家电周看点：海尔作为全球唯一物联网生态品牌蝉联百强/方太全新母婴级净水机上市

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

助力行业发展 京东方发布全球首个电子标签物联网应用国际标准;海尔四度蝉联唯一物联网生态品牌，进一步展现其品牌优势与活力;方式推出全新一代母婴级净水机，进一步引领高端净水行业发展;LCD面板价格跌至新低 为应对风险面板厂商积极调整布局

京东方发布全球首个电子标签物联网应用国际标准

新鲜事：近日，由京东方牵头制定的(《物联网-电子标签系统的物联网应用》)通过国际物联网权威标准组织ISO/IEC JTC1 SC41正式发布。

据了解，早在2017年，京东方以电子标签为切入口强势布局零售市场，2018年3月，京东方完成对法国电子标签巨头SES-ImagotagSA公司的收购。作为业界先进的零售物联网方案提供商，京东方的智慧零售物联网解决方案由“硬件产品+软件平台+场景应用”所组成，可大大提升线下零售企业的运营效率，目前其智慧零售解决方案已服务全球超过250家知名零售商。此次全球首个电子标签系统物联网应用国际标准的发布，为行业发展和技术升级带来了标准支撑，同时也彰显牵头人京东方在智慧零售市场的硬实力。数字化经济快速发展的背景之下，国产厂商也在进一步崛起。

海尔作为全球唯一物联网生态品牌蝉联百强

新鲜事：近日，全球品牌数据与分析公司凯度集团发布了“2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜，其中，海尔连续四年作为全球唯一物联网生态品牌上榜，品牌价值实现逆势增长，位居全球第63名。

从2018年全球首创提出生态品牌，到2019年正式开启生态品牌战略阶段，自此海尔开辟了生态品牌的全新赛道，引领物联网时代发展道路的发展。事实证明，成功转型为物联网生态品牌的海尔无疑走在了一条正确的道路之上，通过打造高端品牌、场景品牌和生态品牌三级品牌体系，实现从产品到场景、生态的升级，以生态共创满足不断迭代的用户需求。在全球市场承压的大环境之下，海尔生态品牌成为增长的新引擎，进一步展现了其品牌的优势和活力，同时也为市场创造了物联网经济之下的新品牌范式。

方太推出全新一代母婴级净水机

新产品：6月15日，方太通过线上直播形式发布2022年净水新品，正式推出方太母婴级净水机迭代产品创新HR7。

据了解，方太HR7婴级净水机新品搭载了全球首创的NSP选择性过滤技术、 全程除菌、集成一体化设计，赋予健康饮水的全新体验。为了实现真正的定向选择性过滤，方太成功研发出的能够净化出天然矿物质好水的NSP选择性过滤技术，实现了净水基础领域的跨越式创新。同时，纳米厚膜即热科技的加持，保证了HR7净水机饮水的鲜活即热，此外，全程除菌技术也让日常饮水更加健康放心。全新一代母婴级净水机的上市，进一步丰富了家庭饮水场景，带来更加品质健康的生活新体验。作为高端厨电品牌，方太在净水行业做出了创新式突破，将进一步引领着高端净水行业发展。

LCD面板价格跌至新低

新鲜事：TrendForce集邦咨询最新研报表示，LCD电视面板报价受到品牌采购量持续下修影响，大部分尺寸价格已跌至历史新低点。数据显示，6月上旬32英寸与43英寸面板下跌约 5~6 美元;55 英寸下跌约7美元;65英寸及75英寸同样面对产能过剩的压力，下跌12~14美元。

在历经价格高速增长之后，自2021年下半年伊始，LCD TV面板价格持续下跌，进入6月份，液晶面板价格跌至历史低点。面对LCD电视价格持续下跌的风险之下，三星、LG显示韩国面板厂商决心推出液晶面板市场。与此同时，TCL华星、京东方等国产面板厂商也都在积极调整业务方向，通过主动控制产量，减少LCD TV面板产能占比，积极布局OLED等中高端产线，寻求新的利润的增长空间。在终端需求跌至低点的市场环境之下，减少产能，布局高端产线已经是大势所趋。