市场发展空间较大，如何使洗碗机产品真正满足使用所需是行业进一步发展的关键

作者：August

【天极网家电频道】从导入期到快速成长期，作为舶来品的洗碗机也历经了多年的行业发展进程。

据了解，我国最早的洗碗机出现在上世纪80年代。这个在国外家庭中早已普及的产品，在进入中国市场后的很长一段时间里发展遇阻，受制于在使用习惯、消费水平、烹饪方式等方面存在的差异性，洗碗机产品并没有很快被市场所接受，行业处于缓慢的发展之中。

伴随着经济的快速发展，人们的生活水平提高，对于品质生活的追求愈加强烈，有越来越多的用户开始关注洗碗机产品，同时，在城镇化及房地产市场的火热发展之下，外形美观、整体设计的洗碗机产品走进了消费者的家庭中去。中怡康市场调研数据显示，至2013年之后，洗碗机市场销量一路走高。2014年洗碗机销量12.5万台，2015年销量21.2万台，2016年销量42.9万台。2017年，洗碗机零售量达98.5万台，零售额达43.3亿元。2016年-2017年，洗碗机市场销量一度爆发，成为厨电行业增长较为快速的品类之一。

近几年来，在“宅经济”的盛行之下，使得这个能够解放双手的清洁神器成为了90后、00后等新兴消费群体的一个新选择，洗碗交给洗碗机、扫地交给扫地机，成为了专属于他们品质幸福的生活方式。疫情影响之下，洗碗机产品更是凭借着消毒除菌等健康属性而逆势增长，有数据显示，2020上半年洗碗机零售市场全渠道销量为85.8万台，同比增长32.7%，零售额规模37.2亿元，同比增长20.4%。

发展至今，主流洗碗机厂商也在不断对产品进行本土化技术创新和改造升级，包括对洗碗机碗篮、嵌入式高度进行改造升级，增加快洗、并提高洗碗机的干燥功能，推出可以洗锅的洗碗机，适应性更强的排水设计，来适用于中国式家庭的使用需求。与此同时，在消费升级的市场背景之下，相关厂商也在积极把握行业趋势和消费需求，加快技术升级产品创新，使产品更加符合消费者的当下所需，推动洗碗机产品加速普及。

在快速增长的市场背景之下，当下，洗碗机产品的普及率也成为了行业发展所面临的一大瓶颈。有相关数据显示，目前中国洗碗机的渗透率只有约2%。发展至今，洗碗机的普及率为什么不高？家用洗碗机市场在巨大增长空间的同时也存在着一系列问题。

一方面，受制于传统观念和使用习惯的影响，绝大多数家庭仍然习惯于自己动手去清洗碗具。同时，绝大多数消费者对于洗碗机产品的认知程度还不高，有部分用户对于洗碗机依然停留在洗不干净、费水费电的看法之中，对洗碗机的清洁除菌效果存在质疑。另一方面，作为具有代表性的消费升级类产品，洗碗机的价格可以说也是影响购入的一道门槛。目前市面上主流的洗碗机产品价格偏高，对于多数家庭而言，仍然是选择手洗而并非去花费大几千元去购买洗碗机。

与此同时，抛开传统观念、价格等因素，洗碗机的功能没能够真正的满足使用所需也是影响购入的一大原因。需要将餐具中的食物残渣倾倒干净，然后将餐具摆放到洗碗机内，最后锅具还得自己动手，如此操作下来，还不如自己动手来的简单省事。总的来看，当下，洗碗机市场发展快速，产品是否能够真正的满足用户需求是进一步打开市场的关键所在，在消费升级时代，可以解放双手的洗碗机具有较大的市场需求，对于洗碗机厂商而言，仍需在产品和服务上面做功夫，真正满足现代家庭所需，从而推动行业进一步发展!