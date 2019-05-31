°ÂÍ¼ÂëP1³¬¶Ì½¹¼¤¹âµçÊÓÍ¶Ó°26999ÔªËÍ¿¹¹âÆÁ

°ÂÍ¼ÂëP1¼¤¹âµçÊÓ£¬ÔÚ´ËÖ®Ç°Õâ¿î²úÆ·¾ÍÊÜµ½ÁËÒµÄÚµÄ¶à·½¹Ø×¢¡£³ýÁË³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊºÍ¶àÖÖ»ÖÊÔöÇ¿¼¼ÊõÒÔÍâ£¬Ëü»¹ÄÚÖÃÁËµ±±´ÄÚÈÝÔ´£¬Í¬Ê±Ö§³ÖËÄ½ÇÕì²â¶ÔÆÁ£¬ÈÃ°²×°¸ü¼Ó¼òµ¥£¬°ÂÍ¼Âë²úÆ·¾Àí½ùÒø¾üÏÈÉúÎªÎÒÃÇÑÝÊ¾ÁËP1¼¤¹âµçÊÓµÄ²Ù×÷¡£ÔÚÌ¸µ½¼Û¸ñÊ±£¬°ÂÍ¼ÂëP1¼¤¹âµçÊÓÊÛ¼ÛÖ»Òª26999ÔªËÍALIKESI ¶Ì½¹¿¹¹â100´ç£¬ÁªÏµ»ÆÐ¡½ã18901880238Î¢ÐÅÍ¬ºÅ¡£
¡¡¡¡Optoma P1 ²ÉÓÃÁËÎÞ¹¯ DuraCore ¼¤¹â¼¼Êõ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¿É´ï 20,000 Ð¡Ê±¡£¸Ã²úÆ·Ò²Ìá¹©¶àÖÖ×¨ÓÃÄ£Ê½£¬°üÀ¨ÓÃÓÚ¡°ÏÔÊ¾×Ô¶¨ÒåÐÅÏ¢¡±µÄ InfoWall ºÍ¡°ÎªÊÊµ±³¡ºÏ´´ÔìÊÊµ±·ÕÎ§¡±µÄ DecorWal
¡¡¡¡ÒôÐ§ÌåÑé·½Ãæ£¬ÔÚÆäÇ°ÖÃ±ßÔµÅäÓÐÓÉ Optoma ÆìÏÂÒôÏìÆ·ÅÆ NuForce Éè¼ÆµÄÌõÐÎÒôÏä£¬ÄÚÖÃÁËÒ»¸öµÍÒôÅÚ£¬»¹Ö§³Ö Dolby Digital 2.0
¡¡¡¡Optoma P1 ²ÉÓÃÁË TI 0.47 Ó¢´ç DMD Ð¾Æ¬£¬¾ß±¸³¬¶Ì¾àÍ¶Ó°ÄÜÁ¦£¬¿ÉÔÚ´«Í³Í¶Ó°ÒÇ²»¾ß±¸Í¶Ó°»·¾³µÄ·¿¼äÖÐÊ¹ÓÃ¡£Ö»ÐèºÍÇ½±Ú±£³Ö 25 ÀåÃ××óÓÒµÄ¾àÀë£¬ Optoma P1 ¼´¿ÉÔÚÇ½ÉÏÍ¶Ó°³ö 100 ´çµÄ³¬´óÍ¼Ïñ¡£´ËÍâ£¬Optoma P1 Í¶³öµÄÍ¼Ïñ¾ß±¸ 3000 Á÷Ã÷£¬¶øÇÒËü¼æÈÝ HDR10 ºÍ HLG ¸ñÊ½µÄÄÚÈÝ¡£
¡¡¡¡Ëæ×ÅÒ»ÖÚ4KÐÂÆ·µÄÍÆ³ö£¬ÏàÐÅÕû¸öÍ¶Ó°ÐÐÒµ½«¹ÒÆðÒ»ÕóÐÂµÄ³¬¸ßÇåÆÕ¼°·ç±©¡£¶ø°ÂÍ¼ÂëÕ¹ÏÖ³öµÄ×ÛºÏÊµÁ¦ÈÃÈËÕðº³£¬²»ÂÛÊÇ´«Í³ÓÅÊÆµÄ¼ÒÓÃ²úÆ·£¬»¹ÊÇ¾Û½¹×¨ÒµµÄ¹¤³ÌÐÂ»ú£¬Òà»òÕßÉÌ½ÌÊÐ³¡Í¶Ó°ÐÂÆ·µÄÇ¿º·Ðøº½ÄÜÁ¦£¬¶¼ÈÃ°ÂÍ¼ÂëÓÐÄÜÁ¦·þÎñ¶àÖÖ¶àÑùµÄ¿Í»§¡£
¡¡¡¡• Àä¹âÔ´Ö§³Ö²àÁ¢Í¶Ó°
¡¡¡¡É«²Ê´¿Õý, »ÃæÏ¸Äå
¡¡¡¡¹«Ë¾µØÖ·£ºÉÏº£ÊÐ¼Î¶¨ÇøÄÏÏèÕòÈðÁÖÂ·800Åª112ºÅ705ÊÒ
¡¡¡¡ÉîÛÚÌåÑéµØÖ·£º ÉîÛÚÊÐ¸£ÌïÇø»ªÇ¿±±½ÖµÀºìÀóÂ·38ºÅÈºÐÇ¹ã³¡C×ù2104ÊÒ¡£
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£º»ÆÅ®Ê¿
¡¡¡¡µç»°/Î¢ÐÅ£º18901880238
¡¡¡¡ÌìÃ¨µêÍøÖ·£ºhttps://kangtism.tmall.com
¡¡¡¡¾©¶«µêÍøÖ·£ºhttps://mall.jd.com/index-179953.html
ÍÆ¼öÔÄ¶Á