韩媒称LG Display广州8.5代OLED面板8月投产

作者：龚美林

【天极网家电频道】近日，据彭博社报道，韩国《每日经济新闻》援引未具名消息称，LG Display在中国广州的8.5代OLED工厂将于8月份投入运营。LG Display广州工厂的月产量将达到6万张，然后产量将提高到9万张。对此，业内人士分析表示，8.5代线一旦成功投产，将会加速国内OLED产业普及，OLED电视走入普通消费者家庭指日可待。

据了解，2018年，LG Display在广州建立8.5代OLED面板生产线的投资计划通过国家市场监督管理总局审批。LG Display预计将于2019年下半年建成投产，月产能6万张，最大产能将达到9万张，主要生产UHD超高清55-77英寸电视用OLED面板。

这是继模组工厂、液晶生产线后，LG Display在广州建立的第三条生产线，也是其在韩国以外建立的第一条大尺寸OLED面板生产线。

与LCD( Liquid Crystal Display 的简称，液晶显示器)相比，OLED是无背光源、无液晶的自发光显示，具有优异的色彩饱和度、对比度和反应速度，其所能呈现的完美黑色和更精确的色彩表现，确保了它在显示方面的完美画质。由于材质更加轻薄，可透明、可柔性，OLED能够实现多样化的设计。

据悉，LG Display在中国广州建立8.5代OLED面板生产线的投资金额高达约为5兆韩元(约合人民币305亿元)，这是中国首条大尺寸OLED面板生产线。LG Display CEO韩相范曾表示，中国将成为OLED产业未来发展的核心引擎。

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OLED被业内视为未来电视显示技术，笔者认为，一旦广州8.5代OLED产线量产，LG Display很可能以供应给国内品牌为优先考虑，包括原有的创维、康佳等客户以及海信等彩电品牌，届时国内OLED电视的渗透率将随之提高。8.5代OLED面板生产线或将进一步推动OLED上下游产业链在中国扎根，助力中国OLED产业发展。中国是一个非常庞大的市场，一旦OLED电视或OLED手机在国内普及，LG Display将会成为OLED显示产业中最大赢家。