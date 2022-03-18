数据显示，2022年1月1日-3月13日家电市场销量销额同比下降

作者：饶玉

【天极网家电频道】据奥维数据罗盘监测数据显示，2022年1月1日-3月13日，家电市场线上销量同比下降19.34%，销额同比下降12.44%;线下销量同比下降25.51%，销额同比下降14.43%，市场量额双降。

奥维云网监测数据显示，2022年1月1日至3月13日期间，干衣机线下零售额规模同比增长、线上零售额规模同比增长85.71%;集成灶线下零售额规模同比增长17.57%;嵌入式复合机线上零售额规模同比增长6.77%，线下零售额规模同比增长13.56%。

通过数据可以直观的了解到，2022年第一季度家电市场线上线下销量及销售额出现同比下降的局面。据了解，由于受到市场原材料价格上涨、消费需求低迷等因素的影响，家电整体市场呈现出低迷态势。与此同时，在整体家电市场开年遇冷的大环境之下，干衣机、集成灶等新兴品类线上线下零售额实现增长，展现出较高的市场景气度。

回顾近年来家电市场发展趋势，当家电产品消费逐渐趋向饱和，传统家电产品消费量增长缓慢成为家电行业面临的主要压力。伴随着近年来消费水平的不断提高，90后、00后等消费人群逐渐成为消费主力的当下，用户对于品质健康生活的追求愈加强烈，在这背景趋势之下，家电市场也逐渐进入升级期。

产品朝着高端化、智能化和健康化方向不断演进，当下，高端市场已是家电厂商的必争之地，成为家电行业新的经济增长点。伴随着后期消费需求回暖及相关措施的实施，家电市场也将扭转下降局面。