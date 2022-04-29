2022年一季度家用智能投影销量同比增长19.5%

作者：饶玉

【天极网家电频道】当下，用投影仪来观影、办公、学习已经成为了一件非常普遍的事情，有越来越多的年轻消费群体更加愿意选择智能投影仪来取代家庭客厅C位的电视。更大的观影画面以及更加便捷的使用体验、日常连接手机电脑等设备，满足更多元化的使用需求。近年来，投影市场规模增速较快，伴随着消费者对于观影体验的要求进一步提升，智能投影行业进入快速发展阶段。

奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2022年一季度，中国家用智能投影销量135万台，同比增长19.5%;销额23亿元，同比增长12.6%，量额均涨。家用智能投影凭借其大屏体验、健康护眼、智能互动、娱乐及教育资源等优势，实现稳健增长。

一方面在于后疫情时代下消费者娱乐活动场景仍偏向室内，家用智能投影更能满足日渐多元的居家娱乐需求;另一方面，中小品牌的不断涌入以及传统商务投影品牌加大布局家用智能投影领域，为消费者带来了更多选择。

品牌方面，2022年一季度投影仪在售品牌数量近200个，TOP10品牌集中度不足60%，行业竞争依然激烈。中小品牌不断涌入，以低价抢占市场份额，同等配置产品定价标准不一，销量排位与销额排位产生明显差异。

产品方面，得益于技术成熟及成本压力小，一季度家用智能投影技术市场仍由LCD主导，LCD技术产品市场份额达68.5%，较去年同期上升9个百分点;随着用户需求的不断升级，DLP技术的高亮度、强抗光干扰能力等特点，会使其成为行业的主流应用。

在需求、产品以及场景升级的背景之下，奥维云网(AVC)预测，2022年上半年中国智能投影市场销量将达到285万台，同比增长19%。