出对比。

可以看到，无论是试纸还是布，从TCL格物冰箱Q10取出的颜色褪散更为明显，TCL格物冰箱Q10的净味效果确实起到了作用。

总结

通过一段时间的测试和体验，#TCL格物冰箱Q10#向我们展现了在食材保鲜方面的全能、冷冻储存方面的迅速、以及除菌净味方面的专业。综合各方面的表现，TCL格物冰箱Q10可以称得上是一台“宇航级冰箱”，拥有媲美太空中的食材保鲜、温控、杀菌等能力。下面我们将为大家带来这款TCL格物冰箱Q10的整合评测，向大家诠释一台“宇航级冰箱”到底有多强，敬请期待!#TCL格物冰箱Q10# #TCL发布格物Q10全球领鲜的好冰箱# #TCL格物冰箱评测#