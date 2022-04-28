创维集团2022第一季度营收108.90亿元增长9.5%，新能源业务增长878.1%

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【天极网家电频道】4月27日，创维集团有限公司(股票代码：00751.HK)发布了截至2022年3月31日止三个月未经审核的业绩报告。报告期内，创维集团实现营业额人民币108.90亿元，较去年同期99.43亿元增长9.5%;整体毛利率为16.4%，溢利为1.70亿元。

截至2022年3月31日，公司的现金状况(包括银行结余及现金，已抵押及受限银行存款)为人民币119.50亿元，财务状况健康。董事会已批准，在合适的市场条件下，公司将会动用现金进行股份回购。

报告期内，中国大陆市场的营业额为人民币73.61亿元，较去年同期的人民币62.47亿元增加17.8%;海外市场的营业额为人民币35.29亿元。

报告期内，集团毛利率较去年同期轻微下跌，主要由于环球供应链受疫情影响，上游材料如铜、IC等价格仍处于较高水平，拉低了智能电视、智能系统技术及智能电器等产品毛利率。另外新业务如光伏产品正处于急速发展阶段，毛利率相对低于集团平均水平。

新能源业务大幅增加，确立「互联网+光伏+惠民金融」商业模式

「十三五」以来，中国政府对环保和新能源的政策导向明确。面对巨大的市场潜力，创维集团积极考虑进入清洁能源行业。截至2022年3月31日止三个月，集团新能源业务收入录得人民币15.16亿元，较去年同期的人民币1.55亿元大幅增加878.1%。

其中，集团顺应了现代能源、智能制造和数字科技融合发展的大趋势，以户用光伏为开端，为电站开发、设计、建设、运营、管理、咨询服务等一系列环节提供完整解决方案，并且以能源物联网为依托，搭建智慧清洁能源全流程资产开发建设运营管理平台。

于本期，集团的分布式光伏电站装机总量规模仍为行业龙头之一，已实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站新增超过20,000户。此外，集团已与金融机构合作，为建设光伏电站提供融资租赁服务，致力发展为从金融、安装到售后的一站式解决方案提供商，确立「互联网+光伏+惠民金融」的商业模式。

未来，集团将致力于布局综合新能源发展，立足户用光伏业务，逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务，逐步发展成为用电侧清洁能源产业互联网的行业领导者。

多媒体业务保持韧性，「硬件+内容」产业布局受青睐

报告期内，集团的多媒体业务的营业额录得人民币51.84亿元。

其中，智能电视系统产品在中国大陆市场的营业额录得人民币22.52亿元。由于持续受到新冠肺炎变种病毒奥米克戎(Omicron)侵袭，本集团于中国大陆市场的销售量同比下降6.6%。本集团将继续对销售策略作出相应变化，把重心转移至OLED等高端电视产品，调整销售单价，以提高市场占有率。

智能电视系统产品于海外市场的营业额为人民币16.59亿元。报告期内，受到海运价格高企、货物运输严重受阻等诸多不利因素影响，海外市场的销售量同比下降18.9%。为应对疫情影响，本集团将继续优化各国的客户及销售渠道，并积极扩展电商业务，以降低疫情持续肆虐对线下业务的负面影响。

报告期内，集团酷开系统的互联网增值服务收入录得人民币3.70亿元。截至2022年3月31日止，酷开系统在中国市场累计覆盖智能终端逾1.28亿台。本集团「硬件+内容」的产业布局得到互联网企业的青睐，深圳市酷开网络科技股份有限公司先后获得了北京爱奇艺科技有限公司、腾讯控股有限公司的关联公司及百度控股有限公司的关联公司投资。

受新冠肺炎疫情影响，中国市民均减少外出，留在家中观看电视时间大幅增加，因此，内容营运业务及酷开系统的活跃用户收入均录得持续增长。

智能系统技术、智能电器业务持续扩张，现代服务业业务有序推进

截至2022年3月31日止三个月，集团的智能系统技术业务的营业额录得人民币27.50亿元;较去年同期的人民币22.60亿元增加人民币4.90亿元。其中，于中国大陆市场的营业额录得人民币17.53亿元，较去年同期的人民币14.77亿元增加18.7%。于海外市场的营业额为人民币9.97亿元，较去年同期的人民币7.83亿元增加27.3%。

智能电器业务的营业额录得人民币9.91亿元;较去年同期的人民币9.61亿元增加3.1%。其中，在中国大陆市场的营业额录得人民币7.41亿元，较去年同期的人民币5.91亿元增加25.4%。海外市场的营业额为人民币2.50亿元。

现代服务业业务在中国大陆市场的营业额录得人民币3.38亿元，较去年同期的人民币3.37亿元增加0.3%。未来集团仍然重点投入资源以整合各项现代服务业业务，务求加强供应链管理，推进与主要供应商的战略合作以提供多元化服务予客户并持续优化现代服务业各项产业，包括金融服务业、大物流服务业、供应链业务、对外贸易、园区物业经营、园区建设开发等专业化队伍。

2022年，创维集团董事会定位为「加快转型发展年」，积极推进智能化、精细化、国际化三大战略，扩大在多媒体、智能系统技术、智能电器、新能源及现代服务业五大业务板块上精耕细作，坚持创新思维和发展模式，进一步推动信息化建设、控制成本、提升效率，积极促进制造业向现代服务业、硬件业向软件业、终端产品向智能系统三大转型。在稳固家电行业领先优势的前提下，持续发掘如光伏业务、创投业务、产业园开发及物流业务等强势项目。

创维集团也将全力开拓海外市场，重点开拓表现良好的印度、东南亚、非洲市场及持续开发欧洲与拉丁美洲市场，加强营销渠道布局和投入，推进创维旗下三大品牌(SKYWORTH创维、Coocaa、Metz)产品和OEM业务的协同发展，努力实现海外业务快速增长。