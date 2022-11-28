6²ã³¬¾»¹ýÂË 2.8ÃëÖ±Òû´¿Ë® ÔÆÃ×ÖÇÄÜ¾»Ë®Æ÷Super Y 1200G
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ëæ×Å½¡¿µÐèÇóµÄ²»¶ÏÌáÉý£¬ÈËÃÇ¶ÔÒûË®Æ·ÖÊµÄÈÏÖªºÍÒªÇóÒ²ËæÖ®Éý¼¶£¬¾ÝÖÐ¹ú¼ÒµçÐ»á·¢²¼µÄ¡¶Ê×½ìÖÐ¹úË®´¦Àí²úÆ·Ïû·ÑÕßµ÷ÑÐ±¨¸æ¡·Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬³ÇÊÐÏû·ÑÕßÖÐ½öÓÐ25%µÄÓÃ»§¶Ô¼ÒÖÐµÄ×ÔÀ´Ë®±íÊ¾ÂúÒâ£¬49.6%µÄÓÃ»§Ôòµ£ÐÄÒûÓÃË®²»Çå½à¡¢Ë®ÖÊ²»Á¼£¬¶Ô¼ÒÖÐ×ÔÀ´Ë®´æÔÚÖÊÒÉ¡£¾»Ë®Æ÷Ô½À´Ô½³ÉÎª½¡¿µÉú»î±Ø±¸µÄ¼Òµç²úÆ·¡£
½ñÄê5ÔÂ£¬È«ÎÝ»¥ÁªÍø¼Òµç¿ª´´ÕßÔÆÃ×¿Æ¼¼ÎªÎÒÃÇ´øÀ´Ò»¿îÈ«ÐÂµÄ¾»Ë®Æ÷²úÆ·¡ª¡ªÔÆÃ×ÖÇÄÜ¾»Ë®Æ÷Super Y 1200G£¬ËüÔÚ´«Í³¾»Ë®Æ÷5²ã¹ýÂËµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¶à¼ÓÁËÒ»²ãÎÞ·Ä²¼ÓÃÓÚ¸ô¾ø»îÐÔÌ¿£¬´øÀ´6²ã¾«ÂË£¬Ê¹µÃ³öË®¸ü¼Ó´¿¾»¡£¾È¨Íþ»ú¹¹¼ì²âÈÏÖ¤£¬ÔÆÃ×Super Y 1200GÄÜ¹»ÓÐÐ§ÂË³ý95ÖÖÓÐº¦ÎïÖÊ£¬ÆäÖÐ¶ÔÐÂÐËÎÛÈ¾ÎïÈ¥³ýÂÊ¸ß´ï99.99%£¬¾»Ë®°²È«ÓÐ±£Ö¤¡£Í¬Ê±¾»»¯ºóµÄ´¿Ë®²»º¬×è¹¸¼Á£¬Õû»ú²»º¬Ë«·ÓA£¬²¢ÔÚ0³ÂË®¼¼ÊõµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬³öË®¼´¿ÉÖ±Òû£¬·½±ãÒ²Ê¡ÐÄ¡£
Ë®Á¿ÓëÁ÷ËÙÖ÷Òª¾»Ë®Æ÷µÄÂËÄ¤Ãæ»ýÒÔ¼°¾íÄ¤¹¤ÒÕ£¬ÔÆÃ×Super Y 1200G²ÉÓÃÁËÒÔ12²ã¸ß¾«¶ÈÄ¤Ò³×é³ÉµÄROÂËÐ¾£¬ÔÚ¹ýÂËÊ±Ôö´óÓëÀ´Ë®µÄ½Ó´¥Ãæ»ý£¬Ê¹¹ýÂË¸ü¼Ó³ä·Ö£¬½«³öË®Ð§ÂÊÌáÉý20%¡£¾ÝÁË½â£¬ÔÆÃ×Super Y 1200GÓµÓÐ1200GµÄÅìÅÈÍ¨Á¿£¬Á÷ËÙ¿É´ï3.32L/min£¬ÒÔÊ¹ÓÃ150mlµÄË®±½ÓË®ÎªÀý£¬ÔÆÃ×Super Y 1200G½ÓÂú½öÐè2.8Ãë£¬³öË®·Ç³£¿ìËÙ¡£
ÔÚ²úË®ÄÜÁ¦ÉÏ£¬ÔÆÃ×Super Y 1200GÓµÓÐ70.4%µÄ¸ß²úË®ÂÊ£¬¸ßÓÚ¹ú¼ÒÐÂÒ»¼¶Ë®Ð§±ê×¼£¬Ò»Äê¿É½ÚÊ¡1825LµÄ×ÔÀ´Ë®¡£Í¬Ê±ROÂËÐ¾¾ßÓÐ6ÄêµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü£¬¼´Ê¹¾¹ý³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃ£¬Ò²ÄÜ±£³Ö½Ï´óµÄ¾»Ë®Á÷Á¿¡£
ÔÚÊ¹ÓÃÌåÑé·½Ãæ£¬ÔÆÃ×Super Y 1200GÅä±¸ÖÇÄÜÆÁÏÔË®ÁúÍ·£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÊµÊ±²é¿´Ë®ÖÊTDSÖµ¡¢ÂËÐ¾×´Ì¬µÈ²ÎÊý£¬ÈÃ½¡¿µÒûË®¸üÎªÖ±¹Û¡£²»½öÈç´Ë£¬Ëü»¹ÅäÖÃÁËË«³öË®ÁúÍ·£¬ÓÃ»§¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬½øÐÐ¶Ô´¿Ë®¡¢Éú»îË®Ä£Ê½µÄÇÐ»»£¬Ìá¸ßÓÃË®Ð§ÂÊ¡£ÔëÒô·½Ãæ£¬ÔÆÃ×Super Y 1200G´´ÐÂ´îÔØ4Ç»ÌåË®±Ã£¬ÒÔ¸üµÍµÄ×ªËÙ¼õÉÙ¹¤×÷ÔëÉù£¬ÔëÒôÖµ×îµÍ¿ÉµÍÖÁ43dB£¬²»´òÈÅÓÃ»§ÈÕ³£Éú»îÓëÐÝÏ¢¡£
Ä¿Ç°Õâ¿îÔÆÃ×ÖÇÄÜ¾»Ë®Æ÷Super Y 1200G¹Ù·½»î¶¯ÊÛ¼Û2399Ôª£¬¹ºÂò¼´ÔùËÍÁ½Ö§Ô×°¸´ºÏÂËÐ¾£¬½«6ÄêÄÚµÄ»»Ð¾³É±¾½µµÍÖÁ0Ôª¡£ÒûË®×÷ÎªÎÒÃÇÉú»îÖÐ²»¿É»òÈ±µÄÒ»²¿·Ö£¬¾»Ë®ÕýÖð½¥ÉÏÉýµ½¡°¸ÕÐè¡±ÊôÐÔ£¬ Ëæ×Å½¡¿µÐèÇóµÄ²»¶ÏºáÏòÍØÕ¹£¬¾»Ë®Æ÷µÄÊÐ³¡ÐèÇó½«½øÒ»²½À©´ó¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â