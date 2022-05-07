给予母亲“智能”的贴心关怀 母亲节推荐送这个！

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】快节奏的生活里，时间过得飞快。握不住的时间，在指尖流逝;看得见的时间，在母亲身上留下痕迹。我们总想让母亲少做点什么，但是伟大的母爱让母亲总想为我们做点什么。然而以前那个手脚麻利的母亲，也经不住岁月的蹉跎，操劳家务时逐渐弯不下去的腰身、行动缓慢的步伐，一点一点地牵动着我们的心。作为子女，我们能为母亲做点什么吗？恰逢母亲节的到来，不妨为母亲选购一台扫地机器人，给予母亲“智能”的贴心关怀，让母亲在进行家务活时进一步解放双手，拥有更多自由时光。

这款石头自清洁扫拖机器人G10S系列就是给予母亲“贴心关怀”的好选择。石头自清洁扫拖机器人G10S是石头科技最新发布的旗舰产品，它延续了前代产品前扫后拖的有序清洁方式，以全向浮动胶刷以及独创的智控升降式声波震动擦地模组，高效瓦解日常地面的污渍，让地面清洁变得方便省心。同时，石头自清洁扫拖机器人G10S配合配套的自清洁充电桩，能够实现自动清洗拖布、自动水箱补水、自动集尘等功能，更大程度地助力双手解放。

强力吸扫拖 个性化清洁不设限

在具体清洁能力上，石头自清洁扫拖机器人G10S扫吸拖一机集成，拥有5100Pa大吸力，强力应对家中的深度清扫需求。床底、沙发底这些平常难以清扫的地方，石头G10S都能深入其中进行有效清洁，代替了母亲在打扫这些区域时需要的频繁弯腰动作。主刷采用了TPU材质的软胶配合阿基米德螺旋设计，在清洁时大幅降低了主刷上的清扫阻力，同时主刷模组搭配了四连杆结构的浮动模块，中央滚刷能够更好地贴合地面，带来更强的清扫能力。边刷则通过多传感器融合判断，能够实现动态调速，避免出现打飞垃圾或墙边清扫不干净的问题。

拖地功能上，石头自清洁扫拖机器人G10S搭载自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍。拖布选用了2段一体式的设计，在材质上混合采用了涤纶和锦纶，吸水性更强，清洁力和锁水性也高，可以有效剥离瓦解地面污垢，透气性好也易清洗。此外，拖布还添加了银离子抗菌材质，拖布长期使用后依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

值得一提的是，石头自清洁扫拖机器人G10S搭载的RRmason9.0算法，能够支持在APP上划分清洁选区，针对不同区间设定时间、次数、模式等参数，让母亲在使用时更加方便。

自集尘、自清洁 双手解放不设限

石头自清洁扫拖机器人G10S的自清洁充电桩号称“7合一高能基站”，能够实现自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌、自动烘干(选配)、自动上下水(选配)的功能，不管是扫吸后的垃圾灰尘处理还是拖地后的脏污拖布清洗，都能完全交给石头G10S。在自集尘功能上，石头G10S以27000Pa 超强吸力快速集尘，其中的双风机集尘设计，能够实现双维风路，尘盒内部的“死角”部位也能得到有效吸附。集尘桶内尘袋采用了“双层预分离防粘层+双层微米级过滤熔喷层+抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率高达99.5% 在需要更换时，滑动式尘袋口密封的设计不会有扬尘漏灰的烦恼。

在拖布自清洁方面，基站内的高速自清洁刷采用韧性高耐磨性好的高档尼龙材料，在电机的带动下，能够高速地贴合拖布表面往复旋转刷洗，强力去除拖布表面脏污。而在高速自清洁刷后方，有一个加压的拖布刮片，采用弹性加压设计，确保刮擦力度，配合9孔纵向均匀喷水，使拖布洗净率达到95%。

实时视频、语音通话 远程看护不设限

出门在外，父母独自在家时的安全问题，一直牵动着我们的心。石头自清洁扫拖机器人G10S系列中的G10S Pro产品，不仅兼备扫吸拖、自集尘、自清洁等功能，还支持实时视频，能够进行双向语音通话。通过石头G10S Pro的视频功能，我们能够在石头APP上查看父母在家时的安全状况，开启语音通话给予父母贴心关怀。