一周家电看点：方太线上举办2022旗舰新品上市发布会/欧瑞博发布语音屏MixPad 7

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

华为推出新一代全屋智能解决方案及中控屏、智能门锁等一系列智能家居新品，打造更加完美的全屋智能生态体验;方太线上举办2022旗舰新品上市发布会，推出集成烹饪中心全隐升降系列、全新一代洗碗技术高能气泡洗、嵌入式洗碗机G1、折叠灶等一系列新品及新科技;海信真空冰箱发布真空休眠二代新品，构建智慧饮食新生态;欧瑞博发布全新家居智能语音屏MixPad 7，突单品局限带来更加舒适智能的全屋智能生态体验。

方太线上举办“大隐于智 翩然而至”2022旗舰新品上市发布会

新产品：3月16日，方太以线上直播形势举办2022旗舰新品上市发布会。会上，方太发布了集成烹饪中心全隐升降系列、集成烹饪中心Z系列、全新一代洗碗技术高能气泡洗、嵌入式洗碗机G1、折叠灶等一系列新品及新科技。

点评：作为厨电行业的领先企业，方太二十余年来始终专注于高端厨电领域，致力于为追求高品质生活的人们提供优质的产品和服务，让千万家庭享受更加幸福安心的生活。除了在本次发布会上带来的方太带来的集群式产品，方太发布的全新一代高能气泡洗技术也备受关注。据了解，全新一代高能气泡洗的灵感来源于火箭，让方太洗碗机产品的技术内涵更为硬核，同时，也让我们感受到了方太的科技创新实力。

华为全屋智能及全场景新品春季发布会如期而至

新产品：华为全屋智能及全场景新品春季发布会于3月16日晚正式到来。会上，华为推出新一代全屋智能解决方案，以及包括首次搭载HarmonyOS的智能中控屏、华为3D智能门锁、全屋Wi-Fi、照明系统等一系列智能家居硬件。

点评：在华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，余承东在开场便带来了新一代华为全屋智能解决方案及多款智能硬件产品。在发布会中，华为还表示全屋智能2021年已完成50城50家门店的建设，今年将完成500家门店覆盖，用户可以在自己居住的城市享受到全屋智能带来的便捷服务。可以看到，华为基于鸿蒙OS之上，将全屋智能生态构想一步步趋向完美，未来，我们也将期待华为全屋智能逐渐落地家庭之中。

海信真空冰箱发布真空休眠二代新品

新产品：3月17日，海信真空冰箱正式发布了休眠二代系列新品，新品冰箱通过在智能化的加持之下对食材进行场景化管理，从内到外进行全方位升级满足当前用户对于健康冰箱的需求，同时，也正式开启真空加智能的冰箱新时代。

点评：空冰洗等传统大件家电产品，已经成为当代家庭中不可或缺的存在。而随着消费不断升级，更加智能健康化的产品成为消费者新的诉求。对于冰箱产品而言，用户对于其需求不仅仅局限于单一的食物存储空间，而是对冰箱的保鲜效果、智能控制等等方面提出更多要求。而本次的海信真空冰箱休眠二代产品，通过使用场景打造智能食材管理方案，解决用户智能菜谱、食材管理、远程设定、一键购物等冰箱使用功能及痛点，以用户消费需求为核心，为万千家庭带来智能化冰箱产品解决方案。

欧瑞博发布全新7寸家居智能语音屏MixPad 7

新产品：3 月17 日，欧瑞博发布首款7寸支持 Matter 协议的家居智能语音屏MixPad 7，以科技与美学实力颠覆全屋智能市场，引领行业发展新趋势。

点评：作为专注于智能家居产品和服务的创新型企业，欧瑞博自2018年发明MixPad开始，4年来欧瑞博连续发布了9款智能语音屏旗舰产品。最新发布的MixPad 7是行业内首款支持Matter协议的家居智能语音屏，产品内置红外遥控器，可以轻松控制所有家电，满足所有户型的大部分独立空间场景需求。MixPad7突破智能家居单品智能、初阶场景等局限，为用户带来更加智慧舒适的全屋智能生态体验。