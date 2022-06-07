袖珍体型下精致的居家影院 哈趣投影K1评测

作者：Lord_ViTa

前段时间我们评测了一台便携式智能投影哈趣H1，它以复古典雅的外观设计和紧凑而全能的内部电源设计，成为千元价位中年轻消费群体的新宠，展现了家用投影的新方向。如今，秉承着“哈生活，玩出趣”的理念，哈趣又推出了一款紧凑型家用投影新品，不过这次并非针对便携、自供电的户外娱乐需求，而是以更好的投影性能与使用体验，为年轻群体的精致家居生活提供小巧迷你的新选择，也就是这款哈趣投影K1。

接下来让我们通过评测从各方面了解一下哈趣投影K1的表现。

外观设计

作为一款面向年轻消费群体独居、合租等家居场景的智能投影产品，哈趣K1同样重点关注外观的精致风格与内部的紧凑设计，不过既然无需考虑内部电源和随身携带的需求，留给外形和功能设计的发挥空间就多了不少。

哈趣K1给人的第一印象就是简约，机身整体以素白为主色，轮廓则结合了直线与曲面的过渡，整体维持方块状的同时每个边角都显得十分圆滑，带来舒适的观感，也能减少一些意外磕碰带来的伤害。

哈趣K1的机身正面元素仅有占据上半部分的投影镜头模组与下部散热开孔。由于本次哈趣K1配备了自动对焦与校正等功能，因此机身表面相比H1不再具有滚轮、按键等外部组件，整体线条更显流畅。

来到机身背面，上部集中了哈趣K1配备的几种电源与信号接口，下部则是机身表面的大面积散热开孔，结合内置风机与机身正面开孔形成风道。哈趣K1采用的是前出风散热设计，可以减少热量对线材和周围环境的影响。

哈趣K1的顶部与底部都继续维持了简约流畅的设计风格，机身顶部仅有哈趣Logo与前部物理电源键;底部则在边缘四角配有防滑、防震的胶质脚垫，中间设计有供支架连接的通用螺纹接口，不过用户也可以翻起集成在底部的盖板支架，足以支持家居环境中多种架设使用的需求。

哈趣K1的小身材对年轻租房群体而言同样是一大加分项，几罐可乐大小的占地空间能让它被简单架设在桌面、窗沿、书架等各种位置，免去常规家用智能投影带来的摆放和收纳烦恼。

最后是这款哈趣K1的遥控器功能，可以看到它与我们先前评测过的当贝投影遥控器基本只有Logo区别。

硬件配置

哈趣依然为这款K1配备了别具一格的LCD成像元件，我们也在H1的评测中对它的功能特点有过讨论。LCD投影采用与液晶电视类似的原理，在在光源到镜头的光路中间配备液晶层，通过控制液晶层中分子偏转实现滤光、显色、成像，分辨率则取决于液晶层与TFT的支持。

因此，哈趣K1同样具备原生的1080p分辨率，没有DLP投影抖动提升分辨率可能带来的频闪等问题，在投影漫反射特性的基础上更加护眼，对老人、儿童也相当友好。同时液晶显色成像避免了色轮滤光带来的彩虹纹现象，无论是肉眼观察还是拍摄设备在任何快门下均不会出现影响观感的横向色块。

观察哈趣K1的镜头部分，可以发现左上角配备的激光TOF模块，使哈趣K1能够实现高效易用的自动对焦与自动梯形校正功能。哈趣K1配备了全密闭独立定制光机，有效避免灰尘侵扰，防止侵蚀，使用寿命达30000小时，并且光源光效更进一步，投射亮度可达550ANSI流明，为同价位领先水平。

其他硬件方面，哈趣K1配备了Amlogic T972高性能SoC，搭配三星2+16GB运存内存组合，带来流畅稳定的运行体验。SoC支持4K分辨率视频以及HDR10+高动态范围视频解码播放，内置双频千兆Wi-Fi、悬浮式2*5W高保真扬声器，并配备HDMI2.1、USB2.0等多种接口。

综合来看，哈趣K1作为一款紧凑型、年轻化定位的家用投影，拥有同价位领先的各项硬件性能，适配游戏主机、PC、移动存储等多种设备接入，能够满足目标用户追剧、观影、娱乐、学习等需求。同时，作为一款紧凑的家用LCD投影，它也对使用环境也提出了一定要求，包括夜间或暗光，洁净的投影表面等等，为其配备专用幕布应能带来更好的使用体验。

画质性能

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张来体验哈趣K1的画质和色彩表现，在常见环境(非完全暗室)中选择一面白墙，正面投出约60英寸大小的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

首先选用色彩金字塔进行色彩过渡的观感测试，可以看出哈趣K1相比先前的产品在色彩饱和度方面有不小的提升，同时红绿蓝色块接近边缘的位置有更多可区分的部分。

色彩还原度方面，我们选用果蔬图进行观察，可见颜色较为自然，饱和度适中，且表面保留了光泽、水珠等许多纹路细节。

对比度方面，在实际观看中黑白区域的人物衣物与背景轮廓清晰，肤色亮度观感自然，没有出现过亮或过暗导致失去细节的情况。

对于HDR10与HEVC格式的视频，这款哈趣K1均能实现流畅解码播放，画面能够展现一定暗场细节，同时色彩、亮度自然。

还有更多画质测试样张如下：

整体而言，哈趣K1作为一款千元级紧凑型家用投影尚且能够满足用户的常规需求，其原生1080P分辨率和还原性较好的色彩能够支持用户人群观影、观剧、娱乐等使用场景，但整体依然对环境光、投影表面材质等使用环境有较高要求，需要用户进行一定布置。

系统功能

这款哈趣K1采用独家定制的当贝OS智能系统，拥有简单清爽的界面和简单流畅的操作。作为电视投影DIY爱好者间比较热门的系统和软件方案，轻快流畅的体验，广泛的内容与应用支持使其经常成为用户的自定义神器，不光搭载于当贝投影、盒子等硬件产品，还时常被安装在其他电视产品上。

在流畅性方面，哈趣K1运用了独特的DEX解压技术+系统服务裁剪技术，使得其搭载的当贝OS在开机速度、应用安装速度、应用启动速度、桌面流畅度、可用内存、存储和CPU占用等各方面均拥有体验优势。

本次哈趣K1搭载的当贝系统回归了纵向分区+横向内容卡片组合，首页分区顶部提供了热门区域与APP的快捷入口，顶部状态栏与功能键搭配有搜索、设置、通知、网络状态、天气、时间等功能。

纵向分区包括电视剧、电影、少儿、综艺、芒果TV、动漫、腾讯云游戏、重磅推荐、音乐、纪录片、体育赛事、应用、X视界(4K)、更多频道等，涵盖大部分线上内容，可随平台内容更新拓展。

当贝OS还定期整理、收率当前线上热门资源，布置在每个分区首位，供用户快速触及优质内容，享受轻松惬意的观影观剧体验。

此外，打开芒果TV、CIBN酷喵等版权平台软件时，用户也可以回到与常规电视系统类似的横向分区+纵向卡片内容流布局，充分适应不同使用习惯。

点按遥控器侧键，用户即可呼出快捷菜单，并在此处进行画面校正、图像设置、系统模式、网络连接等功能设置。

哈趣K1在紧凑体积下新增的自动对焦、自动梯形校正功能，使其更能适应家居场景中灵活摆放的便捷使用需求，同时激光TOF传感器也能提供相比手动对焦更高的精度。

在图像设置方面，哈趣K1除了支持在内容播放的同时进行调节，也为常规状态下的图像设置提供了供用户参考效果的预览片段。

当贝OS还为用户的家庭场景准备了对应儿童、长辈的独特模式。在儿童模式下可实现仅挑选儿歌、动画、早教等儿童专属的健康内容进行展现，并支持使用时间可控的定时锁屏功能;长辈模式下拥有经过优化的主界面，以更大的字号和更便捷的操作方便家中长辈使用。





最后，我们对当贝自研的多协议支持、无广告投屏功能，以及哈趣精灵语音助手3.0进行了体验，与画质演示、观看体育赛事场景演示等集中以视频展示。

评测总结

哈趣投影K1是哈趣推出的又一款面向年轻群体市场，主推轻量化功能体验与时尚外观设计的智能投影产品，与哈趣H1不同，它无需面向移动与户外使用的需求，因此在各式性能相关的硬件功能组合上有更多发挥空间。作为一款LCD投影，它能够实现在年轻群体的独居或合租场景中为用户提供便利、随心的影音娱乐功能体验，便于使用和携带搬运，依然是哈趣K1作为投影相对电视的重要优势。

在疫情影响下，广大步入社会的年轻群体有时会陷入必须居家办公、生活的状况中，这时家用投影作为大屏解决方案会拥有更多使用成本与便利性方面的优势。此外，作为精致生活的象征之一，看重消费品“颜值”的消费者会越来越多，将外观设计这一附加价值作为突破点，有时会衍生出包括的社交在内的多种价值，为消费者提供更多获得感。