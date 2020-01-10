CES2020：创维厨电展示挂式薄镜屏AI油烟机

作者：老谢

【天极网家电频道】2020年1月7-10日，CES2020国际消费电子展在美国拉斯维加斯举行。CES是科技界一年一度最大盛事，全球知名消费电子及家电企业都会在这个舞台上展示最新技术和产品。创维参加了这次CES展会，旗下最新AI厨电包括薄镜烟机、燃气灶、热水器等产品吸引了不少与会者关注。



CES2020：创维展区

创维为厨电专门设立了一个独立展区，展示了挂式抽油烟机和智能灶具，嵌入式的洗碗机和消毒柜，反渗透直饮机和厨下净水器、电热水器和燃气热水器，台式洗碗机、茶吧机等，完整地展示了厨房应用场景。



CES2020，创维厨电独立展区

AI油烟机薄镜系列是创维厨电这两年的明星产品，这次CES上创维也展示了一款重磅新品――创维挂式薄镜屏物联升级款。它一改以往传统抽油烟机形象，采用超薄机身设计，还具备大吸力、免拆洗、自清洁等功能。



创维厨房

还有一块13英寸的智能大屏，内置AI智能系统，可用语音、手势等方式操控，用户可以通过语音控制来播放音乐与视频，还实现智能厨房电器物联交互，提升了用户体验。用户可以自己查阅菜谱，系统也会根据用户消费烹饪习惯推荐个性化菜谱。



创维挂式薄镜屏AI油烟机

创维在CES2020上的展区地址是LVCC SOUTH HALL 1,20206，有兴趣的朋友可以到现场体验。