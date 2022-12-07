全时新鲜水 云米Super Y 1200G净水器送2支滤芯

【天极网家电频道】前不久，云米推出一款新品净水器，云米Super Y 1200G。这款产品拥有1200G大通量，流速可达3.23L/min，2.8秒就能接满一杯水。它比传统净水器的5层过滤多加了一层无纺PP保护，能够隔绝直饮水中的活性炭，防止黑炭水。目前官方报价2399元。

云米Super Y 1200G净水器拥有1200G大通量，流速可达3.23L/min，2.8秒就能接满一杯水，水量能够做到持续6年不衰减。水量与流速主要取决于净水器的滤膜面积以及卷膜工艺，云米Super Y净水器采用以12层高精度膜页组成的RO滤芯，增大与来水的接触面积，过滤更充分，比旧款7膜页RO滤芯的出水效率提升了20%。





相比于传统净水器的5层过滤，这款云米净水器Super Y 1200G增加了一层无纺PP保护，能够隔绝直饮水中的活性炭，带来6层精滤。它使用两支滤芯，包括1支5合1复合滤芯和1支RO滤芯。整个净水系统为6级过滤，由折叠PP棉、前置活性炭、减少水垢的长效因子、RO膜、后置活性炭、无纺布构成。可滤除泥沙铁绣、余氯、异味异色、水垢、重金属、微生物、各类病原体等，还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物，且净化后的纯水不含阻垢剂，整机不含双酚A。

值得一提的是，云米净水器Super Y 1200G在停止用水一段时间后，净水器会进入自动冲洗模式，过滤后的纯净水自动回流至RO膜，对RO膜进行冲洗并置换掉滤芯中陈积的浓缩水，阻止浓缩水正渗透，改善下次用水的水质及口感。这就是0陈水技术。





节水方面，云米Super Y净水器的纯废水比可达3:1，据官方资料，它达到了超国家新一级水效的水平，一年下来可节省下将近1825L的水，净水高效又节能。

云米Super Y 1200G的水龙头配备智能显示屏，可实时查看水质TDS值、滤芯状态等，使用直观。水龙头具备双出水功能，用户可根据不同需求，切换纯水、自来水模式。噪音方面，据介绍云米Super Y 1200G搭载4腔体水泵，以更低的转速减少工作噪声，噪音值最低可低至43dB，不打扰用户日常生活与休息。





APP方面，云米Super Y 1200G可以使用手机APP“云米商城”或“米家”登录，添加净水器设备后，用户可以查看净水器工作状态，查看水质，查看滤芯寿命等。进入净水器后，主界面显示进水的水质TDS值，过滤后的水质TDS值。下方还有滤芯寿命，购买渠道等。

使用成本方面，云米净水器Super Y 1200G新机配备1支复合滤芯和1支RO滤芯。复合滤芯299元，一般2年一换;RO滤芯1299元，一般6年一换;因各地区水质不同、用水量不同有差异，滤芯寿命会有差异。

价格：目前这款云米智能净水器Super Y 1200G官方活动售价2399元，购买即赠送两支原装复合滤芯，将6年内的换芯成本降低至0元。

编辑点评：过滤性能很不错的一款净水器，出水速度也不慢，使用体验OK。价格方面送两支滤芯相当优惠，有兴趣的可以考虑。