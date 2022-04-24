洗衣机“二次污染”容易被忽视？ TCL免污黑科技值得一看

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】我们有时候会发现，经过洗衣机洗涤后的衣物散发着一股难闻的异味，而且有些地方还出现了一些小黑渍，怎么擦都擦不掉，让人非常烦恼。使用的洗涤剂没有变质过期，洗衣机内筒看上去也洁净如新，那么出现问题的原因究竟在哪里呢？

答案就在那些我们看不见的地方。我们知道，洗衣机的洗涤过程主要是通过利用电机产生的排渗、冲刷等机械作用以及洗涤剂的润湿、分散作用，将衣物上的污垢拉入水中，进而在离心力原理的应用下，将筒内的污水从桶壁的小孔或桶底排出，将污水与衣物分离，从而达到衣物洗净甩干的目的。但是在长期以往的使用过程中，洗衣机的内筒外壁以及桶底就容易残留污水中携带的细菌、污垢，这些细菌以及污垢会随着清洗衣物的水流从桶身转移到桶内，接触正在清洗的衣物。衣物上面的小黑渍，就是洗衣机长期使用后但没有得到有效清洗而对衣物造成的“二次污染”。

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这些小黑渍看似不起眼，但是却对我们的健康产生巨大的威胁。其携带的大量细菌在接触人体皮肤时会引起皮肤病、妇科病等疾病，而像老人、小孩这些自身抵抗力较弱的群体，细菌产生的伤害更大。重视对洗衣机内部的清洗，减少对衣物的“二次污染”，在越来越注重健康生活的当下，显得尤为重要。

针对洗衣机“二次污染”的使用痛点，TCL从洗衣机“二次污染”的源头出发，推出了TCL小蛮腰免污洗衣机。与其他洗衣机清洗时繁琐的拆卸过程相比，小蛮腰系列免污洗衣机突破了传统波轮洗衣机桶底以及波轮清洗不便的问题，搭载了行业首创的“免污小蓝扣”独家专利技术，用户只需要轻按取出卡扣和波轮，即可进行不锈钢桶底及波轮的清洗，洗完再放回波轮并插好小蓝扣，清洗过程简单快速。配合搭配桶自洁程序和纳米银离子除菌技术，让用户的洗衣体验变得更加干净健康。通过对比实验得出，TCL小蛮腰免污洗衣机的固体污染物和微生物污渍含量明显比普通洗衣机少很多，2次漂洗后免污洗衣机的固体污渍免除率达到93.63%，微生物污渍免除率更是达到99.99%，去污效果相当明显。

此外面对波轮洗衣机洗涤时衣物易缠绕导致衣物损伤的问题，TCL小蛮腰免污洗衣机搭载了飞瀑洗技术，通过产生自上而下360°冲洗水流和波轮底部喷射孔上托水流，让衣物自由舒展，有效降低衣物在高速旋转过程中的磨损，呵护衣物材质。

值得一提的是，TCL小蛮腰系列免污洗衣机中的P9还拥有AI智能洗功能，洗涤前能够智能感知衣物重量，精准投放洗涤液及柔顺剂，智能匹配进水量及洗涤周期，避免过度洗衣或洗净不足，600ml洗衣液加600ml柔顺剂双料存储，一次添加即可满足整月使用，进一步解放用户双手。

为了引起人们对洗衣机“二次污染”的重视以及加深对TCL免污黑科技的了解，4月22日，“健康蓝的100种生活”TCL小蛮腰洗衣机新品品鉴会与广州地标“小蛮腰”同框举行。会上吸引了行业专家、知名媒体、社交平台KOL以及TCL超级用户代表的参与，共同聚焦TCL免污黑科技与小蛮腰系列免污洗衣机新品。自成立以来，“智慧科技更懂你”的TCL从未停下创新的脚步，致力于打造智慧健康的产品和服务。在未来，期待TCL带给我们的更多惊喜与可能。