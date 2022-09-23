BRAVIA XR年度4K旗舰 索尼新品Mini LED电视X95EK不再遥不可及

作者：Lord_ViTa

2022年6月，索尼中国举行线上发布会，公布了2022年智能电视国行新品阵容，其中包括顶级的画谛系列8K Mini LED电视Z9K与QD-OLED电视A95K，4K Mini LED旗舰X95EK，以及4K全阵列背光液晶电视X90K/X91K等等。BRAVIA XR新品全系搭载经过升级的XR认知芯片，结合多项画质与音频调校技术，呈现索尼本年度最高水平的音画效果。

此外，型号中带有“E”的电视产品均搭载了BRAVIA摄像头与相关功能，为用户提供多样化的交互方式和场景适配能力，包括AI环境感应调节Pro、AI语音操控、智能互联、远程视频通话等。

经过此次年度改款换代，新品索尼电视的配置与价格均有相应提升，除“画谛”系列以外，4K Mini LED旗舰电视X95EK也具有高达16999-31999元的标价，分别对应65-85英寸三种尺寸版本。考虑到同期也有TCL、海信等国产电视品牌推出了数款性能优异的Mini LED产品，在质价比“内卷”的行业现状中索尼无疑面临挑战。

就X95EK这款电视产品本身来看，它具备相当不错的素质，全系均采用高对比度的4K120Hz软屏，拥有95%DCI-P3广色域，使用Mini LED作为背光源并配备432个背光分区(65英寸)，屏幕峰值亮度可达1400nit。SoC方面依旧使用联发科MT5895(S900)搭配4+64GB内存，配有双满血HDMI 2.1接口与USB 3.0接口。在独立画质芯片――XR认知芯片及XR特丽魅彩Pro、XR对比度增强旗舰版等画质控制技术的优化下，有效增强黑色层次、亮度和原生对比度，并拓宽色域，呈现更接近真实、更具立体感的画面。带有双低音炮的多声道屏幕声场，通过精准的声音带给用户更强的临场感。

总体而言，在纯硬件参数方面X95EK相比同期的X11等产品可能稍逊一筹，但借助于索尼品牌效应、画质算法、硬件生态等独家优势，它依然能在高端智能电视市场占据一席之地。

最近关于这款X95EK，以及同期的其它索尼BRAVIA XR电视产品都有一个有趣的趋势，那就是部分渠道经销商开始进行较大幅度的降价促销。据不完全统计，当前65英寸X95EK部分经销商标价已经下降至11000-12000元，变化幅度达5000元;发布售价高达31999元，达到“画谛”系列水平的85英寸X95EK电视，当前在部分渠道标价为23000元左右，可以说是“打骨折”。

值得一提的是，定位更主流的索尼X90K也有不同尺寸不同程度的优惠，有兴趣入手索尼电视的消费者可以继续关注。