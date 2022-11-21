卡塔尔世界杯将至，极米家用投影伴你观看这场足球界盛宴

【天极网家电频道】四年一度的世界杯足球赛事已经进入了倒计时。据了解，本届世界杯足球赛将在于当地时间2022年11月20日(北京时间11月21日)至12月18日在卡塔尔举行，届时，一场精彩绝伦的足球大赛如约而至。

此时此刻，相信广大的球迷朋友们的内心应该是十分激动，并且期盼着这场足球盛宴的到来。当然，在赛事来临之际，除了日常观赛必备的吃食饮品之外，选择一台优质的看球设备也是需要提前准备的事情。在这里，笔者个人还是比较推荐大家去用投影仪的。大屏观看球赛沉浸感十足，随时随地就可以享受到酣畅淋漓的比赛。接下来，给大家推荐几款家用智能投影设备，助力大家更好的享受本届世界杯足球赛事!

旗舰级家用投影，极米H5带来优质体验

作为一款旗舰级家用智能投影，极米科技在今年8月份发布的新一代极米H5家用智能投影，无论是在亮度、还是在画质音质，亦或是在功能上都有着出色的表现，是日常观影观赛的绝佳选择。

画质方面，极米H5是首款根据CCB标准来进行开发的产品，极米H5跳出了唯ANSI亮度的研发怪圈，将亮度、色彩作为了研发的核心指标，自研了一套Super全色LED系统，也是极米第六代自研光机，它的亮度达到了1400CCB流明亮度，这一数据依靠极米创立的色彩考量指标――CCB电影色彩亮度标准得出。该指标比ANSI的测试更为严苛，不测白场测红绿蓝三色，国际国内通用的D65色温、Rec.709红绿蓝标准色点、Rec.709色域，配合13点测试法。最终是在色彩标准的情况下来测试出亮度，从而堵住了ANSI虚标作假漏洞。极米H5的观感体验的亮度大概与市面上标称亮度3000-3500ANSI流明的产品相当。

于此同时，亮度也是在散热升级的条件下提升的，极米H5搭载了沙晰散热2.0系统。对比前代爆款极米H3S，极米H5定制了更大尺寸的风扇，风量增大了88%;热管数量增加了100%，智能控温，加速散热;以及散热面积增加了105%，更大面积带来更强散热。实际体验极米H5，也能感受到，即使是连续看球赛大半天，机器也不会发烫，始终静音陪伴。得益于自研光机和散热系统的升级，极米H5能给用户带来持续稳定的高亮，色彩亮度兼得的极致画质体验。配合投影仪的大尺寸画面，观看实时球赛的效果不言而喻。

极米H5还搭载了行业领先的运动补偿技术，通过智能插帧算法，保证看高速运动画面够清晰更顺畅，观看球员极速奔跑也不会存在拖影、卡顿、眩晕感。

音质方面，作为一款旗舰级家用智能投影，极米H5当然不仅是在视觉方面满足消费者，还能够为大家带来更极致的听觉体验。极米H5采用哈曼&极米联合定制R环专利原厂音响，凭借大振幅双扬声器&大口径振膜，以其低音增强、高音提升、专利R环设计等功能，为用户营造一场声势不凡的听觉盛宴。

极米H5上面的鹰眼系统升级到了3.0，定制开发3D ToF模组，相较于单点ToF，它的深度感知信息量提升万倍，大幅度提升感知范围和灵敏度。配合CMOS高精度摄像模组+ALS光线传感器+极米自研算法+极米自研光机，让家用智能投影的环境自适应能力开启无限的可能，让用户拥有堪比电视般即开即用的体验。除了升级基本的梯形校正、智能避障、画幕对齐功能外，极米H5还自带墙面颜色自适应功能。即使是直接投到有颜色的墙面，也能有白墙的显示效果。

极米H5是家庭娱乐的最佳搭档。极米H5搭载了联发科MT9669旗舰级芯片，搭配4G超大运存，让全新算法和功能的发挥游刃有余。除了看世界杯，平时还可打开系统内置王者荣耀专区、腾讯START云游戏，大屏畅玩游戏。极米H5还支持未来速度WiFi6,有着更快传输速率、更广覆盖范围、更低延迟，能极大优化在线观看和娱乐的体验。

极米H5让你畅快观赛的同时，还带来了全方位护眼的体验。投影仪漫反射的原理带来原生护眼，极米H5在此基础上还加上了低蓝光护眼模式，环境光自适应，以及实时跟随防射眼保护功能，无论环境光线如何变化，投影仪都能进行不偏色的画面亮度调整。实时放射眼保护的功能还能随时保护眼睛不被投影光的直射。》》超值购机传送门《《

极米RS Pro 2 ――4K投影旗舰 观影观赛极佳之选

如果你对于观影画质有着更高的要求，在家就能够体验到影院级的观影体验，那4K投影仪或许才是你的不二之选。极米RS Pro 2采用最新的DLP 4K 解决方案，实现了3840 x 2160的标准分辨率，可以准确还原4K画面中的更多细节。值得一提的是，极米RS Pro 2支持同类4K投影少有的光学变焦功能，确保无损缩放画面，侧投依旧清晰。还内置GMAX 无损4K片库，用户可以轻松找到喜欢的4K电影。还有远程缓存技术搭配128G超大存储空间，全链路加持带来真正的4K画质体验。在看球之际，就连赛场球员的面部表情等细节之处都可以清晰的呈现在眼前。

除了提供4K物理显示，其内置的画质引擎X-VUE 2.0也进行了全面升级，比如更智能的环境光自适应，无论白天还是夜晚看球赛，投影都可以智能感应环境光线从而调整画面到最佳的光源亮度;针对4K片源的AI画质增强功能，自动识别观看内容类型，从而AI调教到最佳的画面风格;以及支持侧投的120Hz MEMC至臻运动补偿，在观看球赛之际，可以减少画面的抖动，运动画面更加生动流畅。

家庭影院级的听感体验，极米RS Pro 2投影搭载哈曼卡顿R环专利原厂音响，配备DTS Studio Sound虚拟环绕音效，即使没有外接专业音响设备，也能够营造出到被层层音浪包裹的环绕立体声效果，用极米RS Pro 2看世界杯，让你一秒穿越到比赛现场，在家也能跟现场球迷一起为喜欢的球队呐喊助威～

极米机器视觉系统，通过空间感知和画面自适应算法Pro，保证画面质量的同时，提升画面自适应能力和校准的精度，做到即开即用。智能识别投影区障碍，优先通过光学变焦无损缩放画面，在更合适的投影面，带来更接近原始画面的体验;全自动梯形校正技术再次升级，侧投也清晰，随手一放即可享受方正大屏画面;还有光学幕布对齐，自动识别幕布区域，优先触发光学变焦将画面铺满幕布，告别繁杂的手动调试。

在护眼方面，极米RS Pro 2做到了软硬结合的双重护眼。投影通过了德国莱茵TUV硬件级低蓝光认证，硬件级别滤除有害蓝光，护眼的同时画面也不偏色。更有过滤蓝光模式，专属优化滤除更多蓝光，护眼更进一步。同时，还有防射眼保护的功能，当孩子走到投影画面边缘处，光线即刻变暗，呵护儿童双眼，日常使用也更加放心。》》超值购机传送门《《

作为家用智能投影行业的领军企业，近年来极米科技不断突破极限、追求极致，针对传统投影的痛点进行高投入的持续研究，为市场和用户带来多款优质投影产品，并受到广大用户的喜爱与认可。

根据IDC最新发布的《2022年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2022上半年中国投影机市场总出货量234.7万台，同比增长3.4%。其中极米出货量和销售额均稳居第一，市场份额21.1%，超过第二名到第四名的总和。由此也可见极米投影在行业和市场的受欢迎程度。

以上推荐的两款家用智能投影可以说是极米品牌的旗舰高端系列产品。对于日常观影、观看球赛来说，极米H5和极米RS Pro 2绝对可以满足你的使用需求。