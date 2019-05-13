夏普LCD-60SU875A报价12599元 带票 送 壁架 免安装

Yesky天极新闻

夏普LCD-60SU875A特有新煌彩技术，使影像信号、区域驱动背光、背光功率自动匹配，从而让电视黑场更黑、亮场更亮。

安卓智能操作系统，支持手机无线投屏，手机端影视剧资源只需轻轻一点投到大屏观看，视界大有不同。可完美支持安卓设备，苹果设备。

嵌入AudioEngine LSI by YAMAHA音域扩张修复技术，重建缺失破损的音元素，搭载发烧级Dolby Audio与DTS2.0+Digital Out，支持7.1声道高清内容解码，创造细节丰富的声场，更能与客厅场景发声共鸣，发挥身临其境的立体环绕声场。

支持HDR10和DOLBY VISION HDR，使亮部细节丰富，暗部灰阶准确，从而让用户感受到更多的细节，带来更丰富的色彩，更广的色度范围，更鲜明的对比，画面景深立体感骤现。

【品牌】： 夏普

【产品型号】：夏普LCD-60SU875A

【产品价格】：12599元 带票 送 壁架 免安装

【公司名称】 ：博瑞恒远(北京)科技有限公司

【联系人】 ：王鑫 刘佳

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