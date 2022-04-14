三星显示已开始开发更薄的QD-OLED面板

作者：饶玉

【天极网家电频道】据TheElec报道，三星显示已开始开发更薄的量子点 (QD)-OLED 面板。消息人士称，其目的是将玻璃基板的使用量从目前的两层减少到一层。他们表示，如果三星显示面板成功，新版QD-OLED也将是可卷曲的。

一直以来，各方面的信息都指出三星的QD-OLED在工艺上比LG的W-OLED更为复杂，所以成本也更高。目前三星生产的QD-OLED面板，三星希望能改变QD色彩转换层的流程，将QD颜色转换层喷墨打印在蓝色OLED封装层上，而不是在玻璃基板上进行QD色彩转换层的封装工艺。如果最后项目成功了，将降低成本且简化工艺。

此前，据外媒报道，三星显示将于2021年开始量产QD-OLED面板，公司计划从2021年第一季度开始试生产QD-OLED面板，并从2021年第二季度开始量产。从LCD转向QD-OLED是三星显示器公司在未来几年应对高端电视市场的战略决策，当下，QD-OLED作为下一代高清电视技术正在崛起。

据三星显示器称，QD-OLED将有更明亮和更广泛的色彩表现，深黑色，快速响应和宽视角。它还能减少视觉上的不适感。

而关于QD-OLED显示技术，就本质上来说QD-OLED还是OLED。QD-OLED显示面板将OLED完美的黑色、无限的对比度等特性与量子点LED电视的优势相结合，将白光OLED替换成蓝光OLED，用于激发量子点材料，做到画面亮度以及画面色彩、色域范围的进一步提升。在保持高亮度的同时不会损失饱和度，可以说是QD- OLED最大的优势。

康宁近日表示，已将其 Astra Glass 供应给三星显示器，用于量子点 (QD)-OLED 面板。每个 QD-OLED 面板使用两片玻璃：一张用于薄膜晶体管，另一张用于 QD 层。三星显示器的QD-OLED面板将用于三星电子和索尼生产的电视以及戴尔的显示器。