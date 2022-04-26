±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶È»¹¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¼¾½Ú½øÐÐµ÷½Ú£¿ ¿ØÎÂ°´Å¥²»ÒªºöÊÓÁË

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿±ùÏä×÷Îª¼ÒÖÐµÄ¡°Èý´ó¼þ¡±Ö®Ò»£¬ÏàÐÅ´ó¼Ò²¢²»Ä°Éú£¬µ«ÊÇ´ó¼ÒÓÐÁôÒâ¹ý±ùÏäµÄ¿ØÎÂ°´Å¥Âð£¿¹À¼ÆÎÒÃÇµ±ÖÐºÜ¶àÈË¶¼°ÑËü¸øºöÂÔÁË£¬ÉõÖÁÓÐ¿ÉÄÜ´Ó±ùÏäÂò»ØÀ´Ö®ºó£¬¾ÍÑ¹¸ùÃ»Ï¸ÐÄ¿´¹ýÒ²Ã»Åö¹ýËü¡£µ«ÊÇ£¬±ùÏäµÄ¿ØÎÂ°´Å¥²»ÊÇ¿ÉÓÐ¿ÉÎÞµÄ£¬ºÏÀíµØÔËÓÃ¿ØÎÂ°´Å¥µ÷½Ú±ùÏäµÄÎÂ¶È£¬ÓÐÀûÓÚÑÓ³¤Ê³ÎïµÄ´æ·ÅÊ±¼ä£¬±ãÓÚÊ³²ÄµÄ´¢´æ¡£
Ò»°ãÀ´Ëµ£¬±ùÏäµÄ¿ØÎÂµµÎ»ÓÐ0-7µµ¡£ÆäÖÐ0µµÎªÍ£»úµµ;1-2µµ±ùÏäÎÂ¶È¿ØÖÆÔÚ9¡æ~10¡æ×óÓÒ;3-4µµ±ùÏäÎÂ¶È¿ØÖÆÔÚ5¡æ~7¡æ×óÓÒ;5-7µµ±ùÏä½øÐÐÇ¿ÖÆÖÆÀä£¬ÄÜ¹»½«ÎÂ¶È¿ØÖÆÔÚ2-4¡æ×óÓÒ¡£¼òµ¥À´Ëµ£¬±ùÏä¿ØÎÂµµÎ»µÄÊý×ÖÔ½´ó£¬±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶È¾ÍÔ½µÍ¡£
Òò´ËÎÒÃÇ¿ÉÄÜ»áÏÝÈëÕâÑùµÄÒ»¸öÎóÇø£¬ÏÄÌìÌìÆøÈÈ£¬ÎÒÃÇÒª°Ñ¿ØÎÂµµÎ»µ÷¸ß£¬ÈÃ±ùÏäÄÚ×ã¹»Àä£¬±ÜÃâÊ³²ÄÊÜÈÈ¸¯ÀÃ;¶¬ÌìÌìÆøÀä£¬ÎÒÃÇÒª°Ñ¿ØÎÂµµÎ»µ÷µÍ£¬ÈÃ±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶ÈÉÔÎ¢Å¯ºÍÆðÀ´£¬±ÜÃâ±ùÏäÄÚÎÂ¶ÈÌ«µÍ¶³»µÊ³²Ä¡£µ«ÊÇÊÂÊµÈ´Ïà·´£¬±ùÏäÕýÈ·µÄ¿ØÎÂ·½Ê½ÊÇ£ºÔÚÏÄÌìÎÒÃÇÒª½«¿ØÎÂµµÎ»µ÷µ½¸ßÎÂµµ£¬ÔÚ¶¬ÌìÔòÒª½«¿ØÎÂµµÎ»µ÷µ½µÍÎÂµµ¡£ÕâÓÖÊÇÎªÊ²Ã´ÄØ£¿
ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ´Ó±ùÏäµÄ¹¤×÷ÔÀíÖÐÕÒµ½´ð°¸¡£±ùÏäÆäÊµ²¢²»²úÉúÀäÆø£¬ËüÊÇÍ¨¹ý±ùÏäÄÚÖÃµÄÑ¹Ëõ»ú¹¤×÷£¬½«ÏäÄÚµÄÈÈÁ¿´øµ½ÏäÍâ£¬´Ó¶øÊ¹µÃÏäÄÚµÄÎÂ¶È½µµÍ¡£ÔÚÏÄÌìµÄÊÒÄÚÎÂ¶È¸ßµÄ»·¾³ÏÂ£¬Èç¹û»¹°Ñ±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶Èµ÷µÃºÜµÍµÄ»°£¬»áµ¼ÖÂ±ùÏäÄÚÍâµÄÎÂ²î±ä´ó£¬¶ø±ùÏäÎªÁË´ïµ½¸üÀäµÄÖÆÀäÐ§¹û£¬¾Í»áÆµ·±Æô¶¯Ñ¹Ëõ»ú£¬ËäÈ»±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶ÈÊÇ¸üµÍÁË£¬µ«È´ÊÇ¡°ÎÞÐ§½µÎÂ¡±£¬ºÄµç¸ü¶à²»Ëµ£¬±ùÏäµÄÊ¹ÓÃÊÙÃüÒ²»áÒò´ËÏÂ½µ¡£¶øÔÚ¶¬ÌìÊÒÍâÎÂ¶ÈµÍµÄ»·¾³ÏÂ£¬Èç¹û°Ñ±ùÏäÄÚµÄÎÂ¶Èµ÷µ½1-2µµ½Ï¸ßµÄÎÂ¶ÈµÄ»°£¬±ùÏäÄÚÍâµÄÎÂ¶È¾Í»áÏà¶Ô½Ó½ü£¬Ñ¹Ëõ»úÈÏÎªÃ»ÓÐ¡°ÖÆÀä¡±µÄ±ØÒª£¬¾Í»á²»Æô¶¯¿ª»ú¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏÂ£¬Ò»Ð©ÐèÒª¸üµÍÎÂ¶È´¢´æÌõ¼þµÄÊ³Îï¾Í´ï²»µ½±£ÏÊµÄÒªÇó£¬µ¼ÖÂÊ³²Ä±»ÆÈ½â¶³£¬´Ó¶ø±äÖÊ¡£
Í¼Ô´×ÔÍøÂç
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔÚ7µµµÄ¿ØÎÂµµÎ»ÏÂ£¬±ùÏä»áÒ»Ö±´¦ÓÚÒ»¸öÇ¿Àä²»Í£»úµÄ×´Ì¬£¬Ò»°ãÇé¿öÏÂ±ùÏäÄÚÊÇ²»ÐèÒª´ïµ½Õâ¸öÎÂ¶ÈµÄ¡£Òò´ËÎÒÃÇÔÚ°´¼¾½Úµ÷½Ú±ùÏäÎÂ¶ÈÊ±£¬×îºÃÔÚ´ºÇïµ÷µ½3µµ£¬ÏÄÌì2µµ£¬¶¬Ìì4-5µµ¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á