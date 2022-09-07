预测“双11”洗衣机市场需求有望得到释放，出现量额齐增局面

作者：饶玉

【天极网家电频道】根据GfK中怡康发布的2022“十一”&“双11”洗衣机市场预测数据显示，2022年“十一”期间，洗衣机市场整体零售额在61亿元左右，零售量在267万台左右，分别同比下降3.1%和5.9%。“双11”则有望出现市场需求的集中释放，预计线上市场会出现量额齐增，零售额将达75亿，同比增长9.0%，零售量将达445万台，同比增长7.5%，均价达到1686元，同比微涨1.4%。

由于受到疫情相关影响，家电整体市场处于一种低迷态势，其中也包括洗衣机品类。根据此前数据显示，2022年上半年，洗衣机市场，除2月和7月出现增长外，其他月份均量额双降。具体就产品类别来看，滚筒洗衣机在线上线下市场都已经占据主导地位。2022年1~35周，滚筒洗衣机产品线上市场零售额份额达65.8%，线下市场的零售额份额更是高达83.4%，其中滚筒单洗的份额提升较为明显，洗烘一体的份额则有微降。

2022年伊始，洗地机市场呈现出不佳态势。根据预计显示进入十一期间市场仍难以出现拐点，而进入到双十一购物节点，洗衣机市场需求有望得到集中释放，线上市场会出现量额齐增局面。

在整体环境不佳的情况之下，2022洗衣机市场呈现出低迷发展态势。而从需求端上来看，目前，洗衣机产品的家庭保有量已到达高位，市场增长速度放缓，用户购买需求也逐渐向更新换代上持续演进，双滚筒、分区洗护等功能升级迭代洗衣机产品也成为了消费者换新的产品类型。

作为家庭刚需性产品，伴随着市场消费趋势的升级变化，能够满足当下消费者对于洗衣、护衣相关等需求的产品，也势必将在市场中掀起换新浪潮，为用户带来更加舒适健康的现代生活新体验，与此同时，此类升级型产品也将为市场带来活力，成为市场增长的新兴动力。