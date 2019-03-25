清洁黑科技！ILIFE智意W400洗地机器人强力登场

作者：华南第一炮

【天极网家电频道】人工擦地劳累，使用擦地机需要频繁更换擦布并且不能有效擦除粘稠污渍和积水，而手持洗地机耗时耗力，有没有一款产品能够解决以上的清洁痛点呢？近期，ILIFE智意针对洗地的应用场景推出了W400洗地机器人新品，这也是ILIFE智意在不断完善扫地机器人产品线的同时推出的新物种。和传统扫地、擦地机器人及扫拖二合一产品相比，W400独特的水洗模式在清洁顽固污渍方面更彻底，将为广大消费者带来地面清洁方式的颠覆性体验。

四步高效清洗

不同于擦地机简单的水箱设计，W400独创洗、刷、吸、刮四步高效清洗模式，能够深度清洗地面脏污、灰尘、液体等多种污渍。W400净水箱均匀喷出适量清水，湿润地面污渍和积尘;W400底部装有超细纤维滚筒高吸水性和强去污力，擦掉地面污垢;内置强劲吸力的Nidec无刷电机，吸走顽固污渍和污水;并通过吸口包裹软胶，紧密贴合地面，有效刮除残留地面的水痕。通过洗、刷、吸、刮四步高效清洗模式，W400将机器拖地过程改成了洗地，并有效保证地面干爽，强力去污，厨房的顽固油污、液体污渍，浴室/卫生间的积水、阳台积水和积尘、餐厅饮料、脚印等等都能轻松洗干净。

净污水箱分离

W400创新性的采用净污水箱分离设计，0.85L清水箱和0.9L污水箱分开设计，进出水双道分离，喷净水，吸污水，配合“润湿-擦洗-吸净”的洗地过程，杜绝二次污染，洗得更干净，效率更高。

三大清扫模式

W400拥有规划清扫(分区清洗)、定点清扫和沿边清扫三种清洗模式，通过顶部面板或者遥控器自主选择，可应对不同的清洁场景，从而带来不乱跑、不漏扫、不重扫的高效清洁体验。

在避障防困上，W400增设多组传感器以及高弹软胶驱动轮，能减少扫地机被困在狭窄空间、防跌防撞以及提升越障性能，还设计有智能语音提醒，实时语音播报工作状态及故障提醒，值得一提的是，W400在顶部设计有便携提手设计，搬动、清洗都更为方便。

ILIFE智意W400洗地机器人3月23日到3月28日在天猫ILIFE科丰专卖店首发，优惠多多，购买立减200元，到手价仅需1499元，并且赠送德国品牌电动牙刷，收货晒单还送暖心定制保温杯，感兴趣的朋友部分关注下。

型号：ILIFE智意W400洗地机器人

价格：1699元(首发价格1499元)

购买商城：天猫ILIFE科丰专卖店

购买连接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=589172134345