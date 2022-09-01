LG发布42英寸OLED电视LG Flex X3 可实现弯曲为游戏玩家打造

作者：饶玉

【天极网家电频道】据悉，近日LG发布了一款搭载42英寸可弯曲OLED屏幕的OLED Flex电视(LX3)，根据官方介绍称，这款电视适合游戏主机、PC和云游戏使用。

得益于LG最新的显示技术，OLED Flex电视可以弯曲成曲面 (900R) 电视，既可以完全平坦，也可以作为曲面显示器去使用。

具体就配置方面，这款电视搭载了LG的α(Alpha)9Gen5处理器，配备了LG超级抗反射(SAR)涂层，与此同时，该系列电视的支架支持高度调节。参数方面，OLED Flex具备40W扬声器，4K120Hz规格，搭载HDMI2.1接口，支持VRR可变刷新率，已通过G-SYNC兼容和AMD FreeSyncPremium认证。

此次发布的42英寸可弯曲OLED屏幕的OLED Flex电视主要是专注于游戏玩家。OLED Flex电视支持4K 120Hz的杜比视界游戏，并包含所有最新的 HDMI 2.1 功能，如可变刷新率 (VRR) 和自动低延迟模式 (ALLM)。同时，LG还有一个内置的游戏应用程序，其中包括自定义屏幕保护程序和Twitch和YouTube的快捷方式。

支持高度调节的支架，也可以让这台电视随意调整至合适位置，还有一些游戏模式可以支持将42英寸显示屏缩小到32或27英寸尺寸。此外，LG还支持Nvidia的G-Sync或AMD的FreeSync 技术，减少游戏过程中的卡顿增强畅玩体验。

尽管这款42英寸的OLED Flex被叫做电视，但无论就外观设计亦或是内置应用来看，这款产品在定位上更多的还是作为一款游戏显示器。目前，关于这款LX3电视的售价以及具体发布日期都尚未公布，值得一提的是，该款电视新品也将在IFA 2022上展出。