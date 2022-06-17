真全自动锁体 绿米Aqara全自动智能推拉锁D100开锁究竟能有多快

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着智能家居行业发展的浪潮，智能门锁逐渐成为现场家庭中常见的智能家居设备。与传统机械门锁相比，智能门锁的开锁更方便、安全系数更高，而且在一定程度上能够解决“忘带钥匙”的烦恼。可以说，智能门锁具备传统机械锁所无法比拟的使用优势。

近日，全屋智能品牌绿米Aqara发布了一款全自动智能推拉锁D100，它内置了真全自动锁体，提升了锁体响应速率，并舍去了传统门锁的横向门把手，减少了下压拉开的步骤，简化了指纹识别解锁开门的操作流程。

搭载真全自动锁体开锁究竟有多快？据绿米实验室测试数据显示，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100从验证指纹到解锁成功的开门，用时在一秒上下，比执手式机械锁体解锁快将近75%。此外，与同样采用推拉式背包电机的锁体相比，真全自动锁体将推拉锁的传动装置内嵌在锁体当中，进一步降低开锁延迟，实现更快速的开锁响应。

在开锁方式上，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100拥有指纹开锁、密码开锁、一次性/周期性密码开锁、NFC开锁、蓝牙开锁、HomeKit开锁以及应急钥匙开锁7种解锁方式。其中在用户最常用的指纹开锁上，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100采用3D半导体指纹识别，搭配瑞典PB公司金融级指纹检测算法，使识别率达到98.6%，有效拒绝假指纹。

在用户普遍关心的安全性能上，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100致力为用户带来全方位的安全设计。它采用了直插式C级锁芯，前面面板进行一对一认证加密保护，即使前面板意外被破坏也能持续为用户提高安全保障。值得一提的是，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100的主控芯片置于后面板，可避免电子干扰，防止小黑盒开锁，还有防猫眼按钮、防尾随设计、面板防撬开关等超7项业界先进安全设计，更安全地守护我们的家。

这款绿米Aqara全自动智能推拉锁D100还采用了全检测电子锁体，其中内置了4枚精准智能传感器，能够实时监控家门状态，用户可在本地或远程查看家门实时情况。

在兼容性方面，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100能够同时兼容Apple Homekit和小米米家APP，可搭配丰富的智能家居设备进行场景联动，享受更智能便捷的智能生活。

编辑点评：绿米Aqara全自动智能推拉锁D100在安全性能不减的前提下，以真全自动锁体给予用户更流畅的开锁体验，双生态智能联动更是能够符合不同用户的使用习惯。电商平台年中购物大促期间，绿米Aqara全自动智能推拉锁D100售价仅需1349元，最近忙于新房装修或者有换锁需求的朋友不妨关注一下。