消息称LG显示将对液晶电视面板产量减少至少10%

作者：饶玉

【天极网家电频道】据《韩国经济日报》报道，LG显示已决定从2022年下半年开始，将液晶电视面板产量减少至少10%，并停止对此类生产的新投资。

据了解，2022年5月初，LGD开始减少其在中国南部和韩国工厂的液晶面板电视产量，液晶面板价格持续下降是LGD减少这种电视面板产量的主要原因。

Omdia数据显示，2022年2月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格分别环比下降0.0%、1.4%、2.3%、2.7%、2.7%至38、68、85、109、179美元/片。其中32英寸面板的价格相比去年一月份，跌幅达到了64%。

LGD2022年第一季度的综合收入和营业利润分别同比下降5.98%和92.67%。与此同时，报道称，LGD面临来自中国制造商的价格竞争，中国的京东方已经成为全球最大的液晶面板制造商，2021年的全球市场份额为26.3%。

面对面板价格波动所带来的风险，不仅是LG显示，韩国面板生产商三星也决心退出液晶面板市场。早在2020年三星就已经宣布要停产LCD面板，随后面板价格的攀升也让三星延迟LCD面板停产计划。面板价格的持续下滑也让三星将停产计划提前，预计今年6月份就要停产LCD面板，三星电子旗下的三星显示将转向更高端的QD量子点面板，三星电子需要的LCD面板将转向采购为主。

此外，TCL华星、京东方等国产面板厂商也通过主动控制产量，减少LCD TV面板产能占比，积极布局OLED等中高端产线，寻求新的利润的增长空间。