海信电视对现代人真的很懂 情人节“全国爱情神话发源地”已出炉

作者：小戈

【天极网家电频道】双旦档期期间，一部《爱情神话》以极具市井烟火气息的方式讲述了现代都市成年人的爱情观与价值观，为大家带来了无限的欢笑与思考，如果说《爱情神话》是专属上海青年的爱情手册，那么还有许多电影大片能为身处五湖四海的朋友们带来似曾相识的感动与共鸣。

情人佳节即将到来，海信电视为大家准备了一份“全国爱情神话发源地”的打卡片单，除了《爱情神话》以外，还有《送你一朵小红花》的青岛爱情、《穿过寒冬拥抱你》的武汉爱情、《从你的全世界路过》与《少年的你》的川渝爱情、《栀子花开》的广州爱情、《北京爱情故事》与《我要我们在一起》的北京爱情、《七月与安生》的南京爱情、《你的婚礼》的厦门爱情、以及《志明与春娇》的港台爱情等等，相信大家都能拥有这份甜蜜与温馨。

不得不说，海信对于现代人的观影喜好确实很“懂”，片单中的每一部都紧紧抓住大家的心，这与其强大的影片库是密不可分的。经过多年发展，海信聚好看互联网电视AI云平台已成为中国内容最丰富的大屏影视追剧平台，已实现了100%覆盖院线大片、影视热播剧，大家喜爱的爱情、科幻、战争、悬疑等各种题材电影都囊括其中。而且值得一提的是，海信电视内置资源的“新鲜度”也相当不错，开头提到的《爱情神话》院线下线后立刻就完成了收录，平时因为工作学习繁忙没时间看大片的朋友，现在在家就能在私人大屏上尽情享用了。

除了电影大片以外，短视频与微剧也收获了越来越多用户的喜爱，我们可以在较短时间内接受到大量新闻和资讯信息。海信电视目前已拥有25个特色频道400多万条短视频资源，包含工作生活学习出行的各个领域，大家可以根据自身需求进行定制和订阅。同时全新推出的每集2~5分钟的高品质快节奏微剧能够满足文艺青年的追剧之心，烹饪做饭的等待时刻、或是工作学习之余，都可以开启微剧体验，放松了心情也不耽误事，感兴趣的可以尝试下这种前卫体验。

作为显示行业领军企业，海信电视在内容端沉淀了足够的资源，也足够懂用户的“心”，除影视资源外，不断定制特色内容满足多样需求。

对于喜欢体育节目，特别是足球赛事的朋友来说，海信电视还有杀手锏，相信大家在2020欧洲杯期间就有所体会了。海信超级球迷模式内置多演播室切换和多视角切换功能，许多精彩过人与射门瞬间、以及比较有争议性判罚，借助这套系统都能够更好地进行观察，同时大家可以还在系统内查看详细比赛数据、以及积分榜、射手榜、助攻榜等各种数据，通过更多不同角度来了解一支球队和一场比赛，对于不熟悉的球队和球员，海信超级球迷模式提供了关注功能，各种相关资讯都将会第一时间得到更新，认识新人就是这么简单。

此外，海信电视内置有国内领先的家庭全年龄教育服务平台，大家在茶余饭后可以轻松开启进修模式;其内置的精品电视游戏平台让大家无需外部设备就能拥有高品质的游戏体验;不仅如此，搭载的4000万正版曲库使其成为行业领先的大屏音乐平台，搭配外部强劲音响带来演唱会现场级的听音体验，大家可以在闲暇之余更好地放松身心。

值得一提的是，目前海信推出的新品电视中有许多都配套有AI智能摄像头，高清晰的画面效果能为大家带来真实见面一般的视觉体验，喜欢观看电影的可以远程同步观看。

AI智能摄像头也为运动达人带来了利好，海信电视内置有8000余条运动健身视频以及2000余条动作库，AI智能摄像头能将使用者做出一个动作与动作库进行比较，并给出指导意见，这样能够有效提升锻炼效果，更能避免各种身体损伤情况的发生，带来更专业科学安全的锻炼体验。

相信大家都可以感受到，海信电视已不再是家庭影音平台，其功能已经涵盖到了家居生活的方方面面，观影观剧、资讯获取、学习进修、社交娱乐、体育运动等都一应俱全并且处于行业领先定位，更在足球赛事观方面有着独特优势，这样一款全领域选手，一定要将ta带回家呢。

最后的最后，祝各位情人节快乐，相信大家在海信这份情人节片单的陪伴下一定能度过美好的一天。