Ë«ÊÖ½â·Å²»Ö¹Çå½à¡°½øÐÐÊ±¡± Ê¯Í·G10SÒ»Õ¾Ê½°üÀ¿µØÃæÇå½à¹¤×÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿°éËæ×Å¼¼ÊõµÄ²»¶Ï¸ïÐÂÒÔ¼°¹¦ÄÜµÄ²»¶ÏÍêÉÆ£¬É¨µØ»úÆ÷ÈËÒÑÈ»Íê³ÉÁË´Ó¡°µ¥É¨¡±µ½¡°É¨ÎüÍÏÒ»Ìå¡±µÄÉý¼¶£¬µØÃæÇå½àµÄ¹ý³ÌÒ²¸²¸ÇµÃ¸üÎªÈ«Ãæ¡£¶ø½üÄêÀ´ÔÚ¡°½øÒ»²½½â·ÅË«ÊÖ¡±µÄÓÃ»§ÐèÇóÇý¶¯ÏÂ£¬×ÔÇå½à¹¦ÄÜÖð½¥³ÉÎªÉ¨µØ»úÆ÷ÈËµÄÖ÷Á÷ÅäÖÃ¡£Ïà¹ØÊý¾ÝÍ³¼Æ£¬½ØÖ¹ÖÁ2022Äê6ÔÂ£¬¾ß±¸×ÔÇå½à¹¦ÄÜµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÏßÉÏÊÐ³¡ÁãÊÛ¶î·Ý¶îÒÑ¾³¬¹ý°Ë³É¡£
ÔçÇ°£¬É¨µØ»úÆ÷ÈËÐÐÒµÍ·²¿Æ·ÅÆÊ¯Í·¿Æ¼¼·¢²¼×îÐÂÆì½¢²úÆ·¡ª¡ªÊ¯Í·×ÔÇå½àÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈËG10S¡£³ýÁËÓµÓÐÍÏ²¼×ÔÇå½à¹¦ÄÜÒÔÍâ£¬Ê¯Í·G10SËùÅä±¸µÄ7ºÏÒ»¸ßÄÜ»ùÕ¾»¹ÄÜ¹»ÊµÏÖ×Ô¶¯¼¯³¾¡¢×Ô¶¯²¹Ë®¡¢»ùÕ¾×ÔÇå½à¡¢×Ô¶¯ÒÖ¾ú¡¢×Ô¶¯ºæ¸É¡¢×Ô¶¯ÉÏÏÂË®µÈ¹¦ÄÜ¡£¼ÓÒÔ»úÆ÷ÈË±¾ÌåÇ¿´óµÄ¡°É¨ÎüÍÏ¡±ÐÔÄÜ£¬Ê¯Í·G10S²»¶ÏË¢ÐÂ×ÅÉ¨µØ»úÆ÷ÈËµÄÌåÑé¡°ÉÏÏÞ¡±£¬½øÒ»²½½â·ÅÁËÓÃ»§Ë«ÊÖ¡£ÏÂÃæÓë´ó¼ÒÒ»Í¬ÁË½â£¬Õâ¿îÊ¯Í·G10SÊÇÈçºÎÒ»Õ¾Ê½°üÀ¿µØÃæÇå½à¹¤×÷¡£
Ë«¶¯Á¦Çå½àÄ£×é ÍÏ²¼»ùÕ¾Ò»²¢Çå½à
ÔÚ¡°ÃâÊÖÏ´¡±¡¢¡°ÎÞ½Ó´¥¡±µÄÐèÇó±í´ïÖ®ÏÂ£¬ÍÏ²¼×ÔÇå½à³ÉÎª¡°½â·ÅË«ÊÖ¡±µÄÖØÒªÂä½Åµã¡£Óë±»¶¯Ê½Ä¦²ÁÇå½à²»Í¬µÄÊÇ£¬Ê¯Í·G10SµÄ7ºÏÒ»¸ßÄÜ»ùÕ¾´îÔØÁËË«¶¯Á¦Çå½àÄ£×é£¬ÔÚÍÏ²¼×ÔÇå½à¹ý³ÌÖÐÊ×ÏÈÍ¨¹ý¾Å¿×Çå½àÄ£×é¾ùÔÈÅçÈ÷ÇåË®À´ÈóÊªÍÏ²¼;È»ºóÄ£×éÉÏµÄ¸ßËÙ×ÔÇå½àË¢ÒÔ600×ª/·ÖÖÓµÄÆµÂÊÌùºÏÍÏ²¼±íÃæ¿ìËÙÄæÏòÐý×ª£¬¶à´ÎÍù¸´Çå½àÒÔË¢³ýÍÏ²¼ÉÏµÄÎÛ×Õ;×îºóÔÚÇåË®Ë¢Ï´ÍÏ²¼µÄÍ¬Ê±£¬ÅäºÏµ¯ÐÔ¼ÓÑ¹¹ÎÌõ£¬Ç¿Á¦¹Î¾»ÍÏ²¼ÉÏµÄÎÛË®£¬Ê¹ÍÏ²¼Ï´¾»ÂÊ´ïµ½95%¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔÚÍÏ²¼½øÐÐ×ÔÇå½àµÄ¹ý³ÌÖÐ£¬»ùÕ¾Ò²ÄÜ¹»Í¬²½½øÐÐ×ÔÇå½à¡£ÄÚÖÃµÄ¹ÎÏ´½á¹¹»áÒ»²¢ÇåÀí»ùÕ¾ÇåÏ´²Û£¬½«Ô±¾¸½×ÅÔÚÍÏ²¼ÉÏµÄ¹ÌÌåÔàÎÛ»ØÊÕµ½ÇåÏ´²ÛÂËÍøÖÐ¡£Í¬Ê±£¬ÇåÏ´²ÛÂËÍøµÄË«²ãÉè¼Æ½öÄÜ¹»¹ýÂËµô´ó¿ÅÁ£À¬»ø£¬Ò²ÄÜ±ÜÃâÏ¸Î¢»Ò³¾³ÁµíÖÁ»ùÕ¾µ±ÖÐ£¬¼«´ó½µµÍÁË»ùÕ¾ÈÕ³£Î¬»¤ÄÑ¶ÈºÍÆµÂÊ¡£
27000Pa³¬Ç¿ÎüÁ¦ 60Ìì×Ô¶¯¼¯³¾
ÔÚÇ°´úÊ¯Í·G10µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ê¯Í·G10SÕâ´Î»¹ÔÚ»ùÕ¾¶àÅä±¸ÁËÒ»¸ö¼¯³¾Í°£¬ÊµÏÖ×ÔÇå½àÓë×Ô¼¯³¾µÄË«ÁÏ¼¯³É¡£¼¯³¾Í°ÄÚ´îÔØÁËË«·ç»ú¼¯³¾Éè¼Æ£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖË«Î¬·çÂ·£¬ÒÔ27000PaµÄ³¬Ç¿ÎüÁ¦¿ìËÙÇåÀí³¾ºÐ£¬³¾ºÐÄÚ²¿µÄ¡°ËÀ½Ç¡±²¿Î»Ò²ÄÜµÃµ½ÓÐÐ§Îü¸½¡£
³¾´ü²ÉÓÃÁË¡°Ë«²ãÔ¤·ÖÀë·ÀÕ³²ã+Ë«²ãÎ¢Ã×¼¶¹ýÂËÈÛÅç²ã+¿¹¾ú·ÀÃ¹²ã¡±µÄ¡°4+1¡±¸´ºÏ²ÄÖÊ£¬¶Ô»Ò³¾¡¢·Û³¾µÈ¹ýÃôÔµÄ¹ýÂËÐ§ÂÊ¸ß´ï99.5%¡£³¾´ü2.5LµÄ´óÈÝÁ¿ÄÜ¹»Âú×ã60ÌìÒ»»»£¬»¬¶¯Ê½³¾´ü¿ÚÃÜ·âÉè¼ÆÄÜÈÃÓÃ»§ÔÚ¸ü»»Ê±²»»áÅªÔàË«ÊÖ£¬¶øÇÒÃ»ÓÐÑï³¾Â©»ÒµÄ·³ÄÕ¡£
È«Á´Â·ÒÖ¾ú ½à¾»°²ÐÄÊØ»¤
ÎÒÃÇÔÚ½øÐÐµØÃæÇå½àÊ±£¬ÍùÍù»áºöÊÓ¶ÔµØÃæ²ÐÁôµÄÏ¸¾ú½øÐÐÉî¶ÈÇå½à£¬¼´Ê¹ÎÛ×Õ±»´¦Àí¸É¾»ÁË£¬µ«ÊÇ¿´²»¼ûµÄÏ¸¾úÒÀ¾É´æÔÚ£¬¶ÔÎÒÃÇµÄ½¡¿µ´øÀ´Ç±ÔÚÍþÐ²¡£Ê¯Í·G10S»ùÕ¾ÄÚµÄÇåË®Ïä£¬ÌØ±ðÅäÖÃÁË»ºÊÍÒøÀë×ÓÄ£¿é£¬»áÁ¬ÐøÊÍ·ÅÒøÀë×Óµ½ÇåË®ÖÐ£¬Ëæ×ÅÇåÉ¨µÄ½øÐÐ£¬ÒøÀë×Ó½«²»¶Ï×ªÒÆÖÁµØÃæºÍÎÛË®Ïä£¬²»½öÄÜ¹»ÓÐÐ§È¥³ýµØÃæÏ¸¾ú£¬¶øÇÒÄÜ¹»ÊµÏÖÔÚÇåË®´æ´¢¡¢Ï´ÍÏ²¼¡¢ÎÛË®»ØÊÕµÄ¹ý³ÌÖÐ£¬ÊµÏÖÈ«³ÌÓÐÐ§ÒÖ¾ú¡£
´ËÍâ£¬Ê¯Í·G10SµÄÍÏ²¼»¹Ìí¼ÓÁËÒøÀë×Ó¿¹¾ú²ÄÖÊ£¬¿¹¾úÂÊ¸ß´ï99.99%¡£ÍÏ²¼³¤ÆÚÊ¹ÓÃºóÒÀÈ»ÄÜ¹»ÓÐÐ§ÒÖÖÆÏ¸¾ú×ÌÉú£¬¼õÉÙ²úÉúÒìÎ¶¡£
Ç°Õ°ÐÔÄ£¿é»¯Éè¼Æ µØÃæÇå½à¡°Ç°ºó¶Ë¡±µÄ¹¦ÄÜÔÙÍØÕ¹
³ýÁËÌáµ½µÄ×Ô¼¯³¾¡¢ÍÏ²¼×ÔÇå½à¡¢×Ô¶¯ÒÖ¾úµÆ¹¦ÄÜ£¬Ê¯Í·G10S»¹Í¨¹ýÇåË®Ïä¡¢ÎÛË®ÏäÍâÖÃµÄÇ°Õ°ÐÔÉè¼Æ£¬Îª»úÆ÷ÈËÔöÌíÁË¿ÉÑ¡ÅäµÄÉÏÏÂË®¹¦ÄÜ£¬Ë®ÏäÍâÖÃ·½±ãÍâ½ÓË®¹Ü£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖÇåË®Ïä×Ô¶¯²¹Ë®¡¢ÎÛË®Ïä×Ô¶¯ÅÅË®£¬½øÒ»²½½â·ÅÁËÓÃ»§µÄË«ÊÖ£¬ÈÃÊÖ¶¯ÎªË®Ïä»»Ë®³ÉÎªÁËÀúÊ·¡£
´ËÍâ£¬ÉÏÏÂË®Ì×¼þ»¹ÄÚÖÃÁËÇå½àÒº´¢´æ²Ö£¬Ò»´Î¿Éµ¹Èë1LÇå½àÒº£¬Ì×¼þÄÜ¹»¿ØÖÆÃ¿´Î°´1:200µÄ±ÈÀý×Ô¶¯Í¶·Å£¬Çå½àÒºÒ»Äê½öÐèÌí¼ÓÁ½´Î£¬·Ç³£·½±ãÊ¡ÐÄ¡£
²»½öÈç´Ë£¬Ê¯Í·G10S»¹¿ÉÑ¡Åä×Ô¶¯ºæ¸É¹¦ÄÜ¡£ÖÇÄÜºæ¸ÉÌ×¼þ²ÉÓÃÁËÌØ±ð¶¨ÖÆµÄ¸ßËÙÀëÐÄ·ç»ú£¬ÒÔ3160×ª/·ÖÖÓµÄÇ¿¾¢·çÁ¦¿ìËÙ´ø×ßÍÏ²¼Ë®·Ö£¬¼ÓÒÔÅäºÏµ××ù26¿×³ö·çÉè¼Æ£¬¸ü¿ìºæ¸ÉÍÏ²¼£¬ÍÏ²¼ºæ¸ÉËÙ¶È½Ï×ÔÈ»ÁÀ¸ÉËÙ¶È¿ìÊý±¶ÒÔÉÏ¡£
´Ó´¿É¨Ê½µ½É¨ÍÏÒ»ÌåÔÙµ½×ÔÇå½à£¬É¨µØ»úÆ÷ÈË¹¦ÄÜ²»¶ÏµÄµü´ú¸üÐÂ£¬½«É¨ÎüÍÏÖ®ºó×ÔÇå½à¡¢×Ô¼¯³¾¡¢×Ôºæ¸ÉÄËÖÁÉÏÏÂË®µÈ¶à¸ö²½Öè¹¦ÄÜ¼¯ÓÚÒ»Ìå£¬½â·ÅÁËÓÃ»§Ë«ÊÖµÄÍ¬Ê±Ò²Éý¼¶ÁËÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÔÚÎ´À´£¬ÆÚ´ýÉ¨µØ»úÆ÷ÈË¸øÓèÎÒÃÇµÄ¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â