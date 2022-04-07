三星家电2022年新品发布 延伸家的边界打造艺术感和个性化家居氛围

作者：高志伟

【天极网家电频道】4月7日，三星举办了以“科技・艺术・家”为主题的2022年家电新品发布会，三星2022 Neo QLED系列电视、包括The Freestyle三星随享智能投影仪在内的Lifestyle系列电视，以及包括冰箱、衣物护理机、吸尘器的三星BESPOKE HOME全系产品亮相。在本次发布会上，三星通过家电产品矩阵介绍了三星对于科技、艺术、家之间关系的理解和洞察，极具设计感、现代感、科技感和独特体验的家电新品，能够自然融入多彩缤纷的加装环境中，不仅符合用户搭载整体家居、家装方案的选购趋势，也展现了一种未来家的概念。

Neo QLED 8K光质量子点电视QN700B

三星对Neo QLED 8K系列产品进行升级与扩充，推出Neo QLED 8K光质量子点电视QN700B，同样采用三星量子点Mini LED背光技术。相比去年的产品，新品背光源的亮度等级从12 bit升级为14 bit，带来更丰富的画面细节。另外，QN700B的量子点矩阵技术增加了自适应光路控制，可根据不同的画面特征自适应并对背光进行调节，更好地还原真实画面。

新品搭载的Neo量子点8K处理器集成AI深度学习算法，可以对画面进行分析和雕琢，带来影像增强效果。音效方面，三星Neo QLED 8K系列产品搭载的杜比全景声、音画追踪技术以及与三星条形音响设备协同适配的“Q交响乐”技术, 能够打造3D环绕音效，营造更具沉浸感代入感的观看体验。

Lifestyle系列突破边界

本次三星发布的众多新品中，要说笔者印象最深刻的应该就是Lifestyle系列，其中又以The Freestyle三星随享智能投影仪最具代表性。The Freestyle能够支持1080P分辨率、最高100英寸投影画面、自动梯形校正、自动调平、自动对焦等功能，用户可以很快捷、方便的在不同使用环境下投射清晰地16:9画面。同时，底部采用了180°旋转支架，可以根据喜好选择画面投影方位，从而无论是坐在客厅还是躺在床上都能有更舒适的观看体验。音质方面，The Freestyle拥有5W全方位扬声器。

这款投影仪最大的特色在于小巧便携，以及由此带来的潮玩体验。The Freestyle的重量仅0.8kg，可以轻松提在手里，配合便携式移动电源底座可以大幅拓展使用半径，“如影随行”可以说是最贴切的描述。如果你喜欢露营、或者约上三两好友在家中看看电影、刷刷剧，那么The Freestyle不会让你失望。另外，The Freestyle还支持环境屏模式，可以通过其内置壁纸和半透明滤光灯罩轻松营造个性又别致的家居氛围。甚至“会玩”的Z世代们还可以将其作为拍摄打卡的“道具”，比如投射画面轻松打造独一无二的背景甚至投射在身上“一秒变装”，The Freestyle真的是突破了投影仪的边界，也拓展了家的边界，随时随地营造氛围，究竟用它做什么，取决于你的创意。

三星Lifestyle系列电视中的The Frame画壁系列与The Serif画境系列则改变了电视仅限于视听的传统定位，很有艺术感的高颜值设计，让电视开启了艺术化进程，在家中不仅是一个视窗，也是一个展现美感的画框。

得益于此，The Frame画壁系列与The Serif画境系列很适合追究家居美感用户选择，能够作为“装饰”轻松融入家居环境中。2022年画壁系列与画境系列新品均配备防眩光、防反射和防指纹特性的全新哑光显示屏，提供愉悦、舒适的观看体验。The Frame画壁系列沿用典雅的画框外形与隐形极简的电缆设计，纤薄的背部让电视与墙面 “无缝贴合”，配合自定义的待机画面，电视变身私人画廊。The Serif画境系列的大写 “I” 造型则彰显美学个性，新颖支架安装让电视更加灵动整洁，为用户的室内装饰增添艺术和现代的气息，提升家中空间品味。同时，两个系列的新品也将配备三星太阳能遥控器，利用室内光线、室外光线或USB即可为其充电。

三星BESPOKE HOME系列，真视觉系

兼顾实用及美学设计理念，以及三星秉持“三星缤色铂格家居解决方案”的概念，带来的“色彩+智能”重磅升级，让三星BESPOKE HOME系列新品实现艺术、智能、科技的结合，成为打造“型色相间”的全场景、多维度的智能家电新体验的重要板块。

三星BESPOKE HOME系列带来的视觉冲击力很强，高颜值、缤纷的色彩轻松给人留下深刻印象。并且在此基础上，该系列带来了家居的“个性化”创新，用户能够根据自己喜好进行家装风格中更细致的微调，营造出更符合个人美感的“家”。

三星BESPOKE缤色铂格十字门冰箱延续自由组合设计，增加全新配色，可与该系列单门、两门冰箱进行组合，以及不同颜色、面板材质的自由搭配，从观感和实用性两个维度满足不同用户的需求。观感方面自然是个性化定制，实用性方面则要提到其宽带变温设计及冰鲜保鲜科技、多种自定义储存模式等功能升级。同时搭载无霜三循环制冷技术，能够快速制冷，保持各室适宜温度和湿度，精细化储鲜。让用户根据储存需求变化随时切换冰箱各室的温度设计，比如肉类囤货增加，增加冷冻室的占比等等。

在洗衣、衣服护理方面，三星带来了全新BESPOKE缤色铂格洗衣机、干衣机以及衣物护理机，为用户提供衣物洗护新方案，开启高端智能护衣新时代，同样产品设计理念也让这些家电产品成为未来家的一份子。

本次，三星BESPOKE HOME家族今年在生活家电品类上还迎来了两位新成员：吸尘器和鞋类护理机。其中，三星BESPOKE缤色铂格吸尘器，搭载三星强力的空气脉冲技术，通过5层过滤系统实现高效清洁，有效阻隔99.999%的细微灰尘。吸尘器搭载一体式多功能清洁站，使用后都会自动进行充电。一键式排尘设计，一个动作就可以完成倾倒，不会造成灰尘泄露，清洁不脏手。三星BESPOKE缤色铂格鞋类护理机搭载强大的UV除臭及UVC抑菌技术，可以净化除味，享受从内而外的精致生活。

“近年来，三星始终在思考，如何将科技、艺术和家更为紧密地结合在一起。我们希望通过自身的科技领导力，为消费者打造更具艺术感的家庭氛围。”三星电子大中华区总裁崔胜植表示，“后疫情时代，家的内涵在不断拓展，消费者对于家庭生活品质的要求也在不断提升。作为全球知名的家电科技企业，三星致力于通过我们全面丰富的创新产品，满足消费者日益多元的个性化需求。”



三星电子大中华区总裁崔胜植分享三星愿景

从三星本次推出的新品可以看出，三星不仅为用户打造实用、好用的家电产品，同时也考虑到了用户对于精致生活的追求，无论是产品追求现代化、科技感、艺术感的设计，还是丰富产品品类，照顾到更多用户需求，都是在通过产品或者说科技赋能，来营造美好生活及未来。

而且值得有打造个性化家居需求的用户关注的是，通过本次亮相的三星家电新品，在设计方面三星对于“私人订制”有了很多考量，完备的家居方案中通过优秀的产品，让用户有了一定的“自定义”空间，包括功能及颜值，都可以充分展现用户或家居主人的个人风格。这也是三星家电新品不容忽视的亮点之一。

本次发布会上，三星还提到全新的企业愿景旨在应对当前地球面临的严峻挑战，为此，三星提出了“坚持践行可持续发展”的理念，大力推进绿色低碳转型。未来，三星仍将继续 “坚持践行可持续发展”，同时不断加强创新研发，进一步将科技和艺术完美融合，为消费者带来更多满足其个性化和审美需求的创新产品，让家更具生命力，让生活更具想象力。

本次发布的新品售价信息如下：Neo QLED 8K产品QN700B，75英寸售价34999元，65英寸售价21999元，55英寸售价15999元。已在三星网上商城开售的The Freestyle三星随享智能投影仪售价5999元。

三星BESPOKE缤色铂格十字门冰箱售价30900元;三星BESPOKE缤色铂格衣物护理机三种款式，晶光镜、光晕粉、皎月白，售价分别为20900元、17900元、13900元;三星BESPOKE缤色铂格吸尘器售价5999元。以上三星BESPOKE缤色铂格系列新品也已上市。